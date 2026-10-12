Người thầy giữ lửa thượng võ

Tiếng trống vang lên, các võ sinh đồng loạt chuyển động, tay chân phối hợp theo nhịp. Tiếng hô hòa cùng tiếng trống tạo nên không khí sôi nổi trên sân tập. Giữa học trò, Nguyễn Lê Thành Tây chăm chú quan sát, chỉnh tư thế, hướng dẫn cách di chuyển và kiên nhẫn yêu cầu cả lớp tập lại khi cần.

Với anh, thành quả không chỉ là những chiến thắng trên sàn đấu mà còn nằm ở những tiến bộ nhỏ: một bước chân đúng vị trí, một động tác chính xác hơn hay một đứa trẻ rụt rè dần tự tin hòa nhập với tập thể. Bởi võ thuật, theo anh, không chỉ rèn luyện thể chất mà còn giúp mỗi người hoàn thiện bản thân. Từ quan niệm ấy, hành trình của anh vượt ra ngoài khuôn khổ một võ đường.

Võ thuật không chỉ hiện diện trên sân tập mà còn theo học trò vào trường học, gia đình và các mối quan hệ thường ngày ẢNH: TGCC

Từ cậu bé học võ đến người truyền võ

Từ khi còn nhỏ, Thành Tây đã bước vào võ đường và nuôi dưỡng niềm say mê với võ thuật. Càng gắn bó, anh càng nhận ra phía sau những đường quyền, thế võ là những bài học làm người: muốn có động tác đẹp phải kiên trì tập luyện, muốn làm chủ sức mạnh phải biết kiểm soát bản thân, muốn tiến bộ phải biết lắng nghe và sửa sai.

Qua nhiều năm gắn bó với võ cổ truyền, Thành Tây nhận ra đây không đơn thuần là bộ môn thi đấu hay biểu diễn. Trong mỗi động tác còn có dấu ấn văn hóa, tinh thần thượng võ và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. “Môn võ cổ truyền là một nét văn hóa độc đáo”, anh chia sẻ.

Từ mong muốn gìn giữ những giá trị ấy, anh xây dựng Dinh Trấn Võ. Tại đây, người học không chỉ luyện quyền, rèn thể lực hay chuẩn bị cho các cuộc thi mà còn có không gian gắn kết, cùng tập luyện, sinh hoạt và trưởng thành. Có những đêm trăng sáng, thầy trò trải chiếu ngoài sân trò chuyện. Võ đường vì thế không chỉ là nơi luyện võ mà còn trở thành mái nhà chung.

Với Thành Tây, người thầy không chỉ dạy học trò cách ra đòn hay chiến thắng đối thủ mà còn hướng dẫn các em vượt qua sự lười biếng, nóng nảy và ý định bỏ cuộc. Bởi nếu một đứa trẻ khỏe mạnh hơn nhưng thiếu kỷ luật, mạnh mẽ hơn nhưng không biết tôn trọng người khác, thì sức mạnh ấy chưa thể hiện trọn vẹn giá trị của võ thuật.

Mọi người luôn chào đón nồng nhiệt đối với đoàn lân sư rồng Dinh Trấn Võ ẢNH: TGCC

Đưa võ cổ truyền đến gần hơn với người trẻ

Năm 2017, đoàn múa lân Kim Sư Phố ra đời, đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình của Thành Tây khi kết hợp võ cổ truyền với nghệ thuật lân sư rồng. Đằng sau những màn trình diễn giàu sức sống là quá trình tập luyện nghiêm túc, đòi hỏi thể lực, sự dẻo dai và tính kỷ luật.

Mỗi tuần, các võ sinh duy trì ba buổi tập, từ chuẩn bị đạo cụ, khởi động, rèn kỹ thuật đến thực hành biểu diễn. Gần 50 võ sinh cùng luyện tập những động tác đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng. Trong nghệ thuật múa lân, sai sót của một người có thể ảnh hưởng đến cả đội. Mỗi thành viên vì thế phải biết tin tưởng, hỗ trợ và chịu trách nhiệm với phần việc của mình. Chỉ một động tác chưa đạt, cả đội có thể phải tập lại.

