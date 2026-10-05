Lửa ấm xứ Nghệ giữa lòng Sa Đéc

Người giữ cho căn phòng ấy luôn ấm một ngọn lửa tình thương là cô Nguyễn Thị Hiền - nhân viên quản lý thiết bị, đồng thời là cán bộ chữ thập đỏ của trường.

Giọng nói xứ Nghệ và hành trình gieo hạt yêu thương

Cô Hiền quê Nghệ An. Nhiều năm trước, cô rời quê vào Nam lập nghiệp rồi gắn bó với mái trường THCS Võ Thị Sáu.

Không đứng trên bục giảng để trực tiếp truyền đạt những bài học Toán, Văn, Lịch sử hay Địa lý, cô Hiền lại dạy học trò những bài học khác: về lòng nhân ái, sự sẻ chia và cách biết lắng nghe người khác.

Cô Hiền trao quà cho học sinh nhân dịp em được tặng nhà mới ẢNH: TGCC

Ai lần đầu tiếp xúc cũng dễ ấn tượng bởi giọng nói miền Trung ấm áp, chân thành cùng nụ cười hiền. Trong công việc, cô chu đáo, ngăn nắp, tận tụy hỗ trợ giáo viên chuẩn bị từng đồ dùng dạy học. Nhưng điều khiến cô được đồng nghiệp và học sinh yêu quý lại là sự nhẫn nại và tình thương dành cho những đứa trẻ thiệt thòi.

Giữa ngôi trường đầy âm thanh của giờ học, tiếng cười nói và những bước chân học trò, căn phòng thiết bị nhỏ dần trở thành một nơi rất khác.

Một nơi để những đứa trẻ tìm về khi trong lòng không còn bình yên.

Căn phòng thiết bị - nơi bão dừng sau cánh cửa

Ở lứa tuổi THCS, tâm sinh lý học sinh có nhiều biến đổi. Không phải đứa trẻ nào cũng may mắn lớn lên trong một hoàn cảnh bình lặng. Tại trường có những em khuyết tật, tự ti; có em mắc hội chứng tăng động, giảm chú ý hoặc rối loạn hành vi. Khi chưa kiểm soát được cảm xúc, các em đôi khi phải đối diện với ánh nhìn xa lánh, thậm chí những lời trêu chọc từ bạn bè.

Cô Hiền vẫn nhớ một giờ ra chơi, khi tiếng la hét bất chợt vang lên từ một góc lớp. Em H.N., một học sinh mắc hội chứng tăng động, vì bị bạn bè chọc ghẹo đã bộc phát cơn giận dữ. Em đập phá bàn ghế, gào khóc rồi trong lúc bấn loạn tự vỗ liên tục vào đầu mình.

Khi mọi người còn lúng túng, cô Hiền nhanh chóng có mặt. Cô không quát mắng, cũng không xua đuổi. Cô tiến lại gần, nhẹ nhàng giữ tay em, ôm em vào lòng rồi thủ thỉ bằng giọng xứ Nghệ:

“Ngoan nào, đi xuống phòng cô chơi với cô một chút!”.

Cô dìu em xuống phòng thiết bị. Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng vốn đầy mô hình, bản đồ và dụng cụ dạy học, cô rót cho em một ly nước, ngồi bên cạnh lau mồ hôi và kiên nhẫn nghe em nói hết những bực tức trong lòng.

Không có những lời trách móc. Chỉ có sự bình tĩnh của một người lớn giúp một đứa trẻ bình tĩnh lại. Sau một lúc được vỗ về, em dần lấy lại bình tĩnh, nhận ra lỗi sai và học cách kiểm soát cảm xúc.

Rồi những câu chuyện tương tự cứ tìm về căn phòng nhỏ ấy.

Có những học sinh khuyết tật bị bạn bè trêu ghẹo, bật khóc và nơi đầu tiên các em nghĩ tới cũng là phòng cô Hiền. Với em T.M., căn phòng chất đầy mô hình, bản đồ ấy trở thành một “vùng an toàn”. Các em xuống đây chơi, được cô cho chiếc bánh, được ngồi kể chuyện hoặc đôi khi chỉ ngồi yên một lúc để lấy lại sự tự tin.

Những buổi chiều muộn, có học sinh lại ghé phòng cô để nhờ dò bài, hỏi lại những bài học chưa hiểu.

