Thông tuyến đèo Hải Vân sau khi phải cấm xe tạm thời do tai nạn

Tối 8.11, thông tin Trạm CSGT Phú Lộc, Công an thành phố Huế cho biết các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua đèo Hải Vân sau quá trình cấm xe tạm thời để phục vụ công tác điều tra vụ tai nạn.

Chiều cùng ngày, lực lượng CSGT Công an thành phố Huế tiếp nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường qua đèo Hải Vân, thuộc địa phận xã Chân Mây - Lăng Cô (thành phố Huế).

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: B.T

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra giữa xe đầu kéo BS 15M - 225.xx và xe máy BS 92N - 43.xx đang lưu thông trên đèo Hải Vân. Cú va chạm mạnh khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện danh tính nạn nhân cùng nguyên nhân chi tiết của vụ tai nạn chưa được cơ quan công an cung cấp.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Chân Mây - Lăng Cô và Trạm CSGT Phú Lộc đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân sự việc.

Để phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường và bảo đảm an toàn, lực lượng CSGT Công an thành phố Huế đã cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân ở vòng ngoài.

Thời điểm xảy ra tai nạn vào chiều tối cuối tuần, vì vậy có rất đông phương tiện di chuyển theo hướng từ Huế vào thành phố Đà Nẵng, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tạm thời khu vực đèo Hải Vân.

Trong thời gian tạm dừng lưu thông, Trạm CSGT Phú Lộc đã chủ động điều tiết, hướng dẫn hỗ trợ đưa các phương tiện xe máy qua đèo bằng xe trung chuyển chuyên dụng. Đối với các phương tiện ô tô và xe có tải trọng lớn, lực lượng chức năng yêu cầu tạm dừng di chuyển tại các điểm phân luồng.

Đến khoảng 21 giờ 20 tối 8.11, đại diện lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc xác nhận công tác hiện trường cơ bản hoàn tất, tuyến đường qua đèo Hải Vân đã được thông xe, các phương tiện có thể lưu thông bình thường trở lại.

Hiện Công an xã Chân Mây - Lăng Cô đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.