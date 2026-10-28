Ô tô đỗ trên vỉa hè TP.HCM bị CSGT phạt nguội do người dân ghi hình cung cấp

Mới đây, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT số 1 đã tăng cường tiếp nhận, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm giao thông từ thông tin, hình ảnh, video do người dân cung cấp (phạt nguội).



Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm diễn ra trong thời gian ngắn, khó phát hiện và xử lý trực tiếp. Tuy nhiên, từ hình ảnh người dân phản ánh, lực lượng CSGT có thể xác minh phương tiện, người điều khiển để xử lý theo quy định.

Đỗ ô tô trên vỉa hè, tài xế bị CSGT mời làm việc

Cụ thể, trực ban Đội CSGT số 1 nhận được phản ánh của người dân về một trường hợp đỗ ô tô vỉa hè đường Tố Hữu, phường Tân Uyên (TP.HCM), chiếm dụng phần đường dành cho người đi bộ.

CSGT làm việc với người điều khiển phương tiện đã đỗ ô tô trên vỉa hè ẢNH: PC08

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 1 tiến hành xác minh, xác định người điều khiển ô tô là anh L.V.T (31 tuổi, ở thành phố Đồng Nai) và mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, trước những hình ảnh ghi nhận hành vi vi phạm, tài xế L.V.T thừa nhận đã đỗ ô tô trên vỉa hè trái quy định.

Đội CSGT số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi đỗ xe trên vỉa hè trái quy định của pháp luật. Theo điểm e khoản 3 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này có mức phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Trường hợp khác, một tài xế xe container chở hàng làm rơi vãi mạt cưa xuống đường cũng bị CSGT mời làm việc, lập biên bản sau khi người dân phản ánh. Cụ thể, ngày 22.10, trực ban Đội CSGT số 1 nhận được phản ánh về xe container mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường ĐT746, đoạn qua phường Tân Hiệp (TP.HCM), để mạt cưa bay xuống đường, gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Từ thông tin người dân cung cấp, lực lượng CSGT xác minh, xác định tài xế là anh N.D.T (32 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh) và mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế N.D.T thừa nhận hành vi vi phạm và ký biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe ô tô container làm rơi vãi hàng xuống đường.

Theo điểm a khoản 2 điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi này có mức phạt từ 2 - 4 triệu đồng.

CSGT khuyến khích người dân cung cấp hình ảnh vi phạm

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, hình ảnh, video do người dân cung cấp là nguồn thông tin quan trọng, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm giao thông.

Riêng hành vi chở hàng để rơi vãi xuống đường, CSGT cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy. Bụi, đất đá hoặc hàng hóa rơi xuống mặt đường có thể làm hạn chế tầm nhìn, khiến người điều khiển phương tiện mất kiểm soát, dẫn đến va chạm, tai nạn.



Tài xế container bị mời làm việc sau phản ánh của người dân ẢNH: PC08

Phòng CSGT khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và tài xế phải kiểm tra kỹ hàng hóa, thực hiện đúng quy định về sắp xếp, chằng buộc, che chắn trước khi lưu thông, không để hàng hóa rơi vãi xuống đường.

Thời gian tới, CSGT TP.HCM tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, đồng thời khuyến khích người dân cung cấp thông tin, hình ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông.

Theo CSGT, sự phối hợp của người dân giúp phát hiện, xử lý vi phạm và góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn.