Góp yêu thương, giữ lửa hy vọng

Hoạt động thiện nguyện tại Mái ấm 0 đồng và Bếp ăn 0 đồng Mẹ Như có sự chung tay của các bạn trẻ trong việc quyên góp nhu yếu phẩm, sơ chế nguyên liệu và hỗ trợ nấu ăn.
Từ những phần việc giản dị, các tình nguyện viên chung tay chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho bệnh nhi ung thư và người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng
Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.
Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).
Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.
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