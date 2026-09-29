Người giữ bình yên, thắp lửa yêu thương

Với đại gia đình chúng tôi, đặc biệt là với tôi, người may mắn lớn lên trong sự chở che, dìu dắt ấy chính là anh trai Nguyễn Thái Thịnh, hiện là cán bộ Công an xã Song Phú.

Nhắc đến anh, nhiều người biết đến hình ảnh một chiến sĩ công an nhân dân gương mẫu, với nhiều bằng khen, giải thưởng trong các cuộc thi viết báo, sáng tác và những huy chương từ các giải chạy marathon. Nhưng với anh em chúng tôi, anh còn là người anh cả luôn yêu thương, chăm sóc và âm thầm dìu dắt các em trưởng thành.

Anh Thái Thịnh luôn đồng hành cùng các em trong những dịp quan trọng ẢNH: TGCC

Người anh đồng hành suốt những năm tháng đến trường

Trong 12 năm phổ thông và những năm tháng bước chân vào giảng đường đại học, tôi luôn có anh Thịnh bên cạnh. Với công việc của một chiến sĩ công an xã, anh thường xuyên bận rộn với những nhiệm vụ ở cơ sở, những chuyến đi bám ấp, bám dân. Thế nhưng, anh chưa bao giờ từ chối những lúc mấy anh em cần giúp đỡ.

Tôi vẫn nhớ những buổi tối anh ngồi bên góc bàn học cũ, kiên nhẫn giảng cho chúng tôi từng bài toán khó, sửa từng câu văn chưa trôi chảy. Anh không áp đặt hay dùng lời lẽ của người lớn để dạy bảo mà luôn gần gũi, vừa nghiêm khắc, vừa bao dung. Nhờ vậy, những giờ học cùng anh không chỉ giúp chúng tôi tiến bộ mà còn là dịp để anh em thêm gắn bó.

Khi lên thành phố học đại học, giữa môi trường mới với nhiều bỡ ngỡ, tôi vẫn thường nhận được những lời động viên của anh qua điện thoại. Anh hay dặn: "Cố gắng lên em, học không chỉ để lấy cái bằng, mà để mình hiểu biết hơn, sống tử tế hơn và sau này có thể tự đứng trên đôi chân của mình để giúp đỡ gia đình, xã hội".

Nhìn anh vừa hoàn thành nhiệm vụ tại Công an xã Song Phú, vừa miệt mài nghiên cứu, viết lách và tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, chúng tôi hiểu rằng những lời anh dạy không chỉ nằm trong sách vở. Chính sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó của anh là bài học thiết thực nhất đối với các em.

Anh Nguyễn Thái Thịnh thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại địa phương ẢNH: TGCC

Từ tình yêu gia đình đến trách nhiệm với cộng đồng

Điều khiến chúng tôi trân trọng ở anh Thịnh không chỉ là những thành tích trong công việc mà còn là cách anh sống và đối xử với mọi người. Trong công việc ở cơ sở, nơi thường xuyên tiếp xúc với người dân và giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống, anh luôn cố gắng ứng xử bằng sự thấu hiểu, công tâm và trách nhiệm.

Những phẩm chất ấy cũng được anh thể hiện trong gia đình. Anh không dạy chúng tôi bằng những lời lẽ lớn lao về lòng yêu nước hay trách nhiệm cộng đồng mà bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: biết lễ phép với người lớn, nhường nhịn nhau trong bữa cơm, quan tâm đến những người xung quanh và trân trọng những gì mình đang có.

Qua cách sống của anh, chúng tôi dần hiểu rằng tình yêu quê hương, đất nước không nhất thiết phải bắt đầu từ những việc lớn lao. Đôi khi, đó là sự tận tụy với công việc, là trách nhiệm với gia đình và sự quan tâm dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Thái Thịnh cùng anh em trong gia đình thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long ẢNH: TGCC

Bài học sẻ chia từ những đồng tiền tiết kiệm

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh em chúng tôi là những chuyến đi thiện nguyện cùng anh Thịnh. Qua những lần ấy, anh dạy chúng tôi về lòng nhân ái không phải bằng những bài học lý thuyết mà bằng chính hành động.

