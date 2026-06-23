Vẫn là chuyện sống tử tế

Nếu lý tưởng cách mạng, giải phóng dân tộc là lý tưởng của thế hệ tiền bối chúng ta, thì ngay trong lý tưởng ấy, đã hàm chứa sự tử tế.

Bây giờ chúng ta đang sống trong hòa bình và độc lập, thì sự tử tế lại trở thành lý tưởng sống. Nếu nhận thức rõ điều ấy, thì cuộc sống của mỗi chúng ta, của cả cộng đồng sẽ trở nên trong sáng, hài hòa và dễ chịu. Người đối xử với người sẽ trở nên tốt đẹp hơn, có văn hóa hơn, và lòng nhân ái sẽ được tôn vinh trong cuộc sống hằng ngày.

Một xã hội thực sự tốt đẹp phải thể hiện được điều đó, khi tử tế được đặt lên hàng đầu, và mọi người đều tử tế với nhau như những ứng xử thông thường. Bao giờ được như vậy nhỉ? Tôi không phải là người quá lạc quan, nhưng tôi tin điều ấy đã và sẽ được thực hiện trong xã hội chúng ta hôm nay.

Hằng ngày, đọc tin tức trên báo chí, xem và nghe trên ti vi, thì những chuyện không tử tế, những chuyện lừa đảo vẫn xảy ra ở nhiều nơi, và những nạn nhân của nó vẫn không ngừng tăng lên.

Người dân "xóm vé số xứ Nẫu" có hoàn cảnh khó khăn nhận sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Thanh Niên, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và lối sống tử tế ẢNH: UYỂN NHI

Bọn lừa đảo thường tập trung khai thác đối tượng để lừa là những người cao tuổi. Đó là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Những người cao tuổi là những người có kinh nghiệm sống, chẳng lẽ họ bị lừa dễ dàng thế sao?

Ở đây phải thấy, những người cao tuổi bị lừa ấy họ đã đặt lòng tin không đúng chỗ. Vì sao như thế? Vì họ nghĩ, những kẻ lừa mình là những người tử tế. Điều ấy thật đau lòng.

Những người sống tử tế nên nhớ một điều, như ngày xưa nhà cách mạng Giu-li-út Phu-xích, người đã viết tác phẩm kinh điển Viết dưới giá treo cổ, trong đó có câu: "Con người, hãy cảnh giác!". Đúng là phải cảnh giác, đừng đặt niềm tin nhầm chỗ.

Không thể đòi hỏi tất cả mọi người đều tử tế, khi cuộc sống trên trần gian này chưa phải là thiên đường. Mình cứ sống tử tế, coi đó là lý tưởng sống của mình, là nhân cách của mình, cũng như sống và nghĩ về người khác, sống làm thiện nguyện là mục đích của đời mình, tự nhiên mình sẽ rất thoải mái, rất dễ chịu, không ham hố những tiền bạc không tự tay mình kiếm được một cách lương thiện. Sống tử tế phải là như vậy.

Tôi chỉ là một người sống bình thường, nhưng tôi tin và sống theo lẽ sống ấy, cả gia đình tôi đều tin như vậy, nên chúng tôi luôn vui vẻ, và không bao giờ lo sợ bị người ta lừa. Khi mình không ham hố thì ai lừa được mình cơ chứ!

Đúng là bàn về chuyện sống tử tế thì phong phú nhiều chuyện lắm, nhưng khi đã thực sự sống tử tế, thì thấy mọi chuyện cũng rất bình thường. Ở đời, như vậy cũng là thanh thản lắm, phải không ạ?