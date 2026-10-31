CSGT TP.HCM mở đường đưa sản phụ đi sinh, bé gái chào đời trên ô tô

Ngày 31.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng CSGT vừa hỗ trợ mở đường đưa một sản phụ đang chuyển dạ đến Bệnh viện Từ Dũ. Đáng chú ý, khi chưa kịp đến bệnh viện, người phụ nữ đã sinh một bé gái ngay trên đường đi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 30.10, tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hòa thì nhận được đề nghị hỗ trợ khẩn cấp từ anh N.H.Q (44 tuổi).

CSGT mở đường đưa sản phụ đi sinh, bé gái chào đời ngay trên đường đi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời điểm này, anh Q. đang chở vợ là chị D.T.N (38 tuổi) đến Bệnh viện Từ Dũ sinh con. Tuy nhiên, chị N. đã chuyển dạ nên gia đình cần được hỗ trợ di chuyển nhanh đến bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác lập tức báo cáo ban chỉ huy đơn vị và triển khai phương án hỗ trợ. Thượng úy Lưu Văn Hợi sử dụng mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên để dẫn đường cho ô tô chở sản phụ di chuyển về hướng Bệnh viện Từ Dũ.

Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô ghi lại cho thấy, khi di chuyển trên đường Võ Văn Tần, phía trước có nhiều ô tô nối đuôi nhau, khiến việc lưu thông gặp khó khăn.

Trước tình huống này, CSGT liên tục bật còi ưu tiên, ra hiệu yêu cầu các phương tiện ở làn đường ngược chiều nhường đường, tạo lối cho ô tô chở sản phụ tiếp tục di chuyển đến bệnh viện.

Xe xếp hàng trên đường Võ Văn Tần, CSGT đã yêu cầu các phương tiện ở làn ngược chiều nhường đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đáng chú ý, chỉ khoảng 5 phút sau khi được CSGT hỗ trợ dẫn đường, lúc gần đến Bệnh viện Từ Dũ, tổ công tác nhận được tin chị N. đã sinh một bé gái khỏe mạnh ngay trên đường đi.

Sau đó, hai mẹ con được đội ngũ y bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc kịp thời. Theo thông tin từ Phòng CSGT, sức khỏe của cả mẹ và bé đều được bảo đảm an toàn.

Từ sự việc trên, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý quan sát, chủ động nhường đường cho các phương tiện ưu tiên theo quy định, đặc biệt trong những tình huống cần hỗ trợ khẩn cấp.

Đồng thời, khi gặp người cần giúp đỡ trên đường, người dân nên chủ động hỗ trợ trong khả năng của mình hoặc liên hệ lực lượng chức năng để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.