Thí sinh khóc vì đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT khó, thậm chí đọc 'không hiểu'

Vừa ra khỏi Hội đồng thi Trường THPT Hắc Dịch (phường Tân Thành, TP.HCM), Đoan Nguyễn H.T lớp 12A2, Trường THPT Hắc Dịch đã khóc nức nở, cho rằng đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT quá khó. H.T cho biết đề thi tiếng Anh dài, đọc khó hiểu.

Nhiều nữ sinh Trường THPT Hắc Dịch nói môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT khó ẢNH: NGUYỄN LONG

Không chỉ H.T, nhiều thí sinh chọn môn tiếng Anh để thi tốt nghiệp THPT của Trường THPT Hắc Dịch cũng than đề đọc "không hiểu".

Lê Khánh Quỳnh, lớp 12A11, Trường THPT Hắc Dịch, buồn bã nói: "Dù đã đọc hết đề thi nhưng làm không hết được. Đề thi khó quá, có nhiều từ vựng em còn chưa biết tới nữa", Quỳnh nói thêm.

Ngược lại, Đặng Trần Phước Mạnh, nam sinh lớp 12A2 cùng trường thì cho rằng đề không quá khó, dễ kiếm 7 điểm. "Đề thi tiếng Anh nhìn thì dài, khá rối. Tuy nhiên nếu đọc kỹ thì sẽ làm được điểm cao", Mạnh chia sẻ.

Mạnh nói thêm, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay các môn thi ra đề không khó so với các năm trước. Ngoài môn văn là khá lạ với học sinh nhưng cũng không khó.

Đối với môn thi vật lý, nhiều học sinh Trường THPT Hắc Dịch nhận xét đề thi chủ yếu là câu hỏi lý thuyết, dễ kiếm điểm.

Nguyễn Ngọc Bảo Khang, lớp 12A6, cho biết đề thi môn vật lý không khó, học sinh chọn môn thi này gần như ai cũng làm được bài. Khang cho biết do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên em làm bài khá tốt.

Theo thống kê số thí sinh đăng ký môn thi trên toàn quốc mà Bộ GD-ĐT đã công bố, ngoài 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, lịch sử là môn thi được thí sinh lựa chọn nhiều nhất với 570.800 thí sinh, tăng so với con số 499.357 thí sinh của năm 2025. Đây cũng là môn có số lượng thí sinh lựa chọn tăng nhiều nhất so với năm trước. Tiếp đến là môn địa lý với 448.725 thí sinh; môn ngoại ngữ có 347.455 thí sinh lựa chọn, giảm so với năm 2025 (364.979 thí sinh). Tuy nhiên, một số môn khoa học tự nhiên cũng ghi nhận số thí sinh đăng ký lựa chọn tăng nhẹ với năm trước. Cụ thể, môn vật lý có 389.630 thí sinh lựa chọn, tăng so với năm 2025 (354.298 thí sinh); môn hóa học cũng từ 246.700 thí sinh của năm 2025 lên 253.966; Môn tin học tăng mạnh từ 7.716 thí sinh năm 2025 lên 18.691 đăng ký dự thi năm nay; môn công nghệ công nghiệp tăng lên 7.402 trong khi năm trước là 2.428 thí sinh… Dù vậy, đây vẫn là môn có số lượng thí sinh lựa chọn thấp nhất trong số các môn thi tự chọn.



