Góp yêu thương, giữ lửa hy vọng

Hoạt động thiện nguyện tại Mái ấm 0 đồng và Bếp ăn 0 đồng Mẹ Như có sự chung tay của các bạn trẻ trong việc quyên góp nhu yếu phẩm, sơ chế nguyên liệu và hỗ trợ nấu ăn.

Các bạn trẻ cùng nhau xé sườn non chay tại khu vực bếp của mái ấm để chuẩn bị những suất ăn miễn phí

Tình nguyện viên thái rau, chuẩn bị nguyên liệu cho các suất ăn

Gian bếp đỏ lửa đang được các mẹ chuẩn bị thức ăn trưa cho các bé

Thức ăn được chế biến để phục vụ bệnh nhi và người có hoàn cảnh khó khăn

Người dân chung tay vận chuyển các nhu yếu phẩm hỗ trợ về điểm tập kết của mái ấm

Những suất ăn 0 đồng được đưa đến tay người cần hỗ trợ

Điểm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung bướu của Bếp ăn 0 đồng Mẹ Như

Từ những phần việc giản dị, các tình nguyện viên chung tay chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho bệnh nhi ung thư và người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.