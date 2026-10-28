Học lái ô tô: Chạy thử sa hình, đường trường ảo trước khi lên xe thật

Đây là một trong những nội dung của giải pháp đào tạo lái xe trên nền tảng số tích hợp AI do Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát vừa giới thiệu ngày 28.10, dành cho học viên hạng B (số sàn, số tự động) và C1.

Thay vì đợi đến khi bước vào sân tập, học viên lái xe ô tô có thể tìm hiểu trước bố cục sân sát hạch, thứ tự các bài thi sa hình và cách xử lý tình huống giao thông thông qua phần mềm mô phỏng.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã kiểm tra, đánh giá giải pháp này. Theo nội dung đánh giá, hệ thống được xây dựng bám sát chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, đồng thời cập nhật các quy định pháp luật hiện hành.

Làm quen sa hình, đường trường trên phần mềm AI

Theo giới thiệu, phần mềm mô phỏng sân sát hạch theo kích thước thực tế, bố trí biển báo, vạch kẻ đường, làn đường giúp học viên hình dung bố cục sân, thứ tự bài thi và luyện tập thao tác trước khi trực tiếp điều khiển ô tô.

Với nội dung đào tạo thực hành lái xe trên đường giao thông (DAT), hệ thống tái hiện các tuyến đường và tình huống giao thông thực tế. Học viên có thể tìm hiểu cách xử lý tình huống, làm quen với việc lưu thông trên đường trước khi thực hành trên xe thật.

Học viên có thể làm quen sa hình, đường trường ảo nhờ AI trước khi lên xe học thực tế ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát, cho biết phần mềm cho phép học viên tương tác với mô hình ô tô 3D, tìm hiểu các bộ phận như cửa xe, vô lăng, hệ thống phanh.

Các tình huống giao thông cũng được trực quan hóa để người học xác định thứ tự ưu tiên, nhận biết xe nào được đi trước, xe nào phải nhường đường.

Trước đó, Cục CSGT (C08), Bộ Công an cho biết tỷ lệ đỗ sát hạch lái xe ô tô ở phần thi đường trường từng giảm từ khoảng 90% xuống còn 69%. Việc siết chặt sát hạch nhằm đánh giá thực chất kỹ năng của người lái, thay vì chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ lý thuyết hoặc thao tác trong sa hình.

Theo đó, các tuyến sát hạch được yêu cầu bổ sung nút giao, vòng xuyến, khu vực đông dân cư và hệ thống báo hiệu giao thông. Thí sinh phải thể hiện khả năng quan sát, chấp hành quy tắc giao thông và xử lý tình huống thực tế. Cục CSGT nhấn mạnh mục tiêu không phải làm khó người thi mà nâng cao chất lượng người lái xe trước khi tham gia giao thông.

Đáng chú ý, theo Thông tư 108/2026/TT-BCA, từ ngày 1.3.2027, phần sát hạch lái ô tô trên đường đối với các hạng B, C1 và một số hạng khác sẽ gồm 12 bài, thực hiện trên tuyến đường tối thiểu 5 km.

Các bài sát hạch có nội dung như tăng tốc, chuyển làn, chuyển hướng, nhường đường cho người đi bộ, xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính và chấp hành tín hiệu đèn giao thông.