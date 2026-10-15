Người đàn ông chi tiền tỉ mua thiết bị và lập đội chữa cháy tình nguyện

Câu chuyện bắt đầu từ khoảng 20 năm trước, khi ông Nùng chứng kiến cha vợ luôn chuẩn bị sẵn máy bơm nước để phòng khi xảy ra cháy. Từ đó, ông nhận ra tầm quan trọng của việc chủ động phương tiện chữa cháy tại chỗ và ấp ủ ý định xây dựng một hệ thống riêng để hỗ trợ gia đình, hàng xóm.

Nhiều thiết bị chữa cháy được ông Nùng đầu tư với số tiền lớn ẢNH: THANH THẢO

Năm 2021, ông mua chiếc máy bơm Tohatsu đã qua sử dụng của Nhật Bản với giá 85 triệu đồng. Không lâu sau, một căn nhà cách nhà ông khoảng 70 m xảy ra cháy. Ông lập tức đưa máy đến hỗ trợ. "Lửa được dập, chủ nhà ôm tôi vừa khóc vừa cảm ơn. Từ đó tôi thấy máy móc này thật sự có ích", ông Nùng kể.

Sau lần đầu đưa máy vào thực tế, ông tiếp tục bỏ tiền mua thêm thiết bị. Đến nay, ông có 6 máy bơm công suất lớn, trong đó một số máy được bố trí cho gia đình người con để có thể hỗ trợ chữa cháy ở nhiều nơi. Các máy có khả năng bơm khoảng 1.200 - 1.400 lít nước/phút, vòi phun xa khoảng 30 m và có thể kéo đường ống tiếp nước từ khoảng cách 500 m. Ông còn trang bị bộ đàm để liên lạc, điều phối thành viên.

Các thiết bị chữa cháy luôn trong tình trạng sẵn sàng khi có cháy tại địa phương ẢNH: THANH THẢO

Chứng kiến nhiều lần ông Nùng đưa máy đến chữa cháy, khoảng 20 người dân trong vùng đã xin tham gia. Ngày 14.8.2026, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tình nguyện Hai Nùng được chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục thành lập và tổ chức tập huấn.

Gần đây, khi một xưởng may trên QL30 xảy ra cháy, ông Nùng điều động 4 máy bơm đến hiện trường. Các thành viên hút nước từ ao gần đó, liên tục phun làm mát, hỗ trợ khống chế đám cháy từ sáng đến chiều. Trước đó, trong một vụ cháy gần công ty thủy sản ở khu vực Tam Nông, đội cũng nhanh chóng có mặt, vận hành 2 máy bơm hết công suất trong khoảng 10 phút, góp phần ngăn lửa lan sang nhà liền kề.

Ông Nùng luôn nhắc các thành viên không được liều lĩnh. Nếu đến sớm, đám cháy còn nhỏ thì cố gắng dập lửa; trường hợp lửa đã bùng phát mạnh, đội ưu tiên phun nước kìm hãm, ngăn cháy lan và nhường phần việc chuyên môn cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Ở tuổi 54, ông đã tính đến chuyện chuyển giao. Sau này, ông dự định trao lại toàn bộ máy móc, thiết bị cho những thành viên trẻ để đội tiếp tục hoạt động, hỗ trợ người dân khi có hỏa hoạn.

Đội tình nguyện chữa cháy của ông Nùng được lực lượng chức năng hướng dẫn, tập huấn công tác chữa cháy chuyên nghiệp hơn ẢNH: THANH THẢO

Ông Nguyễn Phước Triều, thành viên đội, cho biết người dân địa phương rất ủng hộ mô hình này. Chi phí xăng dầu, bảo dưỡng máy móc mỗi tháng từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng đều do ông Nùng tự chi trả từ thu nhập kinh doanh vật tư.

Trung tá Võ Minh Ni, Phó trưởng công an xã Tân Thạnh, cho biết hoạt động của ông Nùng và đội tình nguyện chữa cháy góp phần nâng cao khả năng ứng phó sự cố tại chỗ của địa phương.