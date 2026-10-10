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    Góp yêu thương, giữ lửa hy vọng

    Bài và ảnh: Lê Quỳnh Hương
    Bài và ảnh: Lê Quỳnh Hương
    (TP.HCM)
    Bộ ảnh ghi lại những hoạt động thiện nguyện dịp Trung thu của các bạn trẻ tại Mái ấm 0 đồng và Bếp ăn 0 đồng Mẹ Như, nơi sẻ chia yêu thương với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và bệnh nhân ung thư tại TP.HCM.

    Hoạt động thiện nguyện tại Mái ấm 0 đồng và Bếp ăn 0 đồng Mẹ Như có sự chung tay của các bạn trẻ trong việc quyên góp nhu yếu phẩm, sơ chế nguyên liệu và hỗ trợ nấu ăn.

    Giữ lửa cho những mầm sống - Ảnh 1.

    Các bạn trẻ cùng nhau xé sườn non chay tại khu vực bếp của mái ấm để chuẩn bị những suất ăn miễn phí

    Giữ lửa cho những mầm sống - Ảnh 2.

    Tình nguyện viên thái rau, chuẩn bị nguyên liệu cho các suất ăn

    Giữ lửa cho những mầm sống - Ảnh 7.

    Gian bếp đỏ lửa đang được các mẹ chuẩn bị thức ăn trưa cho các bé

    Giữ lửa cho những mầm sống - Ảnh 4.

    Thức ăn được chế biến để phục vụ bệnh nhi và người có hoàn cảnh khó khăn

    Giữ lửa cho những mầm sống - Ảnh 3.

    Người dân chung tay vận chuyển các nhu yếu phẩm hỗ trợ về điểm tập kết của mái ấm

    Giữ lửa cho những mầm sống - Ảnh 5.

    Những suất ăn 0 đồng được đưa đến tay người cần hỗ trợ

    Giữ lửa cho những mầm sống - Ảnh 6.

    Điểm gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung bướu của Bếp ăn 0 đồng Mẹ Như

    Từ những phần việc giản dị, các tình nguyện viên chung tay chuẩn bị những suất ăn miễn phí cho bệnh nhi ung thư và người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

    Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

    Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

    Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

    Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

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    Giữ lửa cho những mầm sống - Ảnh 9.

     

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