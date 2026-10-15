Thầm lặng cho đi, để biết ơn cuộc sống

Có một niềm đam mê mang tên 'ghiền' hiến máu

“Giúp người thì mong chi sự đền đáp, huống hồ em có làm được gì nhiều cho ai đâu”, đại úy Nguyễn Minh Long chia sẻ khi nói về hành trình hiến máu tình nguyện của mình. Với anh, mỗi lần trao đi những giọt máu là một cách bày tỏ lòng biết ơn cuộc sống, lặng lẽ làm điều có ích mà không mong được ghi nhận.

Ra trường và công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự PC09, TP.HCM đến nay đã 10 năm, Long luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khách quan và trung lập, góp phần làm sáng tỏ các vụ việc. Ngoài giờ làm, anh còn bền bỉ với một việc làm khác: hiến máu tình nguyện.

Long nhớ mãi buổi sáng năm 2011, khi đoàn xe của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đến trường tổ chức hiến máu. Hai chữ “hiến máu” khi ấy khiến chàng sinh viên năm nhất cảm thấy thiêng liêng. Anh vội xuống văn phòng Đoàn, hỏi han về các tiêu chuẩn sức khỏe để được tham gia.

Háo hức là vậy, nhưng Long cũng không tránh khỏi lo lắng trước những thông tin cho rằng hiến máu có thể gây ngất, khiến cơ thể suy yếu và khó phục hồi. Anh gọi điện hỏi mẹ có nên làm theo tiếng gọi của trái tim. Trong cuộc trò chuyện ngắn, mẹ động viên: “Mẹ luôn tin điều con chọn là đúng đắn”, dù bà cũng chưa hiểu đầy đủ về việc hiến máu.

Được mẹ tin tưởng, Long quyết định hiến máu lần đầu. Sau đó, mẹ còn nhờ chị gái đang ở thành phố mua đồ ăn gửi đến trường để bồi bổ cho anh. Nhưng những lo lắng ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác vui sướng. Long kể, anh thấy “đã”, tâm hồn như được nâng lên cao.

Từ đó, anh tự nhận mình “ghiền” hiến máu.

Lần hiến máu thứ 39 và “bộ sưu tập” gồm 39 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của đại úy Nguyễn Minh Long ẢNH: NVCC

Nghe như thể Long đang nói về niềm đam mê một môn thể thao hay hoạt động nào đó có thể làm nên tên tuổi. Nhưng với anh, hiến máu đơn giản là việc mình có thể làm để giúp người khác. Công việc chuyên môn cũng khiến anh hiểu rõ hơn vai trò của máu trong những tình huống y tế khẩn cấp, khi nguồn máu an toàn luôn cần được bổ sung để phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

Ngay cả khi dịch Covid-19 bùng phát, Long vẫn tiếp tục tham gia hiến máu. Đầu năm 2021, trong thời gian TP.HCM và nhiều địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, người dân đến điểm hiến máu phải xếp hàng, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và chờ kiểm tra sức khỏe. Dù sốt ruột, Long vẫn kiên nhẫn chờ đến lượt.

“Nhưng đâu thể từ bỏ, nhất là trong những ngày này”, anh nói.

Đó là lần hiến máu thứ 15 của Long. Hình ảnh những người đi trước, kể cả các cán bộ đã nghỉ hưu, vẫn đều đặn tham gia khiến anh càng ý thức hơn về ý nghĩa của việc làm này. Với anh, tinh thần sẻ chia không nên dừng lại trước những hoàn cảnh khó khăn, mà càng cần được duy trì khi cộng đồng đối diện thử thách.

“Đáng ra phải hơn 39 lần”, Long tiếc nuối. Do đặc thù công việc thường xuyên phải làm đêm, có lúc sức khỏe không bảo đảm điều kiện hiến máu, anh đành ra về dù đã đến điểm hiến. Mỗi lần như vậy, anh lại kiên nhẫn chờ đủ thời gian theo quy định và khi sức khỏe cho phép mới tiếp tục.

Đại úy Nguyễn Minh Long (hàng đầu, bìa trái) trong một tiết mục văn nghệ chào mừng 80 năm vinh quang Công an nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THANH HUYỀN CUNG CẤP

Trong một lần đi công tác tại Hà Nội, Long cũng tranh thủ hiến máu hai lần. Dẫu vậy, anh vẫn cho rằng những đóng góp của mình chưa đáng kể.

Anh nhớ mãi câu chuyện một phụ nữ nài nỉ xin nhường chỗ trong hàng để kịp hiến máu rồi về bán cá. Hình ảnh ấy khiến Long thấy mình càng không có gì để kể công. “Thấy không, ai cũng làm được, em đâu có là gì”, anh nói.

Để có thể hiến máu lâu dài, Long chú ý giữ gìn sức khỏe, hạn chế bia rượu và duy trì thói quen chạy bộ khoảng 5 km mỗi ngày. Những hôm bận rộn, anh tranh thủ chạy quanh cơ quan và các tuyến đường lân cận. Với Long, muốn tiếp tục trao đi những giọt máu an toàn, trước hết phải có trách nhiệm với sức khỏe của chính mình.

Anh không biết những giọt máu ấy sẽ đến với ai, nhưng luôn tâm niệm bản thân còn mang ơn cuộc đời rất nhiều. Anh biết ơn gia đình đã sinh thành, nuôi dưỡng; biết ơn tổ chức, đơn vị đã đào tạo mình trưởng thành; biết ơn cộng đồng đã tiếp thêm sức mạnh. Hiến máu là một trong những cách anh chọn để đáp lại những điều tốt đẹp mình đã nhận được.

Sau lần hiến máu thứ 10, Long được trao kỷ niệm chương. Đến các mốc 20 và 30 lần hiến máu, anh tiếp tục được Chủ tịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tặng bằng khen. Nhưng những ghi nhận ấy không khiến anh xem việc mình làm là điều gì lớn lao.

Đâu cần phải rình rang

Thông tin Long đã hiến máu 39 lần do đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, công tác cùng anh tại Phòng Kỹ thuật hình sự, cung cấp. Huyền bất ngờ khi biết ngoài những đợt vận động tại đơn vị, Long còn chủ động tham gia nhiều chương trình do Hội Chữ thập đỏ tổ chức. Trên mạng xã hội, anh hầu như không đăng tải hình ảnh hay câu chuyện về việc làm của mình. Sự lặng lẽ ấy khiến đồng nghiệp thêm quý trọng anh.

Anh Nguyễn Thanh Huy, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Long Điền, bạn của Long, nhận xét: “Nó lạ lắm”. Cái “lạ” ấy còn thể hiện qua những việc làm giản dị như đi xin pin đã qua sử dụng hay trao tặng một nhành hồng.

Không mặc quân phục, Long đến điểm hiến máu như một người dân địa phương bình thường. Chị Lê Thị Thanh Tâm, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ ấp Phước Lợi, xã Long Hải, TP.HCM, cho biết: “Xông xáo lắm, chưa thấy ai hỏi han, mong chờ dịp hiến máu như Long”. Chị mong ngày càng có nhiều bạn trẻ hưởng ứng việc làm ý nghĩa này.

Với đại úy Nguyễn Minh Long, hiến máu không phải điều gì lớn lao để kể công. Anh chỉ muốn làm điều mình có thể, khi sức khỏe cho phép, bởi tin rằng những giọt máu trao đi có thể giúp người bệnh có thêm cơ hội sống. Và đôi khi, lòng biết ơn cuộc đời được thể hiện giản dị như thế: âm thầm cho đi, không chờ đợi sự đền đáp.