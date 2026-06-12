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Giáo dục

Chuyên gia nhận xét: Đề thi môn tiếng Anh 'khó xỉu', ít điểm 8, 9

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
12/06/2026 10:50 GMT+7

Một giảng viên, chuyên gia tiếng Anh nhận định đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 'khó xỉu' vì hàm lượng đọc cao và phần sắp xếp câu đòi hỏi phải hiểu toàn bộ nội dung của đoạn hội thoại.

Tập trung nhiều vào phần đọc hiểu

Thạc sĩ Nguyễn Minh Trí, Giám đốc chương trình Ngôn ngữ Anh Trường ĐH Hoa Sen, đánh giá đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nhìn chung khó so với đề năm 2025 vì tập trung nhiều vào phần đọc hiểu, với hàm lượng đọc khá cao so với năng lực chung của học sinh cũng như so với đề thi tiếng Anh năm 2025.

Chuyên gia tiếng Anh: Đề thi môn tiếng Anh 'khó xỉu', ít điểm 8, 9 - Ảnh 1.

Sáng 12.6, thí sinh hoàn thành các môn thi, trong đó có môn tiếng Anh

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Ở phần ngữ pháp, các dạng câu như mệnh đề và câu chuyển ý có độ khó tương đối, ít mang tính mẹo. Cách sắp xếp câu cũng khá phù hợp vì vừa tạo được tính liên kết, vừa kiểm tra những kiến thức ngữ pháp căn bản của học sinh", thạc sĩ Trí cho hay.

Theo thạc sĩ Trí, chủ đề, đề thi phân bổ khá đa dạng, bao gồm môi trường, kinh tế – xã hội, công nghệ, giáo dục, đời sống và dịch vụ. Trong đó, hai nhóm chủ đề nổi bật là phát triển bền vững và công nghệ giáo dục. Đây cũng là yếu tố phù hợp với định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Về mức độ kiến thức ngôn ngữ, thạc sĩ Trí nhận định ngữ pháp không còn được hỏi một cách máy móc mà được lồng ghép trực tiếp vào các văn bản, yêu cầu học sinh phải hiểu được chức năng của cấu trúc ngữ pháp trong ngữ cảnh.

"Từ vựng được phân hóa đa dạng, từ mức độ căn bản đến học thuật. Tuy nhiên, số lượng từ đơn khó không quá nhiều. Khó khăn chủ yếu nằm ở các cụm danh từ, cụm từ dài, nghĩa của từ trong ngữ cảnh và các yếu tố liên quan đến diễn ngôn", ông Trí chia sẻ.

Chuyên gia tiếng Anh: Đề thi môn tiếng Anh 'khó xỉu', ít điểm 8, 9 - Ảnh 2.

Chuyên gia tiếng Anh: Đề thi môn tiếng Anh 'khó xỉu', ít điểm 8, 9 - Ảnh 3.

Chuyên gia tiếng Anh: Đề thi môn tiếng Anh 'khó xỉu', ít điểm 8, 9 - Ảnh 4.

Chuyên gia tiếng Anh: Đề thi môn tiếng Anh 'khó xỉu', ít điểm 8, 9 - Ảnh 5.

Chuyên gia tiếng Anh: Đề thi môn tiếng Anh 'khó xỉu', ít điểm 8, 9 - Ảnh 6.

Chuyên gia tiếng Anh: Đề thi môn tiếng Anh 'khó xỉu', ít điểm 8, 9 - Ảnh 7.

Đề tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026


Phổ điểm môn tiếng Anh nằm trong khoảng 6-7

Đối với các bài đọc, ông Trí cho biết đề yêu cầu học sinh kết nối thông tin ở nhiều câu, biết cách lập luận, hiểu cấu trúc của bài và nhận diện các phương án diễn đạt khác nhau, chứ không chỉ đơn thuần đọc và cố gắng dịch từng từ.

Một trong những phần khó nhất của đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 là phần sắp xếp câu, vì phần này yêu cầu học sinh phải hiểu toàn bộ nội dung của đoạn hội thoại hoặc đoạn văn để có thể sắp xếp thứ tự một cách phù hợp. Do đó, học sinh không thể chỉ học thuộc lòng hay học vẹt.

"Nói theo ngôn ngữ tuổi teen thì đề thi này 'khó xỉu'. Trong thời gian 50 phút, đề thi này khá 'căng' đối với học sinh có năng lực trung bình, nhưng phù hợp hơn với học sinh khá, giỏi. Nhìn chung, độ dài của đề tương đối lớn so với thời gian làm bài", thạc sĩ Nguyễn Minh Trí đánh giá.. 

Theo thạc sĩ Trí, phổ điểm trung bình dự kiến nằm trong khoảng từ 6 đến 7 điểm, ít điểm 8 trở lên.

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