Nâng bước vào đời cho các em

Trường hiện có hơn 260 học sinh, với những hạn chế khác nhau về nghe, nói, vận động và trí tuệ. Năm học này, 30 giáo viên, nhân viên đảm nhiệm việc dạy học, chăm sóc và hỗ trợ các em trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều thầy cô đã gắn bó với trường hơn 20 năm.

Các em chờ đến phiên khám sức khỏe

Việc dạy trẻ khuyết tật đòi hỏi sự kiên trì và phương pháp phù hợp. Trong giờ âm nhạc, thầy Minh Quang phải đàn, hát nhiều lần để học sinh làm quen với giai điệu rồi mới học lời. Cô Thu Thủy cũng kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác vệ sinh cá nhân, giúp các em hình thành kỹ năng tự phục vụ. Các thầy cô khác cũng vậy, từ thầy dạy giáo dục thể chất đến cô dạy toán, tiếng Việt, mỹ thuật và đến các nhân viên chăm lo bữa ăn cho học sinh hằng ngày đều hết lòng chăm lo cho các em. Mỗi tiến bộ của học sinh dù nhỏ nhất cũng là niềm vui của người thầy.

Thầy Lê Minh Quang với tiết học âm nhạc thường ngày

Cùng sự đồng hành của cộng đồng, nhà trường đang từng bước giúp các em phát huy khả năng, vượt qua trở ngại và hòa nhập xã hội

Song song với giáo dục văn hóa, nhà trường còn chú trọng chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho các em. Học sinh được khám sức khỏe định kỳ, theo dõi tình trạng sức khỏe và hỗ trợ điều trị khi cần. Các cơ sở y tế địa phương, bác sĩ chuyên khoa và chuyên gia từ TP.HCM còn phối hợp khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn phục hồi chức năng và chăm sóc răng miệng cho các em.

Bác sĩ kê đơn thuốc cho học sinh

Các thầy cô giáo của trường lắng nghe hướng dẫn điều trị của bác sĩ

Chuyên viên y tế đến từ TP.HCM thăm hỏi học sinh

Học sinh có bệnh về mắt được bác sĩ chuyên khoa thăm khám

Nhà trường cũng tổ chức các hoạt động thể dục, hội thao "Vượt rào cản" nhằm tăng cường vận động, giúp học sinh tự tin hơn, sống vui - khỏe hơn. Bên cạnh đó, công tác dạy nghề được quan tâm để chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết khi trưởng thành.

Nhiều nhà hảo tâm thường xuyên trao tặng sữa, bánh kẹo và đồ dùng học tập, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh. Với sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, nhân viên cùng sự đồng hành của cộng đồng, nhà trường đang từng bước giúp các em phát huy khả năng, vượt qua trở ngại và hòa nhập xã hội.