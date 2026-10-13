Những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ

Với các thế hệ sinh viên Chi hội Sinh viên (CHSV) Mỹ Tú, thuộc Liên chi hội Sinh viên Cần Thơ - Đại học Cần Thơ, thanh xuân ấy càng trở nên rực rỡ khi sức trẻ được sống, sẻ chia và tiếp nối qua từng chiến dịch vì cộng đồng.

Qua nhiều thế hệ, tinh thần cống hiến và trách nhiệm luôn được các lớp sinh viên CHSV Mỹ Tú đi trước truyền lại cho thế hệ sau như một ngọn lửa tiếp nối không bao giờ tắt.

Tổ chức dọn dẹp rác thải tại ấp Phương An, Long Hưng, Cần Thơ

Nhiệt huyết tuổi trẻ tiếp sức cho những ngày làm việc vất vả

Dấu ấn đậm nét nhất trong chuỗi hoạt động ấy chính là những mùa chiến dịch Mùa hè xanh - nơi sức trẻ hòa cùng nhịp sống của quê hương. Dù lịch học tập và thi cử luôn bận rộn, các hội viên vẫn luôn chủ động, cân bằng giữa nhiệm vụ học tập và công tác xã hội để trọn vẹn với cả hai mục tiêu.

Tổ chức dọn dẹp cảnh quan trong chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Long Hưng, Cần Thơ

CHSV Mỹ Tú hỗ trợ làm đường nông thôn trong chiến dịch Mùa hè xanh tại ấp Phương Hòa, Long Hưng, Cần Thơ

Nguyễn Huỳnh Phương Tuyến, Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2026, cho biết tinh thần cống hiến xuất phát từ ý thức sống có trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia. Theo Tuyến, người trẻ cần học tập, rèn luyện đạo đức để hoàn thiện bản thân, từ đó vận dụng tri thức tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Mỗi đóng góp, dù nhỏ, nếu được thực hiện bằng nhiệt huyết và trách nhiệm đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.



Các em nhỏ thích thú khi được học ngoại ngữ

CHSV tổ chức lớp nâng cao kỹ năng ngoại ngữ cho trẻ em trong chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Mỹ Phước

Đó cũng là cách thế hệ trẻ hôm nay viết nên giá trị của tuổi thanh xuân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Các bạn hội viên CHSV Mỹ Tú chuẩn bị quà cho chương trình trung thu tại xã Mỹ Tú

Phạm Thị Yến Nhi, cựu Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2023 - 2024, tin rằng tuổi trẻ chỉ có một lần nên cần sống sao cho ý nghĩa, không lãng phí. Khi trưởng thành, dù mỗi người đi một phương, những ký ức về quãng đời sinh viên cùng cống hiến, sẻ chia ngọt bùi sẽ mãi là điểm tựa đẹp đẽ để nhớ về nhau.



Dù bị mất điện, các hội viên cố gắng hoàn thành công trình thanh niên để kịp bàn giao cho địa phương vào sáng mai

Mô hình đổi rác lấy cây do các hội viên chung tay thực hiện

Hội viên CHSV Mỹ Tú hỗ trợ người dân chuyển đổi số tại UBND xã Long Hưng, Cần Thơ

Mang theo ngọn lửa nhiệt huyết ấy, các thế hệ sinh viên CHSV Mỹ Tú tiếp tục vững bước với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Tuổi trẻ Mỹ Tú sẽ viết tiếp những năm tháng ý nghĩa bằng sự cống hiến, không ngừng trau dồi tri thức và đem sức trẻ phụng sự quê hương, đất nước.