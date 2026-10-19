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    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc

    Bài và ảnh: Phạm Thị Yến
    Bài và ảnh: Phạm Thị Yến
    (Sơn La)
    Trong thư gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mọi trẻ em, dù ở phố thị, vùng sâu, biên giới hay hải đảo, đều xứng đáng có tuổi thơ bình yên, được đến trường, chở che và yêu thương.

    Thấm nhuần lời căn dặn ấy, tập thể giáo viên Trường THCS 19/5 nơi vùng cao Tây Bắc cùng cha mẹ học sinh mong muốn mỗi mùa Trung thu đều mang đến cho các em những trải nghiệm đáng nhớ, vun đắp ký ức tuổi thơ bằng sự sẻ chia và yêu thương.

    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc - Ảnh 1.

    Niềm vui của học sinh điểm Trường tiểu học Chiềng Sung khi lần đầu được tổ chức Tết Trung thu

    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc - Ảnh 2.

    Ban Chỉ huy quân sự xã biên giới Phiêng Pằn tặng quà trung thu 2026 cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu tại Trường tiểu học và THCS Phiêng Pằn

    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc - Ảnh 3.

    Cùng vui chơi, cùng trải nghiệm, các em có thêm những ký ức đẹp về một mùa trăng được yêu thương

    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc - Ảnh 4.

    Cô giáo Phạm Thị Lan Anh kết nối các nhà hảo tâm, mang đến cho học trò nghèo một mùa trung thu ấm áp


    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc - Ảnh 5.

    Nhiều mùa trăng, cô giáo vùng cao bền bỉ kết nối yêu thương, chăm lo cho học trò nơi đất khó

    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc - Ảnh 6.

    Học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ đón nhận sự quan tâm, chở che từ thầy cô và nhà trường

    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc - Ảnh 7.

    Những khoảnh khắc bên bạn bè, thầy cô góp phần làm đầy ký ức tuổi thơ bằng niềm vui và tình yêu thương

    Trăng Trung thu rồi sẽ khuyết, nhưng ký ức về một tuổi thơ được yêu thương có thể ở lại rất lâu. Bởi với các em, mùa trăng đẹp nhất không hẳn là khi chiếc lồng đèn sáng nhất, mà là khi các em được chở che, sẻ chia và lớn lên trong bình yên.

    Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

    Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

    Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

    Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

    Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

    Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc - Ảnh 8.

     

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