Thi tốt nghiệp THPT 2026: Xem gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh tại đây

* Đề và gợi ý giải đề thi môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

ĐÁP ÁN GỢI Ý MÔN TIẾNG ANH – KỲ THI THPT 2026

MÃ ĐỀ 1101

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 1 D 11 B 21 B 31 B 2 D 12 D 22 B 32 C 3 C 13 A 23 D 33 A 4 D 14 C 24 C 34 A 5 A 15 A 25 D 35 B 6 B 16 B 26 C 36 A 7 C 17 A 27 D 37 B 8 C 18 D 28 D 38 D 9 C 19 C 29 A 39 C 10 A 20 B 30 A 40 D

Th.S Phùng Xuân Cường – Huỳnh Thanh Cát

Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM)

Thí sinh thi tốt nghiệp ngày 12.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra vào ngày 11 và 12.6. Toàn quốc có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng 61.642 thí sinh so với năm trước), trong đó, số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.204.806 (đạt 98,45%) với 2.487 điểm thi và gần 50.000 phòng thi.

Các địa phương đã huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng tham gia phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.