Phía sau lời hẹn cơm nhà

Cuộc gọi chừng mươi giây qua chiếc điện thoại bàn ở phòng trực ban lúc chập tối đã trở nên quen thuộc với đại úy An Viết Thống. Đầu dây bên kia là giọng người vợ trẻ, thỉnh thoảng xen tiếng con nhỏ bi bô tập nói.

Một bữa cơm tối quây quần sau giờ làm là điều bình thường với nhiều gia đình, nhưng với đại úy An Viết Thống, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, đó đôi khi chỉ là lời hẹn chưa biết lúc nào mới thực hiện được. Những ca trực kéo dài, những cuộc gọi báo động bất ngờ có thể khiến anh phải lên đường bất cứ lúc nào.

Nghề chữa cháy, cứu nạn cứu hộ luôn đặt người chiến sĩ trước những tình huống nguy hiểm. Khi người dân tìm cách thoát khỏi đám cháy hay vùng sự cố, họ lại tiến vào để tìm kiếm, cứu người. Nhưng ngoài những giờ phút căng thẳng ấy, cuộc sống của họ vẫn gắn với những công việc thường ngày và mong muốn giản dị: hoàn thành nhiệm vụ, trở về nhà bình an.

Mồ hôi bết lưng áo và chiếc kệ gỗ đóng dở

Chiều cuối tháng tư, nắng đổ xuống khoảng sân bê tông của đơn vị. Vừa kết thúc nhiều giờ rèn thể lực và kỹ thuật cứu nạn, áo bảo hộ của Thống đã ướt đẫm mồ hôi.

Sau buổi tập, anh cùng đồng đội tranh thủ sửa sang vật dụng ở góc sân. Người kiểm tra khớp nối dây dù, người cưa, đục những mảnh gỗ thông cũ để đóng lại giá giày dép, quân trang. Những tiếng búa lách cách xen lẫn câu chuyện vui giữa các chiến sĩ.

Với Thống, những việc tưởng nhỏ ấy cũng là một phần của công tác chuẩn bị. Quệt mồ hôi trên trán, anh cười nói: "Không phải cứ khi nào có chuông báo cháy tụi mình mới bắt tay vào việc. Từng cái khớp nối vòi xịt, chốt xe thang, đến đôi ủng, cái kệ để quân trang đều phải tinh tươm hằng ngày. Đồ đạc chuẩn xác thì lúc báo động vang lên, anh em chỉ mất vài chục giây là lên xe xuất phát. Ra hiện trường sớm một giây là cơ hội bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con tăng thêm một phần".

Đại úy An Viết Thống (bìa trái) tranh thủ cùng đồng đội sửa sang vật dụng tại đơn vị sau những giờ huấn luyện gắt gao trên thao trường ẢNH: TGCC

Hai tiếng đồng hồ níu giữ một sinh mệnh

Với Thống, việc giúp đỡ người khác không chỉ diễn ra trong những ca chữa cháy, cứu nạn. Chiều 29.9, vừa bàn giao xong ca trực, anh nhận được thông tin từ CLB Hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk về một bệnh nhân sốt xuất huyết bị biến chứng xuất huyết nội, cần được truyền tiểu cầu tương thích khẩn cấp.

Không chần chừ, anh đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên để làm xét nghiệm và hiến tiểu cầu. Chưa đầy 10 phút sau cuộc gọi, Thống đã có mặt tại Khoa Huyết học - Truyền máu. Quá trình hiến kéo dài gần hai giờ đồng hồ...

Đại úy An Viết Thống trên giường bệnh hiến tiểu cầu khẩn cấp tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên, kịp thời giành giật sự sống cho bệnh nhân nguy kịch chiều 29.9 ẢNH: TGCC

"Nghe bác sĩ bảo bệnh nhân đang nguy cấp từng phút, tôi chỉ tính làm sao đến viện nhanh nhất. Máu hay tiểu cầu rút ra ít hôm cơ thể sẽ tự bù lại, chứ sự sống của người ta mà trôi qua thì không có cách nào lấy lại được", Thống nói nhẹ như không.



Đây không phải lần đầu anh chạy đua với thời gian trên giường bệnh. Trong cuốn sổ tay của Thống, danh sách những lần hiến máu, hiến tiểu cầu khẩn cấp cứ dày thêm theo năm tháng - những giọt máu âm thầm hòa vào sự hồi sinh của biết bao số phận xa lạ giữa đời thường.

Gieo mầm an toàn và điểm tựa sau lưng

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, Thống còn tham gia các buổi tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn cho trẻ em. Anh hướng dẫn các em cách che mũi miệng bằng khăn ẩm khi gặp khói, tìm lối thoát hiểm và gọi số 114 khi cần trợ giúp.



Với anh, trang bị kỹ năng an toàn từ sớm là cách giúp trẻ biết tự bảo vệ mình và ứng phó tốt hơn khi xảy ra sự cố.

Đại úy Thống đồng hành cùng các em thiếu nhi trên xe thang cứu hộ trong buổi tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn ẢNH: TGCC

Khi bóng tối bao trùm phố núi Buôn Ma Thuột, đường sá thưa dần tiếng còi xe. Trở lại phòng trực sau một ngày dài miệt mài, Thống rút chiếc ví da sờn góc, ngắm tấm ảnh nhỏ chụp cùng vợ.



Những đêm thức trắng bên bờ vực sạt lở, những lần lao vào lửa đỏ hay cánh tay rã rời sau những lần hiến máu, anh gần như chẳng bao giờ kể chi tiết với người bạn đời. Anh biết, mỗi lần nghe tiếng còi hú vang ngoài phố là mỗi lần ruột gan người ở nhà như có lửa đốt. Sự thấu hiểu, nụ cười nhẫn nại và một mâm cơm luôn được đậy kín chờ sẵn nơi căn bếp nhỏ chính là điểm tựa vững vàng nhất để bước chân người lính không ngập ngừng trước hiểm nguy.

Hậu phương ấm áp và sự thấu hiểu từ gia đình luôn là điểm tựa bình yên cho những bước chân không lùi bước trước hiểm nguy ẢNH: TGCC

“Mai hết ca anh về ăn cơm nhà nhé…”.

Lời hẹn giản dị ấy lại được nhắc qua điện thoại. Với Thống, sau mỗi ca trực, điều anh mong muốn cũng như bao người khác: trở về nhà, ăn bữa cơm cùng vợ con. Nhưng khi có người cần giúp đỡ, anh sẵn sàng lên đường, dù biết bữa cơm ấy có thể phải chờ thêm.

Phía sau những ca trực ngày đêm là những người lính cứu hỏa như đại úy An Viết Thống, lặng lẽ làm công việc của mình để người dân được an toàn trở về nhà.