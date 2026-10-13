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    Những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ

    Bài và ảnh: Huỳnh Đạt
    Bài và ảnh: Huỳnh Đạt
    (Cần Thơ)
    'Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội'. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy, tuổi trẻ chính là khoảng thời gian đẹp nhất để cống hiến và trưởng thành.

    Với các thế hệ sinh viên Chi hội Sinh viên (CHSV) Mỹ Tú, thuộc Liên chi hội Sinh viên Cần Thơ - Đại học Cần Thơ, thanh xuân ấy càng trở nên rực rỡ khi sức trẻ được sống, sẻ chia và tiếp nối qua từng chiến dịch vì cộng đồng.

    Qua nhiều thế hệ, tinh thần cống hiến và trách nhiệm luôn được các lớp sinh viên CHSV Mỹ Tú đi trước truyền lại cho thế hệ sau như một ngọn lửa tiếp nối không bao giờ tắt.

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 1.

    Tổ chức dọn dẹp rác thải tại ấp Phương An, Long Hưng, Cần Thơ

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 2.

    Nhiệt huyết tuổi trẻ tiếp sức cho những ngày làm việc vất vả

    Dấu ấn đậm nét nhất trong chuỗi hoạt động ấy chính là những mùa chiến dịch Mùa hè xanh - nơi sức trẻ hòa cùng nhịp sống của quê hương. Dù lịch học tập và thi cử luôn bận rộn, các hội viên vẫn luôn chủ động, cân bằng giữa nhiệm vụ học tập và công tác xã hội để trọn vẹn với cả hai mục tiêu.

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 3.

    Tổ chức dọn dẹp cảnh quan trong chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Long Hưng, Cần Thơ

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 4.

    CHSV Mỹ Tú hỗ trợ làm đường nông thôn trong chiến dịch Mùa hè xanh tại ấp Phương Hòa, Long Hưng, Cần Thơ

    Nguyễn Huỳnh Phương Tuyến, Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2026, cho biết tinh thần cống hiến xuất phát từ ý thức sống có trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia. Theo Tuyến, người trẻ cần học tập, rèn luyện đạo đức để hoàn thiện bản thân, từ đó vận dụng tri thức tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Mỗi đóng góp, dù nhỏ, nếu được thực hiện bằng nhiệt huyết và trách nhiệm đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 5.

    Các em nhỏ thích thú khi được học ngoại ngữ

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 6.

    CHSV tổ chức lớp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho trẻ em trong chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Mỹ Phước

    Đó cũng là cách thế hệ trẻ hôm nay viết nên giá trị của tuổi thanh xuân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 7.

    Các bạn hội viên CHSV Mỹ Tú chuẩn bị quà cho chương trình trung thu tại xã Mỹ Tú

    Phạm Thị Yến Nhi, cựu Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2023 - 2024, tin rằng tuổi trẻ chỉ có một lần nên cần sống sao cho ý nghĩa, không lãng phí. Khi trưởng thành, dù mỗi người đi một phương, những ký ức về quãng đời sinh viên cùng cống hiến, sẻ chia ngọt bùi sẽ mãi là điểm tựa đẹp đẽ để nhớ về nhau.

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 8.

    Dù bị mất điện, các hội viên cố gắng hoàn thành công trình thanh niên để kịp bàn giao cho địa phương vào sáng mai

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 9.

    Mô hình đổi rác lấy cây do các hội viên chung tay thực hiện

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 10.

    Hội viên CHSV Mỹ Tú hỗ trợ người dân chuyển đổi số tại UBND xã Long Hưng, Cần Thơ

    Mang theo ngọn lửa nhiệt huyết ấy, các thế hệ sinh viên CHSV Mỹ Tú tiếp tục vững bước với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Tuổi trẻ Mỹ Tú sẽ viết tiếp những năm tháng ý nghĩa bằng sự cống hiến, không ngừng trau dồi tri thức và đem sức trẻ phụng sự quê hương, đất nước.

    Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

    Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

    Bài dự thi gửi về địa chỉ email: songdep@thanhnien.vn, hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

    Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

    Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

    Những tháng năm đẹp nhất - Ảnh 11.

     

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