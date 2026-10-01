Nguyện giữ bếp cơm đỏ lửa đến cuối đời

Để có nơi hoạt động, một doanh nghiệp đã cho Ban Bảo trợ, nhân đạo phường Sa Đéc mượn một ngôi nhà trong nội ô phường, đầy đủ tiện nghi, thuận tiện để người dân tìm đến. Ngay từ những ngày đầu, các thành viên góp kinh phí mua một xe cứu thương trị giá khoảng 450 triệu đồng, trang bị đầy đủ thiết bị để miễn phí đưa bệnh nhân cấp cứu đến bệnh viện tuyến tỉnh và TP.HCM.

Trao tặng quà cho hộ còn khó khăn ẢNH: TGCC

Mô hình xe chuyển bệnh nhân nhân đạo miễn phí sau đó được nhân rộng tại nhiều địa phương ở Đồng Tháp, với sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội, tôn giáo. Tại một số xã, phường, các đội xe được mở rộng thêm phương tiện, góp phần đưa người bệnh đến cơ sở y tế trong những tình huống cấp cứu.

Không chỉ đưa người bệnh đi cấp cứu, những thành viên sáng lập còn dựng nên bếp cơm nhân đạo. Kinh phí hoạt động đến từ sự đóng góp của thành viên và các nhà hảo tâm. Mỗi ngày, từ 10 giờ sáng, bếp chuẩn bị khoảng 200 phần cơm gửi đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngọn lửa ấy đã được giữ suốt 16 năm.

Mỗi ngày bếp chuẩn bị khoảng 200 phần cơm cho người có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: TGCC

Chung sức cho bữa ăn thêm ngon ẢNH: TGCC

Bếp cơm giữ người ở lại

Sau 16 năm, những thành viên sáng lập ngày nào đã có người qua đời, người không còn đủ sức khỏe để đến bếp thường xuyên. Ông Châu Văn Trí, khi ấy là thành viên trẻ nhất, mới 16 tuổi, nay đã gần 70 nhưng vẫn đảm nhiệm vai trò Trưởng ban.

Để chuẩn bị khoảng 200 phần cơm mỗi ngày, theo ông Trí, bếp cần đến hàng chục tình nguyện viên. Từ rạng sáng, các chị lo nấu nướng; người lớn tuổi sơ chế rau củ, pha nước chấm; các bác trai bày biện, đóng hộp rồi chuyển cơm đến nơi phát.

Nhiều người ngoài 80 tuổi vẫn góp sức. Người góp tiền mua hộp cơm, người hỗ trợ gạo, chất đốt, gia vị. Một cặp vợ chồng chủ doanh nghiệp còn ủng hộ bếp 1 tấn gạo.

Để duy trì bếp cơm với chi phí hàng triệu đồng mỗi ngày, ông Trí vừa vận động nguồn lực, vừa trực tiếp góp công sức. Tham gia từ những ngày đầu, ông nói sẽ gắn bó với công việc thiện nguyện này đến cuối đời.

Theo ông, những phần cơm không chỉ giúp người nhận bớt một khoản chi phí trong cuộc sống mà còn là cách mọi người trao nhau sự quan tâm, gìn giữ tinh thần tương thân tương ái.

Không chỉ điều hành ông Trí còn vào bếp mỗi ngày hỗ trợ nấu cơm ẢNH: TGCC

Ông Trí trực tiếp làm nhiều việc tại bếp, từ vo gạo, nấu cơm đến chia phần. Cơm chín, ông cùng các thành viên đóng hộp rồi mang đến tặng tiểu thương, công nhân vệ sinh, người bốc vác tại chợ và những người từng hỗ trợ bếp.

Trên đường trở về, ông tranh thủ nhận rau củ, gia vị do các nhà hảo tâm gửi tặng.

Tại bếp, mỗi người đảm nhận một phần việc. Người trẻ làm việc nặng, người lớn tuổi sơ chế thực phẩm. Mỗi người góp một tay để những phần cơm kịp đến với bà con.

Ngoài phát cơm hằng ngày, Ban Bảo trợ, Nhân đạo còn định kỳ trao gạo, nhu yếu phẩm và hỗ trợ những trường hợp bệnh tật, hoạn nạn. Với người cao tuổi, người bệnh không thể đến nhận, thành viên của ban mang quà đến tận nhà.

Hai bác cháu tình nguyện viên đẩy xe cơm đến nơi cấp phát ẢNH: TGCC

Đỏ lửa nhờ những người chung tay

Gần đây, doanh nghiệp cho mượn cơ sở phải thu hồi địa điểm để phục vụ sản xuất, khiến ông Trí lo lắng việc duy trì bếp cơm. May mắn, một thành viên đã cho mượn cơ sở mới. Bếp lại tiếp tục đỏ lửa.

Ông Trí cho rằng làm thiện nguyện cần minh bạch, công bằng và tận tâm thì sẽ nhận được sự đồng hành của cộng đồng. Ông mong ngày càng có thêm nhà hảo tâm tiếp sức để bếp cơm duy trì lâu dài.

Bên cạnh bếp cơm, Ban Bảo trợ, Nhân đạo phường Sa Đéc còn tiếp nhận và hỗ trợ những trường hợp khó khăn, bệnh tật, hoạn nạn với thủ tục đơn giản. Ban cũng tiếp nhận vật chất, kinh phí của người dân Sa Đéc để chuyển đến đồng bào ở những nơi bị thiên tai, dịch bệnh.

Từ một chiếc xe cứu thương, một bếp cơm rồi nhiều hoạt động sẻ chia khác, những việc làm của Ban được duy trì qua nhiều năm nhờ sự góp sức của từng thành viên và cộng đồng.

Với ông Trí, điều đáng quý không nằm ở việc một người có thể giúp được bao nhiêu, mà ở chỗ mỗi người sẵn sàng góp một phần nhỏ để người khác bớt nhọc nhằn. Và khi còn có người góp sức, bếp cơm ở Sa Đéc vẫn còn lý do để đỏ lửa.