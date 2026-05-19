CSGT siết sát hạch lái xe: Tỷ lệ rớt đường trường tăng mạnh

Vũ Phượng
19/05/2026 08:20 GMT+7

Sau khi Cục CSGT siết phần thi đường trường và cho học viên xem clip tai nạn giao thông trước giờ thi sát hạch lái xe, tỷ lệ đỗ phần thi này giảm từ 96% xuống còn 68%.

Theo số liệu của Cục CSGT, trong giai đoạn từ ngày 10.4.2026 - 17.5.2026, thời điểm bắt đầu siết phần thi đường trường và chiếu clip tai nạn giao thông trước kỳ thi sát hạch lái xe, tỷ lệ đỗ phần thi đường trường ô tô chỉ còn 68%, giảm mạnh 28% so với mức 96% của cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ thi rớt đường trường tăng mạnh những ngày gần đây

Ở phần thi lý thuyết ô tô, tỷ lệ đạt giảm từ 77% xuống còn 74%, trong khi phần thi sa hình giữ nguyên ở mức 65%.

Đối với mô tô, tỷ lệ đạt lý thuyết giảm từ 82% xuống còn 72%; phần thi sa hình giảm từ 90% xuống còn 86%.

Tính chung từ ngày 1.3.2025 - thời điểm Cục CSGT tiếp nhận công tác sát hạch lái xe - đến ngày 7.5.2026, tỷ lệ đạt sát hạch chung đối với ô tô là 54%, mô tô là 65%.

Trong đó, với ô tô, tỷ lệ đạt lý thuyết là 78%, sa hình đạt 68% và đường trường đạt 89%. Đối với mô tô, tỷ lệ đạt lý thuyết là 76%, sa hình đạt 89%.

So sánh tỷ lệ thi đỗ sát hạch sau khi Cục CSGT "siết chặt"

Theo Cục CSGT, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đề xuất thay đổi nội dung thi theo hướng tập trung vào quy tắc giao thông, đạo đức và văn hóa giao thông.

Riêng phần sát hạch đường trường sẽ được bổ sung thêm các tình huống thực tế liên quan đến quy tắc giao thông và những lỗi vi phạm thường gặp nhằm hạn chế tình trạng học viên chỉ "học mẹo" để vượt qua kỳ thi.

Cục CSGT cho biết đang tiếp tục nâng cao chất lượng sát hạch lái xe theo hướng siết chặt kỹ năng thực hành, tăng tính thực tế và chấm dứt tình trạng "học mẹo, thi mẹo".

Theo cơ quan này, mục tiêu sát hạch lái xe là đào tạo ra người lái xe có kỹ thuật, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tham gia giao thông an toàn, thay vì chỉ học thuộc bài để vượt qua kỳ thi.

Một trong những thay đổi đáng chú ý thời gian qua là tăng độ khó đối với phần thi đường trường và trình chiếu các clip về hậu quả tai nạn giao thông cho học viên trước khi bước vào sát hạch.

Cục CSGT đánh giá việc này giúp nhiều học viên ý thức rõ hơn trách nhiệm khi cầm vô lăng ô tô hoặc điều khiển xe máy tham gia giao thông.

Từ tháng 5.2026, học viên thi sát hạch lái xe phải xem clip tai nạn giao thông

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
