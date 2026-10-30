Bán xe đã lâu, không tìm được chủ mới để thu hồi đăng ký: Có bị phạt?

Nhiều người bán xe máy từ lâu, thậm chí chiếc xe đã qua nhiều đời chủ, nhưng đến nay phương tiện vẫn đứng tên mình trên hệ thống đăng ký xe. Trong đó, nhiều trường hợp chủ cũ không làm giấy tờ mua bán, không biết chiếc xe hiện ở đâu và ai đang sử dụng.

Khi kiểm tra thông tin trên VNeID, VNeTraffic, nhiều người mới phát hiện chiếc xe đã bán từ lâu vẫn còn trong dữ liệu phương tiện đứng tên mình.

Theo quy định, sau 30 ngày kể từ ngày làm thủ tục mua bán mà không làm thủ tục thu hồi sẽ bị xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điều khiến người dân băn khoăn là muốn làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe nhưng không tìm được chủ mới thì phải làm sao? Trường hợp nào bị xử phạt vì không thực hiện thủ tục thu hồi đúng thời hạn?

Bán xe đã lâu, trường hợp nào bị phạt?

Theo CSGT, việc xử lý đối với người đã bán xe nhưng chưa làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp thứ nhất, người dân đã bán xe từ nhiều năm trước nhưng vẫn biết ai đang sở hữu phương tiện hiện tại thì có thể liên hệ người này để thực hiện thủ tục mua bán xe.

Sau khi ký giấy tờ mua bán, người đứng tên đăng ký xe thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký giấy tờ mua bán thì không bị xử phạt về hành vi chậm làm thủ tục thu hồi.

Nếu quá thời hạn 30 ngày mà chưa thực hiện thủ tục thu hồi theo quy định thì sẽ bị xử phạt.

Qua tổng rà soát, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp mua bán xe nhưng không sang tên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường hợp thứ hai, người dân đã bán xe từ lâu, có giấy tờ mua bán được công chứng nhưng đến nay vẫn chưa làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Với trường hợp này, người đứng tên đăng ký xe cần thực hiện thủ tục thu hồi tại cơ quan đăng ký xe. Do đã quá thời hạn quy định kể từ ngày lập giấy tờ mua bán nên người dân sẽ bị xử phạt về việc không làm thủ tục thu hồi đúng hạn.

Như vậy, điểm khác biệt giữa hai trường hợp là thời điểm lập giấy tờ mua bán xe và việc thực hiện thủ tục thu hồi trong thời hạn quy định, kể từ ngày làm giấy tờ mua bán xe công chứng (không áp dụng với giấy viết tay).

Không tìm được chủ mới, người bán xe phải làm gì?

Một tình huống khác khiến nhiều người gặp khó khăn là đã bán xe từ nhiều năm trước nhưng không còn biết người mua hiện ở đâu. Thậm chí, chiếc xe đã được chuyển nhượng qua nhiều người, người đứng tên đăng ký ban đầu không biết ai đang sử dụng.

Theo hướng dẫn của CSGT, trường hợp không biết chủ xe mới là ai, người đứng tên đăng ký cần đến cơ quan đăng ký xe để khai báo về quá trình mua bán, chuyển nhượng phương tiện.

Người dân cần chủ động khai báo thông tin về phương tiện để phục vụ làm sạch dữ liệu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi khai báo, người dân cần cung cấp những thông tin liên quan đến chiếc xe như thời điểm bán, biển số xe, số khung, số máy và các thông tin về quá trình mua bán mà mình còn nhớ hoặc có thể cung cấp.

Việc khai báo giúp cơ quan đăng ký xe tiếp nhận thông tin về tình trạng phương tiện đã chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Đối với trường hợp này, CSGT hướng dẫn người dân khai báo thông tin với cơ quan đăng ký xe, không xử phạt.

Trước đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông tin phương tiện trên các ứng dụng VNeID, VNeTraffic.



Nếu phát hiện dữ liệu không đúng với thực tế sở hữu, trong đó có trường hợp xe đã bán nhưng vẫn còn đứng tên mình, người dân cần chủ động khai báo với cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn xử lý, cập nhật dữ liệu.