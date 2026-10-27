Xe bán phế liệu nhiều năm chưa làm thủ tục thu hồi, có bị phạt 5 triệu?

Nhiều người từng bán xe máy cũ, hư hỏng cho người thu mua phế liệu nhưng không thực hiện thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe. Sau nhiều năm, chiếc xe không còn, giấy tờ thất lạc, thậm chí chủ xe không nhớ biển số hoặc thông tin người đã mua.

Vậy trường hợp xe bán phế liệu từ nhiều năm trước, nay mới khai báo thu hồi đăng ký, biển số có bị xử phạt hay không? Nếu không còn giấy tờ, biển số, người dân cần làm gì?

Những phụ tùng xe được tháo rời bán tại các bãi xe cũ ẢNH: ĐỘC LẬP

Xe bán phế liệu nhiều năm chưa làm thủ tục thu hồi, có bị phạt?

Tại TP.HCM, hiện nay cơ quan chức năng đang triển khai đợt 100 ngày làm sạch dữ liệu phương tiện. Trong thời gian này, CSGT khuyến khích người dân chủ động khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe về tình trạng phương tiện đã thải bỏ, bán phế liệu từ nhiều năm trước.

Các trường hợp này không bị xử phạt khi chủ động khai báo trong đợt làm sạch dữ liệu.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, chủ xe có trách nhiệm thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số đối với phương tiện thuộc diện phải thu hồi.

Cụ thể, trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng không sử dụng được hoặc bị thải bỏ, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe.

Đồng thời, chủ xe phải nộp chứng nhận đăng ký, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc công an cấp xã, không phụ thuộc nơi cư trú của chủ xe, để làm thủ tục thu hồi.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi không làm thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 - 12 triệu đồng đối với tổ chức.

Người dân cần chủ động khai báo khi xe cũ phải thải bỏ, bán phế liệu ẢNH: ĐỘC LẬP

Như vậy, việc chủ động khai báo trong đợt làm sạch dữ liệu là thông tin đáng lưu ý đối với những người đã bán xe phế liệu từ nhiều năm trước nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi.

Theo Cục CSGT, việc bán xe cho người thu mua phế liệu không đồng nghĩa với việc thông tin đăng ký phương tiện tự động được xóa khỏi hệ thống quản lý. Do đó, người dân cần chủ động khai báo để cập nhật dữ liệu phương tiện, tránh những vướng mắc liên quan đến chiếc xe đã bán từ lâu.

Không còn giấy đăng ký, biển số thì làm thế nào?

Theo hướng dẫn về thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe, trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số, chủ xe phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi.



Người dân cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, kê khai thông tin phương tiện và trình bày trung thực tình trạng thực tế của chiếc xe.

Nếu còn giấy tờ mua bán, giao nhận xe phế liệu hoặc tài liệu liên quan, người dân có thể cung cấp để cơ quan đăng ký xe xem xét, đối chiếu.

Người dân bán xe phế liệu có thể khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường hợp không còn nhớ biển số, số khung, số máy hoặc đã thất lạc giấy tờ liên quan, chủ xe nên trực tiếp liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn kiểm tra thông tin và thực hiện thủ tục phù hợp.

Nếu xe đã bị tháo dỡ hoàn toàn, không còn số khung, số máy để đối chiếu, chủ xe cần trình bày rõ tình trạng này với cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn.

Người dân có thể khai báo qua cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo quy định. Sau khi tiếp nhận, cơ quan đăng ký xe kiểm tra hồ sơ và giải quyết thủ tục thu hồi đối với trường hợp đủ điều kiện.

CSGT khuyến khích người dân chủ động khai báo trung thực tình trạng xe đã thải bỏ, bán phế liệu từ nhiều năm trước để cập nhật dữ liệu đăng ký, hạn chế những vướng mắc trong quản lý phương tiện.