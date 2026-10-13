Những tháng năm đẹp nhất của tuổi trẻ

Với các thế hệ sinh viên Chi hội Sinh viên (CHSV) Mỹ Tú, thuộc Liên chi hội Sinh viên Cần Thơ - Đại học Cần Thơ, thanh xuân ấy càng trở nên rực rỡ khi sức trẻ được sống, sẻ chia và tiếp nối qua từng chiến dịch vì cộng đồng.
Qua nhiều thế hệ, tinh thần cống hiến và trách nhiệm luôn được các lớp sinh viên CHSV Mỹ Tú đi trước truyền lại cho thế hệ sau như một ngọn lửa tiếp nối không bao giờ tắt.
Dấu ấn đậm nét nhất trong chuỗi hoạt động ấy chính là những mùa chiến dịch Mùa hè xanh - nơi sức trẻ hòa cùng nhịp sống của quê hương. Dù lịch học tập và thi cử luôn bận rộn, các hội viên vẫn luôn chủ động, cân bằng giữa nhiệm vụ học tập và công tác xã hội để trọn vẹn với cả hai mục tiêu.
Nguyễn Huỳnh Phương Tuyến, Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2025 - 2026, cho biết tinh thần cống hiến xuất phát từ ý thức sống có trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia. Theo Tuyến, người trẻ cần học tập, rèn luyện đạo đức để hoàn thiện bản thân, từ đó vận dụng tri thức tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Mỗi đóng góp, dù nhỏ, nếu được thực hiện bằng nhiệt huyết và trách nhiệm đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.
Đó cũng là cách thế hệ trẻ hôm nay viết nên giá trị của tuổi thanh xuân, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.
Phạm Thị Yến Nhi, cựu Chi hội trưởng nhiệm kỳ 2023 - 2024, tin rằng tuổi trẻ chỉ có một lần nên cần sống sao cho ý nghĩa, không lãng phí. Khi trưởng thành, dù mỗi người đi một phương, những ký ức về quãng đời sinh viên cùng cống hiến, sẻ chia ngọt bùi sẽ mãi là điểm tựa đẹp đẽ để nhớ về nhau.
Mang theo ngọn lửa nhiệt huyết ấy, các thế hệ sinh viên CHSV Mỹ Tú tiếp tục vững bước với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Tuổi trẻ Mỹ Tú sẽ viết tiếp những năm tháng ý nghĩa bằng sự cống hiến, không ngừng trau dồi tri thức và đem sức trẻ phụng sự quê hương, đất nước.
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