Phiên chợ 0 đồng chia sẻ yêu thương

Chiều 6.9, tại Phật đường Pháp Tuyền, khu phố 3, phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai, Phiên chợ 0 đồng lần thứ 27 được tổ chức. Chương trình do thầy Thích An Thuận chủ trì, với sự phối hợp của Hội Chữ thập đỏ thành phố Đồng Nai, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan Đảng thành phố cùng các nhà hảo tâm.

Trong không gian khiêm tốn của phiên chợ, BTC đã bố trí ghế cho bà con đến sớm có chỗ ngồi

Đại diện Hội chữ thập đỏ TP.Đồng Nai phát biểu khai mạc Phiên chợ 0 đồng

Tại phiên chợ, 230 phần quà gồm các nhu yếu phẩm được trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, cơ nhỡ. Tổng trị giá khoảng 148 triệu đồng. Người nhận quà là đại diện Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, Hội Người mù, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em mồ côi, Hội Người khuyết tật cùng các hộ khó khăn tại địa phương.

Những quầy hàng tại phiên chợ 0 đồng

Ngoài các phần quà, một số nhà hảo tâm còn hỗ trợ tiền mặt để bà con có thêm chi phí đi lại, ăn uống.

Các đoàn viên thanh niên kiểm tra danh sách và hỗ trợ những người khuyết tật và khiếm thị

Bà con nhận hàng tại Phiên chợ 0 đồng

Phát biểu khai mạc, thầy Thích An Thuận - trụ trì Phật đường Pháp Tuyền - cảm ơn các đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã đồng hành tổ chức phiên chợ, chăm lo các gia đình chính sách và người còn khó khăn. Theo thầy, hoạt động hướng đến mong muốn mọi người đều có thêm niềm vui, nhất là trong những dịp lễ, tết.



Thầy Thích An Thuận - trụ trì Phật đường Pháp Tuyền - phát biểu cảm ơn các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm

Dù cơ sở vật chất Phật đường Pháp Tuyền còn khiêm tốn, các hoạt động nhân đạo vẫn được duy trì nhiều năm qua. Phiên chợ 0 đồng lần thứ 27 là một trong những chương trình nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, hỗ trợ thiết thực những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.