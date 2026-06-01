GS Đàm Thanh Sơn sẽ đến Gia Lai dự hội thảo vật lý lượng tử

Sáng 1.6, Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) cùng Viện Vật lý lý thuyết cơ bản Mỹ (FTPI) khai mạc hội thảo vật lý lượng tử quốc tế với chủ đề "Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh".

Hội thảo diễn ra đến ngày 5.6, quy tụ hơn 40 nhà khoa học đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Việt Nam, Trung Quốc,Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Brazil, Ai Cập, Nhật Bản và Đài Loan.

Các đại biểu dự lễ khai mạc hội thảo vật lý lượng tử quốc tế với chủ đề "Những tiến bộ mới trong nghiên cứu các hệ điện tử tương quan mạnh" ẢNH: ICISE

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý vật chất ngưng tụ như GS Subir Sachdev (Đại học Harvard), GS Charles Kane (Đại học Pennsylvania), GS Philip W. Phillips (Đại học Illinois Urbana-Champaign), GS Andrey V. Chubukov (Đại học Minnesota), GS Đàm Thanh Sơn (Đại học Chicago) và GS Haruki Watanabe (Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông)…

Trong đó, GS Đàm Thanh Sơn sẽ đến Gia Lai vào ngày 3.6 để tham gia các hoạt động tại hội thảo này.

GS Andrey V. Chubukov (Đại học Minnesota) phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: ICISE

Các nhà nghiên cứu trẻ tham dự hội thảo ẢNH: ICISE

Theo ban tổ chức, hội thảo nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia quốc tế cập nhật những thành tựu lý thuyết và thực nghiệm mới nhất, trao đổi các vấn đề còn bỏ ngỏ, đồng thời định hướng những hướng nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực vật lý lượng tử tương quan mạnh.

Chương trình gồm 30 báo cáo khoa học, tập trung vào các chủ đề tiên tiến như boson hóa 2 chiều, siêu dẫn trong chế độ tương tác mạnh, các hiện tượng mới trong hệ electron - phonon tương tác mạnh, vật lý hiệu ứng Hall lượng tử phân đoạn, chất cách điện Chern phân đoạn, siêu dẫn anyon, các trạng thái trật tự phi thông thường và các đối xứng tổng quát trong vật lý chất đông đặc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, cho biết hội thảo là diễn đàn học thuật quan trọng, tạo điều kiện để các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi kết quả nghiên cứu, thảo luận những vấn đề khoa học mới nổi, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác trong tương lai.

Theo TS Nguyễn Hữu Hà, trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt ở lĩnh vực vật lý vật chất ngưng tụ và vật liệu lượng tử tiên tiến, các nghiên cứu về hệ điện tử tương quan mạnh đang mở ra những cách tiếp cận mới, góp phần làm sâu sắc hiểu biết về bản chất vật chất và tạo nền tảng cho các công nghệ thế hệ mới.

TS Nguyễn Hữu Hà, Phó giám đốc Sở KH-CN tỉnh Gia Lai, phát biểu ẢNH: ICISE

Hội thảo vật lý lượng tử lần này hướng tới 3 mục tiêu chính: tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học hàng đầu với các nhà nghiên cứu trẻ, thúc đẩy đối thoại học thuật đa chiều về những vấn đề lớn của ngành và khởi xướng các chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế mới với sự tham gia của cộng đồng vật lý Việt Nam.

Từ thần đồng toán học đến nhà vật lý hàng đầu thế giới GS Đàm Thanh Sơn (sinh năm 1969) là cựu học sinh khối chuyên toán - tin, Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm 1984, khi mới 15 tuổi, ông giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế tại Cộng hòa Czech với điểm tuyệt đối 42/42. Sau đó, ông theo học ngành vật lý tại Đại học Tổng hợp Moskva (Liên Xô cũ), rồi làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Moskva và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở tuổi 25. GS Đàm Thanh Sơn (thứ 2 từ trái sang) tham dự một sự kiện khoa học tại ICISE năm 2018 ẢNH: HOÀNG TRỌNG Năm 1995, GS Đàm Thanh Sơn sang Mỹ nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều cơ sở đào tạo danh tiếng như Đại học Washington, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Đại học Columbia và Đại học Chicago. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là vật lý lý thuyết, vật lý hạt cơ bản, vật lý hạt nhân và các ứng dụng của lý thuyết dây. Năm 2014, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia Mỹ và Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Mỹ. Năm 2018, GS Đàm Thanh Sơn cùng GS Subir Sachdev và GS Xiao-Gang Wen được trao Huy chương Dirac danh giá của Trung tâm Vật lý lý thuyết quốc tế (ICTP). GS Đàm Thanh Sơn tham dự chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ nhất tổ chức tại Hà Nội năm 1993. Trong nhiều năm qua, nhà khoa học này thường xuyên trở về Việt Nam tham gia các hội thảo khoa học quốc tế, giảng dạy tại các trường học vật lý và hỗ trợ đào tạo học sinh, sinh viên, nghiên cứu viên trẻ tại ICISE.



