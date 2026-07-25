TP.HCM khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại 10 vùng căn cứ cách mạng

Sáng 25.7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Bệnh viện Quân y 7A tổ chức lễ xuất quân chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các vùng căn cứ cách mạng năm 2026. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026).

Mang sự tri ân đến vùng căn cứ cách mạng

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Theo ông Nguyễn Phước Lộc, trong những năm tháng chiến tranh, các vùng căn cứ cách mạng là "lá chắn thép", chở che và nuôi dưỡng cán bộ, chiến sĩ. Nhân dân tại đây đã chịu nhiều đau thương, mất mát, sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, bảo vệ lực lượng cách mạng đến ngày toàn thắng.

Ông Nguyễn Phước Lộc động viên các bác sĩ thực hiện nhiệm vụ ẢNH: THÚY LIỄU

Vì vậy, chăm lo đời sống, đặc biệt là sức khỏe của nhân dân, gia đình chính sách và người có công tại các vùng căn cứ không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân của TP.HCM.

"Mỗi y bác sĩ, nhân viên y tế không chỉ mang theo tri thức, kỹ năng chuyên môn mà còn mang theo tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố gửi đến nhân dân vùng căn cứ", ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị các địa phương bảo đảm cơ sở vật chất và công tác hậu cần để hoạt động khám bệnh diễn ra thuận lợi. Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo an sinh xã hội tại các vùng căn cứ cách mạng.

Theo dõi sức khỏe người dân sau đợt khám

Theo ban tổ chức, chương trình được triển khai tại 10 địa bàn vùng căn cứ cách mạng, xã an toàn khu thuộc TP.HCM. Mỗi địa phương dự kiến có từ 500 - 1.000 người được khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Chương trình ưu tiên gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người mắc bệnh mạn tính.

Ông Nguyễn Phước Lộc tặng cây cho y, bác sĩ tham gia chương trình ẢNH: THÚY LIỄU

Kết quả khám tại từng địa phương sẽ được đoàn y tế chuyển giao cho trạm y tế để tiếp tục quản lý, theo dõi và chăm sóc sức khỏe người dân. Qua đó, chương trình không chỉ dừng lại ở một đợt khám bệnh, cấp thuốc mà còn góp phần duy trì việc chăm sóc sức khỏe liên tục, sát cơ sở.

Sau lễ xuất quân, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu tham quan khu trưng bày trang thiết bị, vật tư y tế, đồng thời tiễn các y bác sĩ lên đường thực hiện chương trình.

Hoạt động góp phần đưa dịch vụ y tế đến gần người dân tại các vùng căn cứ cách mạng, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" bằng những việc làm thiết thực.