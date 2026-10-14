'Thầy giáo công nhân' và lớp học vui vẻ

Thương các em nhỏ

Sau giờ tan tầm, thay vì trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, anh Hoàng Trọng Khánh lại tất bật chuẩn bị cho lớp học miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công việc đặc biệt này đã gắn bó với anh suốt 15 năm, bắt nguồn từ tình thương dành cho những đứa trẻ thiếu điều kiện học tập, chứ không phải để kiếm thêm thu nhập hay chỉ dạy cho con em trong gia đình.

Quê ở TP.Huế, học hết lớp 12, anh Khánh đến Đà Nẵng làm công nhân. Năm 2010, anh chuyển vào TP.HCM, làm việc tại một công ty thuốc thú y. Khu trọ của anh nằm gần một nghĩa trang. Mỗi buổi chiều, anh thường thấy các em nhỏ mang sách vở ra học nhưng không tập trung, việc tiếp thu kiến thức cũng hạn chế.

Anh Khánh kết nối với công ty đang làm tặng ba lô cho các em ẢNH: NVCC

Qua tìm hiểu, anh biết phần lớn các em phải tự học, không có người hướng dẫn. Một số anh chị lớn trong khu trọ chỉ học hết lớp 9 rồi nghỉ học đi làm; có em sa vào tệ nạn xã hội. Chứng kiến những đứa trẻ không hiểu bài, bị bạn bè trêu chọc rồi tự ái, bỏ học giữa chừng, anh Khánh trăn trở nhiều đêm. Cuối cùng, anh quyết định đứng ra kèm cặp, giúp các em có thêm điều kiện học tập.

“Hồi đầu, lớp học chỉ có 5 bé. Phụ huynh và các bé còn dè dặt vì tự dưng có một người lạ đến nhận dạy thêm miễn phí. Tuy nhiên, sau vài buổi, thấy tôi chân thành, có phương pháp dạy hay nên phụ huynh và các bé dần tin tưởng. Lớp học cứ thế đông vui thêm”, anh Khánh kể.

Ban đầu, lớp học được tổ chức ngay tại khu gò trong nghĩa trang, với những ngôi mộ đã được dọn cỏ sạch sẽ làm bàn học. Điều kiện thiếu thốn, nhưng anh Khánh quyết tâm không bỏ lớp dù chỉ một buổi. Anh lồng ghép trò chơi, những câu chuyện vui vào bài giảng để tạo hứng thú, giúp các em ham học hơn. Anh cũng thường động viên các em, khơi gợi niềm vui khi giải được một bài toán và nhấn mạnh rằng cảm giác chinh phục bài toán còn thú vị hơn chiến thắng trong một trận game.

Nhu yếu phẩm hỗ trợ các em nhỏ tại lớp học ẢNH: NVCC

Niềm hạnh phúc của 'người thầy'

Địa điểm lớp học của anh Khánh nhiều lần thay đổi, khi ở chòi lá, lúc ngoài sân vườn, có khi trong xưởng mộc nồng mùi sơn gỗ. Phòng học hiện nay cũng chính là căn nhà trọ của anh, với tiền thuê được phụ huynh chung tay hỗ trợ. Dù đồng lương công nhân còn hạn hẹp, anh vẫn trích tiền mua sách vở, bánh kẹo cho các em. Trong lúc các em làm bài kiểm tra, anh còn tranh thủ nấu cơm cho các em ăn.

Anh Khánh chia lớp thành hai nhóm, gồm học sinh lớp 7 - 8 và nhóm lớp 6 - 9. Lớp học diễn ra theo hai ca, từ 17 giờ 30 đến 19 giờ và từ 19 giờ đến 20 giờ 30. Suốt các buổi chiều trong tuần, bất kể mưa nắng hay bản thân mệt mỏi, anh vẫn đều đặn đứng lớp.

“Giữa công việc và lớp học có sự bổ trợ lẫn nhau. Công việc mang lại thu nhập để tôi trang trải cuộc sống và duy trì lớp học; còn tại lớp học, các bé tiếp thêm năng lượng tích cực để tôi làm việc hiệu quả hơn. Mỗi lần các bé khoe được điểm cao hay reo lên vì giải được bài, tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc”, anh Khánh chia sẻ.

Anh Khánh (ngồi giữa) cùng các em nhỏ sau giờ học ẢNH: NVCC

Anh Khánh không xưng là thầy mà gọi các em là “con”, tự nhận mình chỉ là người chú công nhân hỗ trợ các em học tập. Với anh, danh xưng “thầy” còn quá cao; điều mong mỏi nhất là các em trưởng thành, trở thành người tử tế và nếu có thể, đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

“Tôi xưng là chú với các con để khoảng cách gần gũi hơn, giúp các con mạnh dạn chia sẻ mọi điều với chú. Đến nay, sau 15 năm, tôi đã dạy hơn 600 học trò. Đó là hơn 600 mối lương duyên trong cuộc đời tôi”, anh Khánh chia sẻ.

Để có đủ kiến thức hỗ trợ các em, anh Khánh phải tự ôn lại những kiến thức đã xa rời gần 20 năm. Anh còn chủ động liên hệ với giáo viên ở trường để nhờ hướng dẫn lại các môn học. Lớp học cũng thu hút nhiều bạn trẻ đến hỗ trợ, trong đó có những học trò cũ nay trở lại giúp đỡ các em như một cách tri ân.

Chị Huỳnh Trúc Linh, cựu học trò của anh Khánh, chia sẻ: “Thường thì tụi em không báo trước mà cứ sắp xếp thời gian rảnh rồi qua hỗ trợ chú dạy kèm các em. Em rất biết ơn chú Khánh vì ngày trước đã dạy em học, dành cho em nhiều tình cảm để em trưởng thành và tự lập trong cuộc sống”.

“Giúp thế hệ mầm xanh trưởng thành, thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Tôi cũng cảm ơn các bé đã truyền năng lượng tích cực, giúp tôi có một công việc ý nghĩa, góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn”, anh Khánh nói.