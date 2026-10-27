CSGT TP.HCM kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu, dùng mô tô ngăn người né chốt

Ngày 27.10, Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết lực lượng vừa xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Công tác này nằm trong chỉ đạo của Công an TP.HCM và Cục CSGT về tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chỉ 11 ngày, phạt vi phạm nồng độ cồn hơn 30 tỉ

Theo thống kê, từ ngày 15.10 đến ngày 25.10.2026, CSGT TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản xử lý 5.211 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ. Trong đó, có 4.605 trường hợp điều khiển xe máy; 602 trường hợp điều khiển xe thô sơ và phương tiện khác; 4 trường hợp điều khiển ô tô con.

Tổng số tiền phạt ước tính hơn 30,8 tỉ đồng; tạm giữ 5.211 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 962 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.253 trường hợp. Đáng lo ngại, có đến 2.199 trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,4 mg/l khí thở.

Một trường hợp người vi phạm nồng độ cồn "gục" đầu khi CSGT lập biên bản ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Con số này phản ánh thực trạng nhiều người đã sử dụng lượng lớn rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bất chấp nguy cơ tai nạn và những hậu quả nghiêm trọng có thể gây ra cho bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác", đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá.

Trên tuyến đường thủy, lực lượng cảnh sát đường thủy đã kiểm tra 437 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với số tiền phạt 4 triệu đồng.

CSGT sẽ kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu

Để chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện vi phạm, Phòng CSGT tổ chức bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ, đường nội ô, đường liên xã và các tuyến kết nối với trục giao thông chính.

Công tác kiểm tra chú trọng khu vực gần quán bar, vũ trường, nhà hàng, quán nhậu, khu công nghiệp, khu chế xuất và những tuyến, đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, CSGT sử dụng mô tô đặc chủng tuần tra cơ động tại khu vực kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình quay đầu xe hoặc rẽ vào đường ngang, ngõ tắt nhằm né tránh việc kiểm tra. Qua đó, góp phần hạn chế hành vi đối phó, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm.

CSGT sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn gần quán nhậu, nhà hàng, khu công nghiệp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Mục tiêu của công tác kiểm tra, xử lý không chỉ dừng lại ở việc xử phạt mà quan trọng hơn là hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông ở mỗi người dân.



Vì vậy, bên cạnh việc duy trì tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, Phòng CSGT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi người về nguy cơ và hậu quả của việc điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia.

"Đã uống rượu bia - Không lái xe", đó không chỉ là tuân thủ pháp luật mà còn là trách nhiệm đối với tính mạng, sức khỏe của bản thân và những người khác cùng tham gia giao thông trên đường.