Phòng thiết bị vì thế không chỉ là nơi cất giữ những vật dụng phục vụ tiết dạy. Ở đó, cô Hiền lặng lẽ chăm sóc những tâm hồn còn non nớt - những tâm hồn đôi khi chỉ cần một người chịu ngồi xuống và lắng nghe.

Cô Hiền bên phiên chợ 0 đồng của Trường THCS Võ Thị Sáu ẢNH: TGCC

Người cán bộ chữ thập đỏ hết lòng vì trò nghèo

Tình thương của cô Hiền không dừng lại sau cánh cửa phòng thiết bị.

Trong vai trò cán bộ Chữ thập đỏ của trường, cô luôn trăn trở trước hoàn cảnh của những học sinh nghèo. Mỗi khi nghe tin một em có nguy cơ bỏ học vì gia đình khó khăn, cô lại tìm đến tận nhà, trò chuyện với phụ huynh, động viên các em tiếp tục đến trường.

Cô hiểu rằng với những đứa trẻ ấy, được tiếp tục đi học không chỉ là chuyện của một năm học, mà còn là cơ hội để các em thay đổi tương lai.

Từ những trăn trở ấy, cô chủ động kết nối các nguồn lực thiện nguyện. Những “Phiên chợ 0 đồng” được tổ chức ngay tại sân trường THCS Võ Thị Sáu. Ở đó, học sinh khó khăn có thể tự tay lựa chọn những món đồ dùng học tập, những bộ quần áo phù hợp với mình.

Những đợt phát gạo dịp tết, những phần quà, suất học bổng do cô kết nối cũng mang đến niềm vui cho nhiều gia đình học sinh nghèo ở Sa Đéc. Có khi sự giúp đỡ chỉ là một tấm áo, một bao gạo hay một khoản tiền nhỏ. Nhưng điều cô trao cho các em không chỉ nằm ở những món quà ấy.

Đó là cảm giác mình được nhìn thấy, được quan tâm và không bị bỏ lại phía sau.

Cô Hiền tham gia hiến máu nhân đạo ẢNH: TGCC

Ngọn lửa nhỏ giữa một mái trường

Có những việc tốt không ồn ào. Không cần một sân khấu lớn, cũng chẳng cần những lời ngợi ca.

Nó bắt đầu từ một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, từ một ly nước mát, một chiếc bánh, một lần ngồi xuống bên cạnh một đứa trẻ đang khóc. Rồi từ đó lan ra sân trường qua những phiên chợ 0 đồng, những phần quà, suất học bổng và những lần cô tìm đến tận nhà học sinh.

Hình ảnh cô Nguyễn Thị Hiền lặng lẽ làm việc nơi phòng thiết bị rồi lại miệt mài với các hoạt động thiện nguyện dần trở thành một hình ảnh đẹp trong mái trường THCS Võ Thị Sáu.

Điều cô gieo vào học sinh không chỉ là sự biết ơn đối với một người lớn từng giúp đỡ mình. Đó còn là cách nhìn khác về những người bạn khác biệt. Sự kiên nhẫn cô dành cho những học sinh tăng động, khuyết tật cũng trở thành một bài học để những học sinh khác hiểu rằng, phía sau một hành vi bất thường đôi khi là một đứa trẻ đang cần được cảm thông hơn là xa lánh.

Tôi từng nhìn thấy những đứa trẻ có lúc tự ti, bốc đồng, nay đã biết mỉm cười, biết ngoan ngoãn cúi đầu chào cô mỗi khi đi ngang qua phòng thiết bị. Có lẽ đó là điều đẹp nhất cô Hiền nhận lại từ những việc mình đã làm.

Cô không đứng trên bục giảng, nhưng những bài học cô gieo mỗi ngày vẫn âm thầm ở lại: bài học về lòng nhân ái, sự bao dung và cách chìa tay với một người đang cần được giúp đỡ.

Đôi khi, để giúp một người bước qua một ngày khó khăn, ta không cần làm điều gì quá lớn lao. Chỉ cần mở một cánh cửa, ngồi xuống bên cạnh họ và nói: “Cô ở đây”.

Giữa lòng Sa Đéc, người con xứ Nghệ ấy vẫn ngày ngày lặng lẽ giữ cho căn phòng nhỏ của mình một ngọn lửa ấm. Ngọn lửa không rực rỡ, nhưng đủ để những đứa trẻ từng tổn thương biết rằng trong ngôi trường này, vẫn có một nơi dành cho mình.

Và có một người luôn sẵn lòng lắng nghe.