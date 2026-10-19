Những mùa trăng yêu thương nơi đất dốc

Thấm nhuần lời căn dặn ấy, tập thể giáo viên Trường THCS 19/5 nơi vùng cao Tây Bắc cùng cha mẹ học sinh mong muốn mỗi mùa Trung thu đều mang đến cho các em những trải nghiệm đáng nhớ, vun đắp ký ức tuổi thơ bằng sự sẻ chia và yêu thương.

Niềm vui của học sinh điểm Trường tiểu học Chiềng Sung khi lần đầu được tổ chức Tết Trung thu

Ban Chỉ huy quân sự xã biên giới Phiêng Pằn tặng quà trung thu 2026 cho các em có hoàn cảnh khó khăn được đơn vị nhận đỡ đầu tại Trường tiểu học và THCS Phiêng Pằn

Cùng vui chơi, cùng trải nghiệm, các em có thêm những ký ức đẹp về một mùa trăng được yêu thương

Cô giáo Phạm Thị Lan Anh kết nối các nhà hảo tâm, mang đến cho học trò nghèo một mùa trung thu ấm áp





Nhiều mùa trăng, cô giáo vùng cao bền bỉ kết nối yêu thương, chăm lo cho học trò nơi đất khó

Học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ đón nhận sự quan tâm, chở che từ thầy cô và nhà trường

Những khoảnh khắc bên bạn bè, thầy cô góp phần làm đầy ký ức tuổi thơ bằng niềm vui và tình yêu thương

Trăng Trung thu rồi sẽ khuyết, nhưng ký ức về một tuổi thơ được yêu thương có thể ở lại rất lâu. Bởi với các em, mùa trăng đẹp nhất không hẳn là khi chiếc lồng đèn sáng nhất, mà là khi các em được chở che, sẻ chia và lớn lên trong bình yên.