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    Văn hóaSống đẹp

    Người níu chân học trò bằng 'chìa khóa' âm nhạc

    Bài và ảnh: Phạm Thị Yến
    Bài và ảnh: Phạm Thị Yến
    (Sơn La)

    Tôi rất thích câu nói: "Không cần phải là người xuất chúng, ngay cả những người bình thường nhất cũng là những người truyền cảm hứng miễn là chúng ta có một tấm lòng".

    Và tôi muốn dành tặng câu nói ấy cho người đồng nghiệp, người bạn đã từng gắn bó với tôi 12 năm trên hành trình gieo mầm xanh tại một ngôi trường vùng khó những năm đầu chúng tôi theo nghiệp "trồng người".

    Người níu chân học trò bằng ‘chìa khóa’ âm nhạc - Ảnh 1.

    Những động tác múa cô giáo dạy học trò nơi biên cương của Tổ quốc

    Đến nay, người cô ấy vẫn miệt mài gieo chữ, miệt mài khơi dậy nơi trái tim học trò niềm tự hào dân tộc, hiểu thêm về tập tục, cội nguồn dân tộc mình qua những điệu xòe, lời ca, tiếng hát của đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi chôn rau cắt rốn, nơi "các em thuộc về", nơi biên cương của Tổ quốc.

    Người níu chân học trò bằng ‘chìa khóa’ âm nhạc - Ảnh 2.

    Buổi ngoại khóa văn hóa đọc của cô và trò

    Người cô tôi muốn dành sự ngưỡng mộ của mình qua bài viết này chính là cô giáo Dương Thị Bích Ngọc - giáo viên âm nhạc, tổng phụ trách của Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La.

    Người níu chân học trò bằng ‘chìa khóa’ âm nhạc - Ảnh 3.

    Cô Ngọc luôn khuyến khích học trò mặc trang phục truyền thống, và lồng văn hóa dân tộc vào các hoạt động giáo dục

    Người níu chân học trò bằng ‘chìa khóa’ âm nhạc - Ảnh 4.

    Nơi ngôi trường biên viễn xa xôi còn khó khăn vất vả, nhưng cô giáo vẫn ánh lên vẻ tự tin, ngời sáng lan tỏa năng lượng tích cực tới học trò

    Người níu chân học trò bằng ‘chìa khóa’ âm nhạc - Ảnh 5.

    Cô luôn dạy học trò bằng cả trái tim mình; bằng lửa nghề luôn cháy trong tim qua những giai điệu, lời ca, tiếng hát

    Người níu chân học trò bằng ‘chìa khóa’ âm nhạc - Ảnh 8.

    Với cô Ngọc,"chìa khóa" mở cánh cửa tâm hồn các em chính là âm nhạc

    Để mỗi tiết học âm nhạc thêm thú vị, sau những giờ học đòi hỏi tư duy như tiếng Việt, toán hay các môn khoa học tự nhiên, cô Ngọc biến âm nhạc thành hành trình giúp học trò tìm về cội nguồn văn hóa. Hơn 20 năm công tác ở vùng khó, cô hiểu rằng bên cạnh tình yêu và nhiệt huyết của người thầy, muốn học trò “mở lòng”, thêm yêu và tự hào về cội nguồn dân tộc, âm nhạc chính là chiếc “chìa khóa” mở cánh cửa tâm hồn các em.

    Người níu chân học trò bằng ‘chìa khóa’ âm nhạc - Ảnh 9.

    Cô Ngọc trong Lễ vinh danh Chia sẻ cùng thầy cô 2025

    Cô tâm niệm: “Khi học trò được cất lên lời ca, tiếng hát bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình, được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống trong các tiết mục văn hóa, văn nghệ, cũng là lúc tôi giúp các em thêm tự tin, mạnh dạn khẳng định bản thân. Từ đó, các em sẽ luôn cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.

    Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

    Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

    Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

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    Người níu chân học trò bằng ‘chìa khóa’ âm nhạc - Ảnh 10.

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