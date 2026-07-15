Festival võ thuật quốc tế Hà Nội 2026: Hào khí Thăng Long – Tinh hoa võ Việt

Đây là lần đầu tiên Festival võ thuật quốc tế Hà Nội được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long - di sản văn hóa thế giới. Theo ban tổ chức, việc lựa chọn không gian di sản đặc biệt này nhằm kết nối giá trị văn hóa truyền thống với các hoạt động giao lưu quốc tế, đồng thời xây dựng một sản phẩm văn hóa - thể thao mang dấu ấn riêng của Hà Nội. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9.8.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, festival được tổ chức nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị của võ thuật cổ truyền Việt Nam trong đời sống hiện đại. Bên cạnh đó, sự kiện còn là dịp quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, đồng thời tạo không gian giao lưu giữa các tổ chức, liên đoàn và môn phái võ thuật trong nước cũng như quốc tế.

Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại sự kiện ẢNH: BTC

Kỳ Festival võ thuật đặc biệt

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 7.8 tại Hoàng thành Thăng Long, trong khi lễ bế mạc được tổ chức vào ngày 9.8 tại vườn hoa đền Bà Kiệu (Hà Nội).

Festival dự kiến quy tụ từ 1.500 đến 2.000 võ sư, võ sinh, HLV, VĐV và nghệ sĩ đến từ các liên đoàn, hội võ thuật của Hà Nội, nhiều địa phương trong nước cùng các đoàn quốc tế. Ban tổ chức cho biết sẽ có đại diện từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và nhiều quốc gia, khu vực như châu Âu, châu Phi, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Ông Phạm Xuân Tài cũng cho biết Hà Nội đã mời các đoàn đến từ TP.HCM và Gia Lai tham dự nhằm tạo sự kết nối giữa ba vùng văn hóa võ thuật tiêu biểu gồm Hà Nội, TP.HCM và Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai sau sắp xếp đơn vị hành chính).

Theo dự kiến, festival sẽ thu hút khoảng 10.000 - 15.000 khán giả đến theo dõi trực tiếp, đồng thời tiếp cận hơn 100.000 lượt người trên các nền tảng truyền thông số.

Đại diện ban tổ chức trả lời các thắc mắc ẢNH: BTC

Biểu diễn võ thuật tại sự kiện ẢNH: BTC

Không chỉ có các màn biểu diễn võ thuật, festival còn kết hợp nhiều hoạt động văn hóa như triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật lịch sử, giao lưu với công chúng, trải nghiệm văn hóa và quảng bá du lịch Hà Nội. Không gian sự kiện được đầu tư theo hướng hiện đại với sân khấu ngoài trời, hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn nhưng vẫn bảo đảm tôn vinh những giá trị truyền thống.

Trong khuôn khổ festival, Hà Nội cũng sẽ tổ chức 4 giải đấu mở rộng gồm giải taekwondo Hà Nội (5 - 8.8), giải lân sư rồng Hà Nội (6 - 8.8), giải wushu Hà Nội (11 - 14.8) và giải vovinam Hà Nội mở rộng, thời gian cụ thể sẽ được ban tổ chức công bố sau.

Theo ban tổ chức, công tác chuẩn bị đang được triển khai đúng tiến độ. Hà Nội kỳ vọng Festival võ thuật quốc tế sẽ từng bước trở thành sự kiện thường niên có thương hiệu, góp phần khẳng định vị thế của thủ đô trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô khu vực và quốc tế, đồng thời lan tỏa tinh hoa võ Việt đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.