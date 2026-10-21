Chiến sĩ công an 15 năm gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa

Từ năm 2010 đến nay, trung sĩ Hoàng Việt Anh dành nhiều tâm huyết sưu tầm, nghiên cứu và truyền dạy văn hóa truyền thống tại địa phương.

Giai đoạn 2016 - 2019, anh thành lập CLB Dân ca trẻ tuổi, vận động 60 học sinh THCS, THPT tham gia. Cùng nghệ nhân Đinh Thị Phương Đống, anh truyền dạy dân ca người Nguồn ở Minh Hóa và hướng dẫn học viên sử dụng các nhạc cụ truyền thống.

Từ năm 2019 đến nay, anh tiếp tục truyền dạy dân ca Bình Trị Thiên, dân ca người Nguồn và nhạc cụ truyền thống cho học sinh tại Minh Hóa, trực tiếp và trực tuyến. Đến nay, anh đã truyền dạy cho hơn 1.000 học viên, đồng thời tham gia biểu diễn tại nhiều lễ hội, liên hoan và đạt các giải thưởng về dân ca, nhạc cụ truyền thống.

Truyền dạy các làn điệu dân ca và cách sử dụng đàn óng, dân ca và nhạc cụ đặc trưng của người Bru - Vân Kiều cho các em học sinh tại bản

Hiến tặng các cổ vật cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Trị năm 2026

Hiến tặng các cổ vật cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Trị năm 2019

Năm 2025, tiết mục hát đúm pí và đàn ống do anh tự biên đạt giải B tại Hội diễn nghệ thuật Công an nhân dân tổ chức ở Huế. Anh còn nhận giải chuyên đề Diễn viên xuất sắc, triển vọng và tài năng; cuối năm cùng năm, đạt giải khuyến khích cuộc thi đặt lời mới cho dân ca do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

Trong công tác sưu tầm hiện vật, Hoàng Việt Anh đã hiến tặng gần 300 cổ vật, hiện vật lịch sử, văn hóa cho Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Trị, Bảo tàng Huế và Phòng truyền thống Minh Hóa; đồng thời hỗ trợ khảo sát, khảo cổ tại địa phương.

Hát sắc bùa chúc tết năm 2024 tại nhà dân

Anh Hoàng Việt Anh cùng một số đồng chí trong đơn vị vận động bà con dân tộc Chứt khôi phục lại làng nghề truyền thống



Truyền dạy hát sắc bùa cho các em học sinh dân tộc nội trú tỉnh

Gặp gỡ các nghệ nhân sưu tầm tư liệu văn hóa truyền thống người Bru - Vân Kiều

Truyền dạy các làn điệu dân ca và cách sử dụng đàn óng, dân ca và nhạc cụ đặc trưng của người Bru - Vân Kiều cho các em học sinh tại bản

Vận động bà con dân tộc Chứt khôi phục lại làng nghề truyền thống

Anh còn sưu tầm tư liệu từ nghệ nhân, già làng, trưởng bản và người cao tuổi; biên soạn 3 bản thảo nghiên cứu văn hóa dân gian, có 15 bài viết đăng trên các tạp chí trung ương và địa phương, cung cấp tư liệu cho trường học và cơ quan trong tỉnh. Những đóng góp của anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao tặng giấy khen.