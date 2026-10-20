Du học Mỹ, vẫn nối dài hành trình nhân ái ở quê nhà

Mang câu chuyện Việt Nam đến bạn bè quốc tế

Những ngày đầu tại Mỹ, Duy Minh phải làm quen với nhiều khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và lối sống. Giữa môi trường mới, nam sinh tìm cách giới thiệu quê hương với bạn bè đến từ nhiều quốc gia qua những câu chuyện gần gũi về truyền thống, ẩm thực và các di sản đặc trưng của Việt Nam. Qua đó, Minh mong muốn giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Mỗi cơ hội giới thiệu về quê hương đều được Duy Minh tận dụng để chia sẻ những nét đẹp của Việt Nam với bạn bè quốc tế Nguồn: Bethlehem Catholic Highschool

Dù học tập tại Mỹ, Duy Minh vẫn đồng hành cùng Nắng Ấm Project trong các hoạt động hỗ trợ trẻ em yếu thế tại Việt Nam ẢNH: NVCC

Không để khoảng cách ngăn hành trình

Từ những hoạt động ban đầu, Nắng Ấm dần phát triển thành một nhóm với hơn 160 thành viên và cộng tác viên, cùng tham gia tổ chức chương trình, truyền thông, gây quỹ và kết nối cộng đồng. Hướng đến những nhóm trẻ em yếu thế khác nhau, dự án xây dựng các hoạt động theo từng chủ đề, đồng thời đa dạng hóa cách gây quỹ.

Nếu trước đây, dự án chủ yếu gây quỹ thông qua các sản phẩm cộng đồng, những chương trình gần đây đã kết hợp thêm thể thao, giáo dục và trải nghiệm. Cách làm này không chỉ tạo nguồn lực hỗ trợ trẻ em mà còn mở rộng cơ hội để nhiều người trực tiếp tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Một dự án muốn duy trì lâu dài không thể phụ thuộc vào một người mà cần một đội ngũ ẢNH: NVCC

Với các chương trình "Mùa đông tỏa nắng" và "Khơi hè hạnh phúc", Nắng Ấm từng đồng hành cùng trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè và lớp học tình thương Rạch Ông (Q.7 cũ, TP.HCM). Các hoạt động tập trung vào giáo dục sáng tạo, giao lưu và xây dựng hình thức hỗ trợ phù hợp với nhu cầu của từng nhóm trẻ.

Đến nay, các hoạt động của dự án đã đồng hành với hơn 400 trẻ em yếu thế tại TP.HCM ẢNH: NVCC

Gần đây, dự án triển khai chương trình gây quỹ Nắng dẻo dai - hè khỏe mạnh theo mô hình giải đấu bóng rổ 3x3 vì cộng đồng. Nguồn quỹ được sử dụng để phát triển các hoạt động giáo dục sáng tạo tại Làng trẻ em SOS.

Thông qua thể thao, chương trình mở rộng cách thức gây quỹ, đồng thời tạo cơ hội để người tham gia trực tiếp đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ trẻ em.

Chị Thu Thủy, quản lý tại Làng trẻ em SOS, nhận xét các hoạt động của dự án mang lại những trải nghiệm thiết thực cho trẻ em và bày tỏ mong muốn Nắng Ấm tiếp tục duy trì, lan tỏa những chương trình tương tự đến cộng đồng.

Từ Mỹ, Duy Minh vẫn tham gia xây dựng kế hoạch và trao đổi với các thành viên tại Việt Nam để duy trì hoạt động của dự án Nguồn: Nắng Ấm Project

Theo Minh, khoảng cách địa lý buộc dự án phải thay đổi cách vận hành, nhưng cũng tạo điều kiện để các thành viên tại Việt Nam chủ động hơn trong công việc. Với anh, để một dự án có thể duy trì lâu dài, điều quan trọng không phải là một cá nhân đảm nhận mọi việc, mà là xây dựng được một đội ngũ đủ khả năng cùng chia sẻ trách nhiệm.

Từ nhóm bạn trẻ ban đầu, Nắng Ấm mở rộng đội ngũ, đa dạng cách hỗ trợ trẻ em yếu thế qua từng chương trình ẢNH: NVCC

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