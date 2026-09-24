Góp sáng thành trời sao

"Người khuyết tật chỉ có thể là đối tượng nhận giúp đỡ, khó có thể hỗ trợ được ai”. Tôi từng nghĩ như vậy và biết nhiều người cũng nghĩ thế. Starlight bắt đầu từ một câu hỏi khác: người khuyết tật có thể làm gì để cùng nhau hỗ trợ cộng đồng mình và những nhóm yếu thế khác?”, Nguyễn Đức Nghị, trưởng nhóm Starlight, chia sẻ.

Dự án trang bị kỹ năng AI cho người khiếm thị ẢNH: TGCC

Từ người được giúp đến giúp người

Là một người khiếm thị, những ngày đầu chập chững bước vào đời, Nghị từng nghĩ mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Sau đó, anh nhận được sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, tổ chức, có cơ hội học đại học, có một công việc đáng mơ ước. Càng được giúp đỡ, khát vọng đóng góp cho cộng đồng trong anh càng lớn.

Nghị đem suy nghĩ ấy chia sẻ với bạn bè, nhưng không ít lần nhận lại sự hoài nghi.

“Ốc không mang nổi mình ốc lại đem cọc cho rêu”, “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, hay “việc xã hội có người khỏe mạnh làm”… Những câu nói ấy anh không chỉ nghe một lần.

“Đôi lúc tôi cũng chán nản, lung lay, nhưng bên trong vẫn thôi thúc bước tiếp. Cứ đi tìm, rồi trên hành trình phụng sự, tôi tìm thấy những mảnh ghép của mình”, Nghị nói.

Trải nghiệm làm gốm với người khiếm thị tại Workshop Chạm xúc giác nối trọn vẹn ẢNH: TGCC

Ngày 25.3.2025, Starlight hình thành với 4 - 5 thành viên ban đầu, gồm cả người khuyết tật và không khuyết tật.

“Giống như những ánh sao nhỏ trong đêm, những việc làm của chúng tôi dù nhỏ bé nhưng tôi tin sẽ thắp sáng cuộc đời của ai đó”, Nghị chia sẻ.

Dự án đầu tiên của nhóm là “Trang bị kỹ năng AI cho người khiếm thị”, được triển khai với sự tài trợ của Trung tâm Vì người mù Sao Mai. Starlight tập huấn kỹ năng AI cho 15 bạn trẻ khiếm thị, sau đó chính những người được tập huấn tiếp tục chia sẻ kiến thức cho 60 người khiếm thị khác tại nhiều địa phương.

Starlight phát quà trung thu ẢNH: TGCC

"3 không" và sức trẻ

Hồ Minh Quang, phó nhóm Starlight, gọi vui những ngày đầu của nhóm là “3 không”: không trụ sở, không tài chính, không kinh nghiệm.

“Thứ chúng tôi có là sức trẻ và khát khao cống hiến. Phần lớn thành viên đang đi làm hoặc học đại học, bận rộn với công việc, việc học nhưng vẫn vui vẻ dành thời gian, công sức, thậm chí cả tiền bạc cho các hoạt động, dù không ít bạn còn nhiều khó khăn”, Quang cho biết.

Có thành viên khiếm thị hoàn toàn, sống một mình ở Hà Nội; có người gặp khó khăn trong di chuyển. Sau giờ học, giờ làm, họ vẫn cùng nhau bàn bạc: Starlight có thể làm gì để hỗ trợ cộng đồng?

Câu trả lời không chỉ nằm ở những hoạt động thiện nguyện, mà còn ở các dự án giúp người khuyết tật và nhóm yếu thế nâng cao năng lực.

“Nhóm hoạt động trên hai mảng chính: tổ chức các dự án phát triển, tập trung nâng cao năng lực cho người khuyết tật và các nhóm yếu thế; triển khai các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống”, Quang nói.

Tổ chức hội chợ trò chơi cho trẻ em khiếm thị ẢNH: TGCC

Trong một năm, Starlight hỗ trợ 580 người hưởng lợi trực tiếp qua 8 dự án, sự kiện. Trong đó có chương trình “Ánh trăng cho em”, trao 150 suất quà trung thu cho trẻ em khó khăn tại một số địa bàn ở Hà Nội, Trung tâm Sunflowers và điểm trường Phìn Trải B (Tuyên Quang), với tổng giá trị quà tặng 27 triệu đồng.

Nhóm cũng tổ chức workshop “Chạm xúc giác - nối trọn vẹn”, hướng dẫn chữ nổi cho 20 lượt người tham gia và chương trình kỷ niệm 1.6 dành cho trẻ em khiếm thị tại Trung tâm VAF.

Chương trình Ánh sáng từ trái tim ẢNH: TGCC

Với Phạm Hải Anh, thành viên nhóm, “Ánh trăng cho em” là hoạt động đáng nhớ nhất.

“Đây là lần đầu chúng em làm một hoạt động lớn như vậy. Nhóm cùng nhau kêu gọi cộng đồng ủng hộ, gây quỹ qua giải chạy ‘Chạy vì trăng vùng cao’, thu hút gần 70 người tham gia. Vất vả vì ít kinh nghiệm, số lượng quà và người hưởng lợi lớn, đôi khi chúng em lúng túng không biết làm thế nào. Nhưng khi trao quà, nhìn các em dân tộc thiểu số, các em khuyết tật cười vui, mình cảm thấy mãn nguyện rồi”, Hải Anh chia sẻ.

Starlight phát quà trung thu ẢNH: TGCC

Một ngôi nhà không có khoảng cách

Không chỉ là nơi cùng nhau làm hoạt động cộng đồng, Starlight còn trở thành một không gian để các thành viên kết nối và hỗ trợ nhau.

“Ở Starlight không có phân biệt bạn là người khuyết tật hay không. Chúng em cứ vui vẻ cùng nhau làm. Người đi trước chỉ người ít kinh nghiệm; ai gặp khó khăn dạng tật nào thì phụ trách nhiệm vụ phù hợp với tình trạng sức khỏe. Vì vậy, Starlight giống như một mô hình hòa nhập, nơi tất cả đều được nhìn nhận bằng phẩm giá của mình”, thành viên Lã Minh Trường nói.

Với Trường, những điều đáng nhớ đôi khi không nằm ở những chương trình lớn.

“Thích nhất là sau những giờ chạy hoạt động cùng nhau, mọi người hỏi thăm, quan tâm nhau ngoài công việc, tổ chức sinh nhật nho nhỏ cho mỗi thành viên. Starlight giống như một gia đình thứ hai. Ở đây, chúng em thuộc nhau từng cái tên, giọng nói, tính cách; vừa là đồng đội, vừa là bạn”, Trường nói.

Mỗi một ngày, những ánh sao nhỏ của Starlight vẫn miệt mài cống hiến theo cách riêng của mình. Dù phía trước còn lắm gian nan đang chờ nhưng bằng nghị lực, sức trẻ, mỗi thành viên của nhóm vẫn đang tự thắp lên ánh sáng đời mình và cho cả cộng đồng.