Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc

Thấm nhuần lời căn dặn ấy, tập thể giáo viên Trường THCS 19/5 nơi vùng cao Tây Bắc cùng cha mẹ học sinh mong muốn mỗi mùa Trung thu đều mang đến cho các em những trải nghiệm đáng nhớ, vun đắp ký ức tuổi thơ bằng sự sẻ chia và yêu thương.
Trăng Trung thu rồi sẽ khuyết, nhưng ký ức về một tuổi thơ được yêu thương có thể ở lại rất lâu. Bởi với các em, mùa trăng đẹp nhất không hẳn là khi chiếc lồng đèn sáng nhất, mà là khi các em được chở che, sẻ chia và lớn lên trong bình yên.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
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