Ngày 29.10, Đội CSGT Bàn Cờ, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, cảnh báo tình trạng người đi bộ băng qua đường không đúng nơi quy định, thiếu quan sát hoặc cố tình vượt dải phân cách, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo Đội CSGT Bàn Cờ, thời gian gần đây, trên địa bàn đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi của người đi bộ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Người đi bộ vượt dải phân cách để qua đường ẢNH: PC08

Cụ thể, ngày 16.8, trên đường Lý Thường Kiệt, phường Minh Phụng, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi của người đi bộ, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Tiếp đó, ngày 22.10, trên đường Sư Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan đến lỗi của người đi bộ, làm 1 người tử vong.

Đáng chú ý, tại khu vực trước cổng Bệnh viện Nhi đồng 1 trên đường Lý Thái Tổ, lực lượng CSGT ghi nhận vẫn còn tình trạng người đi bộ không sử dụng vạch kẻ đường dành riêng, thậm chí cố tình vượt dải phân cách dù vị trí qua đường an toàn chỉ cách đó một đoạn ngắn.

Theo CSGT, việc băng qua đường tùy tiện khiến người đi bộ có nguy cơ bị phương tiện va chạm, đồng thời buộc người điều khiển xe phải phanh gấp, chuyển hướng đột ngột, có thể dẫn đến tai nạn liên hoàn.

2 vụ tai nạn chết người liên quan người đi bộ, CSGT TP.HCM cảnh báo

Người đi bộ qua đường sai quy định bị phạt bao nhiêu?

Trước tình trạng trên, Đội CSGT Bàn Cờ cho biết sẽ phối hợp công an các phường tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý những trường hợp người đi bộ vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đồng thời, lực lượng CSGT sẽ phối hợp cơ quan quản lý đường bộ rà soát những khu vực đông người qua lại, đề xuất bổ sung vạch qua đường dành cho người đi bộ, sơn giảm tốc phù hợp nhằm phòng ngừa tai nạn.

Có vạch đi bộ qua đường nhưng vẫn có người đi không đúng vạch ẢNH: PC08

Theo điểm a khoản 1 điều 10 Nghị định 168/2024, người đi bộ qua đường không đúng nơi quy định hoặc vượt qua dải phân cách có thể bị phạt tiền từ 150.000 - 250.000 đồng.

Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Để bảo đảm an toàn, CSGT khuyến cáo người dân qua đường tại vạch kẻ dành cho người đi bộ, cầu vượt hoặc hầm chui theo quy định; chấp hành tín hiệu đèn giao thông và quan sát kỹ các hướng trước khi qua đường.

Tại những nơi không có đèn tín hiệu, người đi bộ cần thực hiện tín hiệu bằng tay theo quy định. Đặc biệt, không trèo, vượt dải phân cách; tránh sử dụng điện thoại hoặc đeo tai nghe gây mất tập trung khi qua đường.

CSGT nhấn mạnh, việc đi bộ qua đường sai quy định có thể bị xử phạt và trực tiếp đe dọa tính mạng của chính người vi phạm cùng những người tham gia giao thông khác.