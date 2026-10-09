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    Giáo dục

    Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Dầu khí Việt Nam có việc làm 100%

    Nguyễn Long
    Nguyễn Long
    Sinh viên Trường đại học Dầu khí Việt Nam tốt nghiệp có việc làm 100% trong vòng 6 tháng, trong đó hơn 84% làm đúng ngành đào tạo.

    Ngày 9.10, tại phường Bà Rịa, Trường đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2026 và khai giảng năm học 2026 - 2027.

    Sinh viên Trường đại học Dầu khí Việt Nam tốt nghiệp có 100% việc làm - Ảnh 1.

    Trường đại học Dầu khí Việt Nam khai giảng năm học 2026 - 2027

    ẢNH: NGUYỄN LONG

    Trong năm 2026, PVU đã tuyển sinh khóa 15 hệ đại học chính quy và khóa 5 hệ đại học liên kết; đồng thời hoàn thành chương trình đào tạo cho học viên cao học ngành kỹ thuật dầu khí khóa 4, kỹ thuật hóa học khóa 4 và sinh viên đại học hệ chính quy khóa 11.

    Sinh viên tốt nghiệp 100% có việc làm trong vòng 6 tháng, trong đó 84,1% làm đúng ngành đào tạo. Giai đoạn 2020 - 2025, PVU đã đào tạo gần 17.500 lượt học viên cho các doanh nghiệp trong tập đoàn, công bố 194 bài báo khoa học, triển khai 8 dự án hợp tác quốc tế và ký kết 64 thỏa thuận hợp tác.

    Trong giai đoạn tới, PVU sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo; tăng cường gắn đào tạo, nghiên cứu với các bài toán thực tiễn; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, đối tác trong nước và quốc tế.

    PVU sẽ tạo cho các sinh viên cơ hội để tiếp cận tri thức mới, phòng thí nghiệm, hoạt động nghiên cứu, doanh nghiệp và chuyên gia; khuyến khích các sinh viên học ngoại ngữ, làm quen với công nghệ số và AI, tham gia các dự án, cuộc thi và trải nghiệm thực tế.

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