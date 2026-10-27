VNeID xuất hiện xe lạ hoặc thiếu xe, người dân cần làm gì? CSGT TP.HCM hướng dẫn

Mới đây, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra, rà soát thông tin phương tiện trên các ứng dụng VNeID, VNeTraffic để kịp thời phát hiện những trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ hoặc có sai lệch.

Theo CSGT, một trong những trường hợp cần kiểm tra, cập nhật là xe đã đăng ký hợp pháp nhưng chưa hiển thị, không tra cứu được hoặc thông tin trên ứng dụng chưa chính xác.

Người dân cần chủ động rà soát thông tin phương tiện trên VNeID, VNeTraffic ẢNH: ĐỘC LẬP

Ngoài ra, có trường hợp dữ liệu trên VNeID, VNeTraffic xuất hiện tình trạng thiếu hoặc thừa phương tiện so với thực tế sở hữu của chủ xe.

Chẳng hạn, người dân đang sử dụng ô tô, xe máy đã đăng ký hợp pháp nhưng khi kiểm tra ứng dụng lại không tìm thấy thông tin phương tiện. Ngược lại, có trường hợp ứng dụng hiển thị thêm xe không đúng với thực tế sở hữu.

Vậy khi gặp những tình huống này, chủ phương tiện có phải làm thủ tục cấp đổi giấy đăng ký xe hay không?

Xe không hiển thị trên VNeID, cập nhật bằng cách nào?

Theo hướng dẫn của Phòng CSGT Công an TP.HCM, khi phát hiện thông tin phương tiện chưa hiển thị hoặc hiển thị không chính xác trên VNeID, VNeTraffic, chủ xe cần kiểm tra, đối chiếu với giấy chứng nhận đăng ký xe đang sử dụng.

Nếu thông tin chưa thống nhất, người dân cần liên hệ cơ quan đăng ký xe để được kiểm tra, đối chiếu, cấp đổi chứng nhận đăng ký xe (nếu cần). Tùy từng trường hợp, chủ phương tiện có thể cần thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe để cập nhật dữ liệu.

Trước hết, cơ quan đăng ký xe cần kiểm tra, đối chiếu thông tin để xác định nội dung cần cập nhật, điều chỉnh.



Nếu phát hiện sai lệch, chủ xe nên chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn điều chỉnh ẢNH: ĐỘC LẬP

Đối với trường hợp ứng dụng xuất hiện xe không thuộc sở hữu của mình, người dân cũng cần chủ động phản ánh với cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn xử lý, thay vì tự kết luận nguyên nhân sai lệch.

CSGT khuyến cáo người dân hoàn thiện thông tin trên VNeID, đồng thời ưu tiên sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký xe.

Người dân cần chuẩn bị giấy tờ gì, làm thủ tục ở đâu?

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, tổ chức, cá nhân trong nước trên địa bàn thành phố được lựa chọn thực hiện thủ tục đăng ký xe tại Phòng CSGT hoặc công an cấp xã theo phân cấp và quy định hiện hành.

Người dân nên kê khai trước trên cổng dịch vụ công để được hướng dẫn lựa chọn cơ quan đăng ký xe phù hợp, chuẩn bị hồ sơ và theo dõi tiến độ giải quyết.

Trường hợp được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký xe để cập nhật thông tin, chủ phương tiện cần chuẩn bị một bộ hồ sơ.

Người dân chỉ nộp lệ phí theo quy định, không thông qua các dịch vụ không rõ nguồn gốc ẢNH: ĐỘC LẬP

Trong đó, giấy khai đăng ký xe được kê khai trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đối với cá nhân, chủ xe sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc xuất trình căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu theo quy định.

Ngoài ra, hồ sơ còn có giấy chứng nhận đăng ký xe đang sử dụng và các giấy tờ, tài liệu liên quan để đối chiếu, chứng minh nội dung cần cập nhật, điều chỉnh nếu có.

Đối với tổ chức, việc thực hiện thủ tục sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức. Trường hợp chưa có tài khoản này, tổ chức xuất trình thông báo mã số thuế hoặc quyết định thành lập theo quy định.

Xe máy hư hỏng nặng, bán phế liệu: Có phải làm thủ tục thu hồi?

CSGT lưu ý chủ phương tiện phải kê khai chính xác, đầy đủ thông tin hiện tại để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu và cập nhật dữ liệu đăng ký xe. Người dân cũng cần kiểm tra thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký xe, bảo đảm thống nhất với giấy tờ định danh và thực tế phương tiện đang sử dụng.

Nếu phát hiện sai lệch, chủ xe nên chủ động liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn điều chỉnh, tránh để thông tin chưa thống nhất kéo dài.

Đặc biệt, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ nộp lệ phí theo quy định, không thông qua các dịch vụ không rõ nguồn gốc để thực hiện thủ tục đăng ký xe. Chủ phương tiện tuyệt đối không cung cấp tài khoản định danh điện tử hoặc mã OTP cho người khác nhằm tránh nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân.