Danh sách xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT TP.HCM phạt nguội 5 triệu đồng

Ngày 27.10, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa công bố danh sách 163 xe máy đi trên vỉa hè đường Nguyễn Oanh (phường Gò Vấp) bị ghi hình phạt nguội.

Theo CSGT, tình trạng xe máy sử dụng vỉa hè để di chuyển vẫn còn diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng trực tiếp đến người đi bộ. Đặc biệt, tại những khu vực tập trung đông người, trường học, khu dân cư, hành vi này càng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

CSGT công khai ghi hình phạt nguội, vẫn có trường hợp vi phạm ẢNH: PC08

Trước tình hình trên, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các trường hợp xe máy đi trên vỉa hè. Việc xử lý không chỉ nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà quan trọng hơn là phòng ngừa từ sớm, ngăn chặn nguy cơ tai nạn và bảo vệ sự an toàn của người đi bộ.

Đáng chú ý, cùng với tuần tra, xử lý trực tiếp, việc ghi hình và xử lý vi phạm qua hình ảnh - phạt nguội đang được lực lượng CSGT tăng cường triển khai. Phương thức này giúp ghi nhận khách quan hành vi vi phạm, hỗ trợ quá trình xác minh, xử lý đúng quy định, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác xử lý vi phạm.

Tra cứu danh sách xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT Hàng Xanh phạt nguội tại đây:

Theo CSGT, hành vi điều khiển xe máy đi trên vỉa hè sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng (trung bình 5 triệu đồng) và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT đề nghị chủ xe đến Đội CSGT Hàng Xanh để phối hợp xử lý, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè cho người đi bộ, người yếu thế.

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Phòng CSGT Công an TP.HCM đề nghị người dân cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông hoặc tình hình tội phạm trên các tuyến đường qua số trực ban 0693.187.521, đường dây nóng 0326.08.08.08 hoặc email csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để lực lượng chức năng kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.