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Giáo dục

Thí sinh đạt 9,75 điểm môn văn năm 2025 nói gì về đề văn tốt nghiệp 2026?

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
11/06/2026 14:33 GMT+7

Trang Ngọc Phương Nghi, nữ sinh đạt 9,75 điểm môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 (cao nhất toàn quốc, không có điểm 10) cho rằng đề văn năm nay có câu nghị luận xã hội thú vị khi yêu cầu thí sinh phải có hiểu biết về phẩm chất cần thiết trong thời đại 4.0.

Nghị luận xã hội mang tính thời sự

Trang Ngọc Phương Nghi, hiện là sinh viên ngành nghệ thuật học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), là cựu học sinh Trường THPT FPT Cần Thơ, nhận định đề môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khá hay và tương đối vừa sức với thí sinh.

"Phần đọc hiểu có cấu trúc quen thuộc, không quá khác biệt so với những năm trước nên em tin rằng đa số các bạn sẽ có sự tự tin khi tiếp cận. Điều em thích ở đề thi này là sự liên kết nhất định giữa ngữ liệu đọc hiểu và câu nghị luận xã hội. Nếu tinh ý khai thác các tín hiệu từ phần ngữ liệu, thí sinh có thể tìm được những gợi mở quan trọng để triển khai bài viết của mình", Phương Nghi cho hay.

Thí sinh đạt 9,75 điểm môn văn năm 2025 nói gì về đề văn 2026? - Ảnh 1.

Trang Ngọc Phương Nghi thích thú với câu nghị luận xã hội trong đề văn 2026. Năm 2025, Phương Nghi đạt 28 điểm khối C với 9,75 điểm môn ngữ văn, 9,25 điểm môn lịch sử và 9 điểm môn địa lý

ẢNH: P.N

Ở phần làm văn, theo nữ sinh có điểm văn cao nhất toàn quốc 2025, câu nghị luận xã hội là một dạng đề mang tính thời sự khi đề cập đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và vai trò của con người trong bối cảnh mới. Đề không chỉ yêu cầu học sinh có hiểu biết nhất định về thực tiễn đời sống mà còn đòi hỏi khả năng nhận diện những phẩm chất cần thiết của người trẻ trong thời đại 4.0. 

"Bên cạnh đó, câu này cũng ở dạng mở, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy phản biện và góc nhìn cá nhân. Nếu có cơ hội trực tiếp làm đề, em sẽ muốn mở rộng vấn đề theo những hướng suy nghĩ như: liệu có nhất thiết phải tạo ra những 'Steve Jobs Việt Nam' hay không, hay người trẻ Việt Nam vẫn có thể tự tạo nên những dấu ấn mới cho thế giới. Đây là những câu hỏi thú vị để đào sâu hơn tinh thần mà đề bài muốn gợi ra", Phương Nghi chia sẻ

Phần làm văn đề cao năng lực cảm thụ, có tính phân hóa

Về câu 2 phần làm văn, Phương Nghi cho rằng đây là một dạng đề cho thấy xu hướng ra đề của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đang ngày càng đề cao năng lực đọc hiểu và cảm thụ văn bản mới của học sinh hơn là việc học thuộc các bài mẫu. 

Thí sinh đạt 9,75 điểm môn văn năm 2025 nói gì về đề văn 2026? - Ảnh 3.

Thí sinh đạt 9,75 điểm môn văn năm 2025 nói gì về đề văn 2026? - Ảnh 4.

Đề thi môn văn kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ẢNH: THÚY HẰNG

"Điều em thích ở câu 2 vì đây là một bài thơ có nhiều tầng nghĩa về mặt nội dung lẫn nghệ thuật. Vì vậy các bạn học sinh cần phải rèn cho mình một góc nhìn sâu sắc để thấu hiểu được những đặc sắc về mặt nội dung, nghệ thuật mà bài thơ mang đến. Đây là phần có tính phân hóa nhất của đề thi, bởi ngoài kiến thức, thí sinh cần có góc nhìn riêng và khả năng diễn đạt để tạo dấu ấn trong bài viết", nữ sinh nhận định.

Môn văn không dễ đạt nhiều điểm 8, 9

Theo Phương Nghi, đề thi khá hay và có mức độ phân hóa cao, cần phải có cho mình một góc nhìn vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn và đa chiều mới có thể làm tốt. 

Bên cạnh đó, đề bài này theo hướng mở nên nhiều thí sinh sẽ viết được nhưng để nổi bật cần có chiều sâu tư duy. Vì thế đề văn này sẽ không dễ để có nhiều điểm 8, 9.

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"Ví dụ ở câu nghị luận xã hội, nếu chỉ viết về giải pháp bàn về việc cần học tập, sáng tạo, chăm chỉ… thì sẽ thiếu góc nhìn đa chiều. Song đó cũng cần có góc nhìn đổi mới sáng tạo, không chỉ là công nghệ mà còn là giáo dục, văn hóa, môi trường…", Phương Nghi chia sẻ.

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