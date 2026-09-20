Ông lão sửa xe 75 tuổi và góc nhỏ tử tế giữa lòng thành phố

Người dân quanh khu vực đã quen với hình ảnh ông Sáu lom khom bên những chiếc xe hỏng. Mỗi ngày, ông vá ruột xe, bơm bánh, chỉnh xích, kiểm tra những hư hỏng nhỏ. Thu nhập chẳng đáng là bao, nhưng ông vẫn ngồi đó, chờ người cần đến mình.
Tranh thủ lúc vắng khách ông Sáu thu gọn lại những dụng cụ sửa xe. Đôi bàn tay chai sần vẫn khéo léo, chắc nhịp trong từng thao tác sửa xe
Điều khiến nhiều người quý ông Sáu không chỉ là sự cần mẫn mà còn ở cách ông đối đãi với những người khó khăn. Với học sinh, sinh viên, người bán vé số hay lao động nghèo, ông thường bơm bánh, vá xe hoặc sửa những lỗi nhỏ mà không lấy tiền. Có khi chỉ vài nghìn đồng tiền công, thấy khách ái ngại móc ví, ông lại nhẹ nhàng xua tay.
Năm tháng đã để lại những nếp nhăn trên gương mặt và sự chai sần trên đôi bàn tay, nhưng không làm vơi đi sự tận tâm của ông với công việc. Với ông Sáu, sẻ chia không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một lần bơm bánh không lấy tiền, một chiếc xe được vá giúp hay cái xua tay khi người khó khăn định gửi vài nghìn đồng.
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