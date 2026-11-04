CSGT Quảng Ngãi mở đường đưa người bị tai nạn lao động đi cấp cứu

Ngày 4.11, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Tổ CSGT khu vực 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh đã khẩn trương mở đường, đưa một người dân bị thương do tai nạn lao động đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2 cấp cứu kịp thời.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi mở đường nhanh chóng đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 4.11, Tổ CSGT khu vực 2 do trung tá Hồ Hữu Tú (tổ trưởng) cùng trung tá Bùi Minh Trí (tổ viên) đang thực hiện nhiệm vụ tại Km1534+200 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đăk Hà thì nhận được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp từ anh Nguyễn Hoàng Sinh (22 tuổi, ở xã Đăk Tô, Quảng Ngãi) về việc mở đường đưa người bị thương đi cấp cứu.

Lúc này, anh Sinh đang điều khiển ô tô biển kiểm soát 82D-006.25, chở nạn nhân là anh Trần Xuân Ánh (28 tuổi, ở xã Đăk Tô) bị thương do tai nạn lao động, chạy từ hướng xã Đắc Tô đi về phường Kon Tum.

Nhận thấy tình huống cấp bách cần tranh thủ thời gian vàng để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, lực lượng CSGT khẩn trương sử dụng xe đặc chủng và bật thiết bị ưu tiên để mở đường, dẫn lối cho xe di chuyển nhanh chóng, an toàn đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi 2 cấp cứu.

Cán bộ CSGT hỗ trợ đưa nạn nhân vào cấp cứu ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hành động chủ động, phản ứng nhanh chóng cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi không chỉ giúp người dân vượt qua nguy hiểm kịp thời mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân "Vì nhân dân phục vụ".