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    Văn hóaSống đẹp

    Hơn 700 hộp bún bì chay gửi người khó khăn

    Bài và ảnh: Trần Trọng Trung
    Bài và ảnh: Trần Trọng Trung
    (Đồng Tháp)
    Hơn 700 hộp bún bì chay được Đạo tràng Hoa Nghiêm trao tặng miễn phí cho người dân khó khăn tại xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp, trong ngày rằm tháng 8, nối tiếp chương trình trao quà, lồng đèn trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

    Sáng 25.9 (nhằm ngày rằm tháng 8 năm âm lịch), sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu cùng các phật tử Đạo tràng Hoa Nghiêm (xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp) phát tặng hơn 700 hộp bún bì chay cho người dân khó khăn.

    Hơn 700 hộp bún bì chay trao tặng người khó khăn rằm tháng 8 - Ảnh 1.

    Các phật tử Đạo tràng Hoa Nghiêm chuẩn bị bún bì chay từ 4 giờ sáng

    Hơn 700 hộp bún bì chay trao tặng người khó khăn rằm tháng 8 - Ảnh 2.

    Sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu cùng các phật tử trao tặng bún bì chay cho người dân

    Hơn 700 hộp bún bì chay trao tặng người khó khăn rằm tháng 8 - Ảnh 3.

    Mỗi phần ăn là tấm lòng thơm thảo

    Hơn 700 hộp bún bì chay trao tặng người khó khăn rằm tháng 8 - Ảnh 4.

    Trao tặng bún bì chay cho người đi đường

    Mỗi hộp có giá bình quân 10.000 đồng, do sư cô, phật tử và các nhà hảo tâm đóng góp. Để kịp trao tặng từ hơn 6 giờ sáng, các thành viên thức dậy từ 4 giờ để chế biến, đóng hộp.

    Trước đó, ngày 23.9, Đạo tràng Hoa Nghiêm tổ chức sinh hoạt, múa hát và trao 400 phần quà, bánh, lồng đèn trung thu cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Thọ, giúp các em có thêm niềm vui và sân chơi lành mạnh trong dịp trung thu.

    Hơn 700 hộp bún bì chay trao tặng người khó khăn rằm tháng 8 - Ảnh 5.

    Sư cô Thích Nữ Huệ Hiếu cùng lãnh đạo Công an xã Phú Thọ tặng quà trung thu cho các cháu

    Hơn 700 hộp bún bì chay trao tặng người khó khăn rằm tháng 8 - Ảnh 6.

    Nụ cười rạng rỡ của các cháu khi nhận được quà

    Hơn 700 hộp bún bì chay trao tặng người khó khăn rằm tháng 8 - Ảnh 7.

    Tặng quà trung thu cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phú Thọ

    Đạo tràng Hoa Nghiêm là điểm sinh hoạt tôn giáo tại xã Phú Thọ, trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Nhiều năm qua, đạo tràng duy trì các hoạt động từ thiện như tặng quà hộ nghèo, trao học bổng, xe đạp cho học sinh khó khăn, xây dựng nhà tình thương cho người neo đơn…, góp phần cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

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    Hơn 700 hộp bún bì chay trao tặng người khó khăn rằm tháng 8 - Ảnh 8.

     

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