Bán xe máy 10 năm vẫn đứng tên trên VNeID, không biết chủ mới là ai: Phải làm sao?

Không ít người bán xe máy từ 5 - 10 năm trước, thậm chí lâu hơn, nhưng đến nay vẫn thấy phương tiện đứng tên mình trên VNeID. Trong đó, có trường hợp chiếc xe đã qua nhiều đời chủ, người bán không còn giữ giấy tờ mua bán, cũng không biết xe hiện ở đâu, ai đang sử dụng.

Điều khiến nhiều người lo lắng là nếu chiếc xe vi phạm giao thông, gây tai nạn hoặc liên quan đến vụ việc có dấu hiệu tội phạm, người đứng tên đăng ký có bị liên đới trách nhiệm?

Nhiều người bán xe nhưng chỉ giao xe và cà vẹt xe cho chủ mới, điều này có thể phát sinh nhiều rắc rối ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, người dân cần chủ động kiểm tra thông tin phương tiện trên VNeID, VNeTraffic. Nếu phát hiện dữ liệu không đúng với thực tế sở hữu, trong đó có xe đã bán nhưng vẫn đứng tên mình, người dân cần chủ động khai báo để cơ quan đăng ký xe cập nhật dữ liệu.

Không biết xe ở đâu, chủ mới là ai vẫn có thể trình báo

Theo CSGT TP.HCM, đối với trường hợp đã bán xe từ lâu nhưng không biết phương tiện hiện ở đâu, người mua là ai, người đứng tên đăng ký cần đến cơ quan đăng ký xe trình báo để được cập nhật thông tin.

Đây cũng là nội dung CSGT khuyến khích người dân chủ động thực hiện nhằm làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, bảo đảm thông tin quản lý sát với thực tế.

Chẳng hạn, một người bán xe máy cách đây 10 năm, chỉ giao xe và giấy đăng ký cho người mua mà không thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe. Sau nhiều năm, người này không còn số điện thoại, địa chỉ người mua và cũng không biết chiếc xe đã được chuyển nhượng qua bao nhiêu người.

Người dân đã bán xe nhiều năm trước nhưng chưa làm thủ tục thu hồi cần chủ động trình báo cơ quan đăng ký xe để được cập nhật thông tin ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi kiểm tra VNeID, người này phát hiện chiếc xe vẫn nằm trong danh sách phương tiện đứng tên mình. Với tình huống trên, người dân cần chủ động cung cấp những thông tin còn nhớ về phương tiện và việc mua bán để cơ quan chức năng ghi nhận, cập nhật dữ liệu theo quy định.

Xe máy cũ vi phạm giao thông, liên quan vụ án thì sao?

Một trong những nỗi lo của người đã bán xe từ lâu là phương tiện vẫn mang tên mình trên hệ thống đăng ký, trong khi người đang sử dụng xe có thể vi phạm giao thông hoặc liên quan đến những vụ việc khác.

Đối với vi phạm giao thông được phát hiện qua camera, thông tin đăng ký phương tiện là một trong những căn cứ để cơ quan chức năng xác minh chủ xe, người điều khiển phương tiện. Nếu phương tiện chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu, người đứng tên đăng ký cũ có thể được cơ quan chức năng liên hệ để xác minh khi xe bị ghi nhận vi phạm.

Do đó, nếu xe chưa hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu, người đứng tên đăng ký cũ có thể được cơ quan chức năng liên hệ để xác minh.

Tương tự, nếu phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông hoặc vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan chức năng có thể xác minh nguồn gốc, quá trình mua bán và những người từng quản lý, sử dụng xe.

Vì vậy, người đã bán xe nên chủ động trình báo để cơ quan đăng ký xe cập nhật dữ liệu, thay vì chờ đến khi phương tiện phát sinh vi phạm hoặc có vụ việc liên quan mới tìm cách giải quyết.



Việc người dân chủ động khai báo xe đã bán nhưng chưa sang tên giúp cơ quan đăng ký xe có thêm thông tin để kiểm tra, cập nhật dữ liệu, từng bước khắc phục tình trạng phương tiện đã chuyển nhượng qua nhiều người nhưng thông tin đăng ký chưa được điều chỉnh.