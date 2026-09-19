Người níu chân học trò bằng 'chìa khóa' âm nhạc

Và tôi muốn dành tặng câu nói ấy cho người đồng nghiệp, người bạn đã từng gắn bó với tôi 12 năm trên hành trình gieo mầm xanh tại một ngôi trường vùng khó những năm đầu chúng tôi theo nghiệp "trồng người".
Đến nay, người cô ấy vẫn miệt mài gieo chữ, miệt mài khơi dậy nơi trái tim học trò niềm tự hào dân tộc, hiểu thêm về tập tục, cội nguồn dân tộc mình qua những điệu xòe, lời ca, tiếng hát của đồng bào các dân tộc thiểu số, nơi chôn rau cắt rốn, nơi "các em thuộc về", nơi biên cương của Tổ quốc.
Người cô tôi muốn dành sự ngưỡng mộ của mình qua bài viết này chính là cô giáo Dương Thị Bích Ngọc - giáo viên âm nhạc, tổng phụ trách của Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La.
Để mỗi tiết học âm nhạc thêm thú vị, sau những giờ học đòi hỏi tư duy như tiếng Việt, toán hay các môn khoa học tự nhiên, cô Ngọc biến âm nhạc thành hành trình giúp học trò tìm về cội nguồn văn hóa. Hơn 20 năm công tác ở vùng khó, cô hiểu rằng bên cạnh tình yêu và nhiệt huyết của người thầy, muốn học trò “mở lòng”, thêm yêu và tự hào về cội nguồn dân tộc, âm nhạc chính là chiếc “chìa khóa” mở cánh cửa tâm hồn các em.
Cô tâm niệm: “Khi học trò được cất lên lời ca, tiếng hát bằng chính ngôn ngữ của dân tộc mình, được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống trong các tiết mục văn hóa, văn nghệ, cũng là lúc tôi giúp các em thêm tự tin, mạnh dạn khẳng định bản thân. Từ đó, các em sẽ luôn cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.
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