Mỗi dịp lễ, tết hoặc khi nhận được tiền làm thêm, học bổng hay tiền lì xì, anh thường gợi ý chúng tôi dành dụm một phần để mua quà tặng các em nhỏ tại trung tâm bảo trợ xã hội. Ban đầu, chúng tôi tham gia đơn giản vì muốn làm theo anh. Nhưng qua nhiều lần, việc chuẩn bị quà, đóng gói bánh, tập vở và cùng anh đến thăm các em đã trở thành một hoạt động mà chúng tôi tự nguyện mong chờ.

Anh thường nhắc nhở: "Đừng bao giờ chờ đến khi mình thật giàu có mới làm từ thiện; lòng trắc ẩn phải được nuôi dưỡng từ khi ta còn đang chật vật". Những lời ấy khiến chúng tôi hiểu rằng sẻ chia không phụ thuộc vào việc mình có bao nhiêu tiền, mà quan trọng là tấm lòng và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Trong những chuyến đi ấy, hình ảnh người anh nghiêm nghị trong bộ quân phục lại trở nên thật gần gũi khi anh ân cần hỏi han các em nhỏ mồ côi, thăm hỏi những cụ già neo đơn. Chứng kiến anh tận tình với từng người, chúng tôi càng thấm thía ý nghĩa của việc cho đi. Những món quà tuy không lớn nhưng có thể mang đến niềm vui cho người nhận, đồng thời giúp chúng tôi biết quan tâm và sống có trách nhiệm hơn.

Qua mỗi chuyến đi, anh em chúng tôi không chỉ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ mà còn học được cách nhìn cuộc sống bằng sự cảm thông, biết trân trọng những gì mình đang có và nghĩ đến những người kém may mắn hơn.

Bài học của sự sẻ chia

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh em chúng tôi là những chuyến đi thiện nguyện cùng anh Thịnh. Qua những lần ấy, anh dạy chúng tôi về lòng nhân ái không phải bằng những bài học lý thuyết mà bằng chính hành động.

Mỗi dịp lễ, tết hoặc khi nhận được tiền làm thêm, học bổng hay tiền lì xì, anh thường gợi ý chúng tôi dành dụm một phần để mua quà tặng các em nhỏ tại trung tâm bảo trợ xã hội. Ban đầu, chúng tôi tham gia đơn giản vì muốn làm theo anh. Nhưng qua nhiều lần, việc chuẩn bị quà, đóng gói bánh, tập vở và cùng anh đến thăm các em đã trở thành một hoạt động mà chúng tôi tự nguyện mong chờ.

Anh thường nhắc nhở: "Đừng bao giờ chờ đến khi mình thật giàu có mới làm từ thiện; lòng trắc ẩn phải được nuôi dưỡng từ khi ta còn đang chật vật". Những lời ấy khiến chúng tôi hiểu rằng sẻ chia không phụ thuộc vào việc mình có bao nhiêu tiền, mà quan trọng là tấm lòng và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Trong những chuyến đi ấy, hình ảnh người anh nghiêm nghị trong bộ quân phục lại trở nên thật gần gũi khi anh ân cần hỏi han các em nhỏ mồ côi, thăm hỏi những cụ già neo đơn. Chứng kiến anh tận tình với từng người, chúng tôi càng thấm thía ý nghĩa của việc cho đi. Những món quà tuy không lớn nhưng có thể mang đến niềm vui cho người nhận, đồng thời giúp chúng tôi biết quan tâm và sống có trách nhiệm hơn.

Qua mỗi chuyến đi, anh em chúng tôi không chỉ có thêm những trải nghiệm đáng nhớ mà còn học được cách nhìn cuộc sống bằng sự cảm thông, biết trân trọng những gì mình đang có và nghĩ đến những người kém may mắn hơn.