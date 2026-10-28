Cầu Phú Mỹ bắt đầu sửa chữa: Ô tô, xe tải đi đường nào tránh ùn tắc?

Ngày 28.10, cầu Phú Mỹ (TP.HCM) bắt đầu được sửa chữa khe co giãn. Theo ghi nhận, trong thời gian thi công, Trạm CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp đơn vị thi công hướng dẫn, phân luồng giao thông, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế.



Cầu Phú Mỹ bắt đầu sửa chữa, ô tô cần lưu ý lộ trình thay thế ẢNH: DIỆU MI

Theo phương án phân luồng, ô tô dưới 9 chỗ và xe tải có khối lượng chuyên chở không quá 2,5 tấn được hướng dẫn di chuyển theo những tuyến đường khác nhau, tùy khu vực cần đến và khung giờ lưu thông.

Ô tô dưới 9 chỗ đi đường nào thay cầu Phú Mỹ?

Đối với ô tô dưới 9 chỗ, phương án phân luồng đưa ra 2 lộ trình thay thế.

Lộ trình 1: Dành cho phương tiện đi khu vực Tân Thuận, đường Huỳnh Tấn Phát và phía đông quận 7 cũ.

Từ nút giao Mỹ Thủy → đường Đồng Văn Cống → đường Mai Chí Thọ → hầm sông Sài Gòn → đường Võ Văn Kiệt → cầu Calmette → đường Đoàn Văn Bơ → đường Hoàng Diệu → đường Nguyễn Tất Thành → cầu Tân Thuận 2 → đường Huỳnh Tấn Phát → đường Nguyễn Văn Linh, sau đó tiếp tục di chuyển theo lộ trình phù hợp.

Cầu Phú Mỹ bắt đầu sửa chữa: Tài xế cần lưu ý lộ trình thay thế

Cảnh sát giao thông của Trạm CSGT Đa Phước hướng dẫn lưu thông tại khu vực ẢNH: DIỆU MI

Lộ trình 2: Dành cho phương tiện đi khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, Phú Mỹ Hưng và phía tây quận 7 cũ.

Từ nút giao Mỹ Thủy → đường Đồng Văn Cống → đường Mai Chí Thọ → hầm sông Sài Gòn → đường Võ Văn Kiệt → cầu Ông Lãnh → đường Hoàng Diệu → đường Khánh Hội → cầu Kênh Tẻ → đường Nguyễn Hữu Thọ → đường Nguyễn Văn Linh, sau đó tiếp tục di chuyển theo lộ trình phù hợp.

Trường hợp khu vực hầm sông Sài Gòn, đường Võ Văn Kiệt hoặc các cầu kết nối quận 1 - quận 4 cũ xảy ra ùn ứ, ô tô con được hướng dẫn chuyển sang các tuyến vành đai theo phương án phân luồng.

Xe tải dưới 2,5 tấn cần chú ý khung giờ nào?

Đối với ô tô tải có khối lượng chuyên chở không quá 2,5 tấn, lộ trình thay thế được chia theo khung giờ.

Ngoài khung giờ hạn chế xe tải nhẹ lưu thông trong khu vực nội đô, phương tiện có thể đi theo lộ trình 1 hoặc lộ trình 2 như ô tô dưới 9 chỗ.

Trong các khung giờ từ 6 - 9 giờ và 16 - 20 giờ, xe tải thuộc nhóm này được hướng dẫn đi theo một trong hai lộ trình vành đai.

Đơn vị thi công cũng cử người túc trực điều tiết giao thông ẢNH: DIỆU MI

Lộ trình 3, qua Mai Chí Thọ và quốc lộ 1:

Nút giao Mỹ Thủy → đường Đồng Văn Cống → đường Mai Chí Thọ → đường Võ Nguyên Giáp → xa lộ Hà Nội → quốc lộ 1 → đường Nguyễn Văn Linh, sau đó tiếp tục di chuyển trên các tuyến đường được phép lưu thông.

Lộ trình 4, qua Khu Công nghệ cao:

Nút giao Mỹ Thủy → đường Võ Chí Công theo hướng Khu Công nghệ cao → D2 → D1 → quốc lộ 1 → đường Nguyễn Văn Linh, sau đó tiếp tục di chuyển trên các tuyến đường được phép lưu thông.

Người điều khiển phương tiện cần chú ý hướng dẫn của lực lượng chức năng, lựa chọn lộ trình phù hợp với loại xe và thời gian di chuyển.

Ô tô cần chủ động chọn lộ trình thay thế để hạn chế ùn tắc ở khu vực ẢNH: DIỆU MI

Trước đó, thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, TP.HCM triển khai nhiều công trình giao thông, từ sửa chữa cầu, đường đến thi công các dự án vành đai. Quá trình này kéo theo việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công, sửa chữa các hạng mục.

Theo thượng tá Hoàn, trước khi triển khai thi công, Sở Xây dựng TP.HCM thông tin để lực lượng CSGT phối hợp cùng các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khảo sát thực tế, nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp.

Đối với những tuyến đường phải hạn chế hoặc cấm phương tiện lưu thông, các đơn vị phải tính toán lộ trình thay thế, bảo đảm việc đi lại của người dân ít bị ảnh hưởng nhất. Có những công trình, phương án tổ chức giao thông phải được khảo sát, thử nghiệm nhiều lần trước khi triển khai, trong đó có việc sửa chữa khe co giãn cầu Phú Mỹ.