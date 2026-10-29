CSGT sẽ khảo sát, đề xuất bố trí thêm điểm dừng, đỗ xe ở trung tâm TP.HCM

Ngày 29.10, trả lời PV Thanh Niên về tình trạng ô tô dừng, đỗ xe sai quy định ở trung tâm TP.HCM, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết lực lượng sẽ phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất bố trí thêm nơi dừng, đỗ xe cho ô tô.

Theo thượng tá Hoàn, TP.HCM hiện có khoảng 13,3 triệu phương tiện các loại, trong đó hơn 1,5 triệu ô tô, còn lại là xe 2 bánh và các phương tiện khác.

Có thể bố trí thêm nơi dừng, đỗ xe ở trung tâm TP.HCM?

Liên quan đến việc bố trí biển báo cấm dừng, cấm đỗ xe, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết việc tổ chức giao thông phải dựa trên khảo sát thực tế từng tuyến đường, khu vực cụ thể.

Các yếu tố được xem xét gồm không gian đường, hệ thống báo hiệu giao thông, số làn xe, lưu lượng phương tiện theo từng thời điểm và mức độ ảnh hưởng của hoạt động dừng, đỗ xe đến giao thông.

CSGT TP.HCM sẽ phối hợp các đơn vị khảo sát, đề xuất bố trí thêm điểm dừng, đỗ xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên cơ sở đó, Phòng CSGT phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM và UBND các phường, xã nghiên cứu, bố trí biển báo phù hợp, với mục tiêu bảo đảm an toàn và thuận lợi cho người tham gia giao thông.

Bên cạnh việc tăng cường xử phạt, lực lượng CSGT cũng đề xuất các giải pháp tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu dừng, đỗ xe.

Theo đó, Phòng CSGT sẽ phối hợp chính quyền địa phương và Sở Xây dựng tiếp tục rà soát, khảo sát những khu vực có điều kiện bố trí điểm dừng, đỗ xe hoặc đón, trả khách để kiến nghị điều chỉnh phù hợp.

Đối với doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ sở kinh doanh, chợ, đặc biệt tại khu vực trung tâm, thượng tá Hoàn đề nghị chủ động bố trí khu vực đón, trả khách, hạn chế sử dụng lòng đường, vỉa hè gây cản trở giao thông.

Về lâu dài, TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các công trình giao thông trọng điểm nhằm từng bước giải quyết những hạn chế về hạ tầng.

CSGT sẽ tăng cường phạt nguội xe dừng, đỗ sai quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM nhận xét, khu vực trung tâm thành phố tập trung đông người dân đến làm việc, học tập, vui chơi, giải trí nên lượng phương tiện lưu thông hằng ngày rất lớn. Trong khi đó, dù hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, tốc độ phát triển phương tiện cá nhân vẫn nhanh hơn khả năng đáp ứng của hệ thống đường sá, đặc biệt là nhu cầu dừng, đỗ xe.

Tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định vẫn xảy ra, trở thành một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông, nhất là vào giờ cao điểm sáng và chiều.

Trước đó, lãnh đạo Phòng CSGT cũng cho biết lực lượng và Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan đang đề xuất phạt kịch khung tài xế vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định ở TP.HCM để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giải quyết ùn tắc ở trung tâm.

106 vụ tai nạn liên quan đến dừng, đỗ xe

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 106 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc dừng, đỗ phương tiện, làm 62 người chết và 45 người bị thương.

Số vụ tai nạn liên quan đến dừng, đỗ xe chiếm khoảng 7% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Trước thực trạng trên, Phòng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, CSGT xử lý khoảng 150.000 trường hợp dừng, đỗ sai quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong 10 tháng năm 2026, CSGT phát hiện, lập biên bản 150.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định. Trong đó, khoảng 81.000 trường hợp được phát hiện, xử lý trực tiếp; số còn lại được xử lý qua hình thức phạt nguội.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm dừng, đỗ xe sai quy định bằng hình thức phạt nguội.

Tài xế cần lưu ý gì khi vào trung tâm TP.HCM?

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là tài xế kinh doanh vận tải hành khách, nên chủ động tìm hiểu quy định dừng, đỗ xe tại khu vực dự định đến trước khi di chuyển vào trung tâm.

Việc tìm hiểu trước vị trí được phép dừng, đỗ sẽ giúp tài xế tránh tình trạng đến nơi mới loay hoay tìm chỗ, dẫn đến vi phạm quy định giao thông.

Người dân cũng được khuyến nghị sử dụng các ứng dụng công nghệ có chức năng cảnh báo ùn tắc để chủ động lựa chọn lộ trình, tránh những khu vực đang có tình hình giao thông phức tạp.

Ngoài ra, Phòng CSGT mong muốn doanh nghiệp, người điều khiển phương tiện và người dân sinh sống trên các tuyến đường tích cực góp ý, kiến nghị về tổ chức giao thông.

Những ý kiến này sẽ là cơ sở để lực lượng chức năng phối hợp khảo sát, nghiên cứu điều chỉnh việc tổ chức giao thông, trong đó có bố trí nơi dừng, đỗ xe, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.