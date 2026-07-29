Xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại

Dự và phát biểu tại đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn và bày tỏ xúc động khi được đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ VN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội Ảnh: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ VN đã đạt được, trân trọng ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và sự đồng hành của MTTQ VN, các bộ, ngành, địa phương, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, đồng bào ta ở nước ngoài và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Một VN hùng cường phải đồng thời là một VN nhân ái; một xã hội hiện đại phải biết sẻ chia; một quốc gia phát triển phải trân trọng và bảo vệ phẩm giá, sự an toàn của mỗi con người.

Vì vậy, công tác nhân đạo phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng; phải chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa; từ cứu trợ sau thiệt hại sang cảnh báo sớm, hành động sớm; từ trao tặng đơn thuần sang hỗ trợ sinh kế, phục hồi năng lực và mở ra cơ hội phát triển; từ các chương trình riêng lẻ sang một hệ sinh thái nhân đạo kết nối nhà nước, xã hội, doanh nghiệp và người dân. Sự hỗ trợ tốt nhất không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn giúp họ tự vươn lên và ổn định cuộc sống lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN khóa XII và các cấp hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế. Thứ hai, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của hội trong hoạt động nhân đạo. Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ quản trị nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội. Hiệu quả nhân đạo không chỉ được đo bằng giá trị vận động, số suất quà hay số lượt người được trợ giúp, mà quan trọng hơn là sự thay đổi thực chất trong cuộc sống của người dân, khả năng phục hồi sinh kế, giảm thiệt hại và mức độ nguồn lực đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu. Thứ tư, khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu nhân đạo thống nhất, kết nối phù hợp với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống an sinh xã hội. Thứ năm, xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để hội phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối; đồng thời tôn trọng tính chủ động, tự nguyện, đặc thù của hội, không hành chính hóa hoạt động nhân đạo. Cả hệ thống chính trị từ T.Ư tới địa phương cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin và huy động nguồn lực. Tạo điều kiện để hội tham gia sâu hơn vào phòng ngừa, ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sơ cấp cứu, hiến máu, hỗ trợ xã hội và hoạt động nhân đạo quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tiếp tục đồng hành với hội bằng nguồn lực, tri thức, công nghệ và trách nhiệm.