Hành trình của Dinh Trấn Võ được ghi dấu bằng nhiều thành tích. Năm 2017, đoàn giành giải nhất môn Địa Bửu khu vực miền Trung - Tây nguyên tại Hội An. Năm 2018, đoàn đạt giải ba toàn quốc tại Cần Thơ, giải nhì quốc tế tại TP.Đà Nẵng và vào top 5 quốc tế tại Malaysia. Năm 2019, đoàn giành giải nhất quốc tế tại TP.Đà Nẵng, giải nhất Địa Bửu và giải nhì Mai Hoa Trung Quốc tại Thái Lan, cùng giải nhất Hội Lân Huế.

Đằng sau những giải thưởng là quá trình rèn luyện bền bỉ, sự kiên trì của người thầy và nỗ lực của từng võ sinh. Quan trọng hơn, đó còn là cơ hội để các em trải nghiệm tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật và những giá trị võ thuật trong thực tế.

Thành Tây từng trăn trở trước nguy cơ đứt quãng truyền nghề khi người thầy lớn tuổi, sức khỏe suy giảm nhưng chưa có lớp kế cận đủ khả năng tiếp nối. Vì vậy, anh thường nhắn nhủ học trò rằng hôm nay các em học từ thầy, nhưng sau này sẽ có những lớp trẻ gọi các em là thầy. Với anh, học võ không chỉ là tiếp nhận kiến thức mà còn là chuẩn bị để trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ tiếp theo.

Bài học của một người thầy

Trong số những võ sinh gắn bó với Dinh Trấn Võ có Lương Gia Huy, 13 tuổi, quê Điện Minh, Điện Bàn (cũ). Sau hơn 5 năm học võ, Huy hiểu rằng sự nghiêm khắc của thầy mỗi khi các em tập sai đều xuất phát từ mong muốn học trò tiến bộ. “Học võ là để nâng cao sức khỏe cho chính mình”, Huy chia sẻ.

Câu nói giản dị ấy cho thấy những bài học trên sân tập đã dần trở thành nhận thức của học trò. Học võ để khỏe mạnh, kỷ luật và tự tin hơn; để hiểu rằng sự kiên trì giúp mình vượt qua thử thách, còn sức mạnh phải đi cùng sự tôn trọng người khác.

Để người trẻ tiếp tục yêu những giá trị truyền thống, Thành Tây chọn cách đưa võ cổ truyền đến gần các em bằng trải nghiệm thực tế: mặc võ phục, tập luyện trên sân, nghe tiếng trống, chạm vào đầu lân, kiên trì sửa từng động tác và cùng đồng đội hoàn thành bài biểu diễn. Qua những trải nghiệm ấy, võ cổ truyền không còn là khái niệm xa xôi mà trở thành ký ức tuổi thơ, gắn với những bài học các em có thể mang theo trong cuộc sống.

Từ cậu bé bước vào võ đường, Nguyễn Lê Thành Tây trở thành võ sư, người thầy góp phần đưa võ cổ truyền và nghệ thuật lân sư rồng đến gần cộng đồng. Nhận những giá trị từ thế hệ trước, anh mong muốn tiếp tục trao truyền cho thế hệ sau.

Chiều xuống, tiếng trống ở Dinh Trấn Võ lắng dần, những chiếc đầu lân được xếp lại, võ phục được cất đi. Nhưng ngày mai, những bước chân, cánh tay và bài quyền sẽ lại bắt đầu. Trong số những võ sinh hôm nay, có thể một ngày nào đó sẽ có người đứng vào vị trí của Thành Tây, kiên nhẫn hướng dẫn những lớp học trò tiếp theo. Khi ấy, những giá trị được trao truyền sẽ không dừng lại ở một người thầy mà tiếp tục sống trong cộng đồng.