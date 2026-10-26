Xe máy hư hỏng nặng, bán phế liệu: Có phải làm thủ tục thu hồi?

Mới đây, chiếc xe máy của chị N.H (ở TP.HCM) bị cột điện đổ đè trúng khi đang đỗ trước một quán cà phê. Xe hư hỏng nặng, chị mang đến tiệm sửa chữa và được báo chi phí khoảng 16 triệu đồng.

Trước số tiền sửa chữa khá lớn, gia đình chị N.H băn khoăn nếu không sửa mà bỏ xe hoặc bán phế liệu thì có phải thông báo cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký, biển số xe hay không.

Xe máy bán phế liệu có phải làm thủ tục thu hồi?

Theo CSGT, xe ô tô, xe máy đã hư hỏng không còn khả năng sử dụng hoặc được thải bỏ thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định.

Như vậy, dù phương tiện đã bán phế liệu từ lâu, không còn nguyên vẹn hoặc bị tháo dỡ hoàn toàn, chủ xe vẫn cần thực hiện thủ tục thu hồi.

Xe máy của chị N.H không may bị cột điện đổ đè trúng ẢNH: N.H

Theo quy định, khi xe hư hỏng, hết niên hạn sử dụng hoặc chuyển quyền sở hữu (bán, tặng cho...), cơ quan công an sẽ thu hồi biển số. Biển số này được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thu hồi để đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu.

Nếu sau 5 năm kể từ ngày thu hồi mà chủ xe chưa đăng ký cho xe mới, số biển số định danh đó sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

Người dân cũng cần lưu ý, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày xe hư hỏng không sử dụng được, xe bị thải bỏ, chủ xe phải khai báo trên cổng dịch vụ công hoặc kê khai trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe và nộp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc công an cấp xã (không phụ thuộc trụ sở, nơi cư trú của chủ xe) để làm thủ tục thu hồi.

Theo CSGT, không ít người cho rằng xe đã bán đồng nát, không còn lưu thông trên đường thì không cần làm thêm thủ tục. Tuy nhiên, việc không thu hồi giấy đăng ký, biển số xe có thể khiến hồ sơ đăng ký phương tiện còn tồn đọng, phát sinh những vướng mắc về sau.

Xe đã bán phế liệu, làm thủ tục thu hồi thế nào?

Theo hướng dẫn của CSGT, để thực hiện thủ tục thu hồi, chủ xe cần chuẩn bị giấy tờ tùy thân, giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe đang giữ. Đây là những giấy tờ để cơ quan đăng ký xe kiểm tra, đối chiếu và giải quyết hồ sơ.

Người dân phải kê khai thủ tục thu hồi trong 7 ngày làm việc kể từ ngày xe bị hư hỏng không sử dụng được, bị thải bỏ... ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trường hợp có biên bản bán phế liệu, giấy giao nhận hoặc giấy thanh lý xe, chủ phương tiện nên mang theo để cung cấp khi cần xác minh.

Đối với xe đã bị tháo dỡ hoàn toàn, không còn nguyên vẹn, chủ xe có thể khai báo trung thực tình trạng thực tế của phương tiện.

Về cách thực hiện, chủ xe có thể kê khai thu hồi trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp đến cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn. Sau khi kê khai, chủ xe nộp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo phương thức đã lựa chọn.

Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký xe sẽ giải quyết và cấp chứng nhận thu hồi theo quy định. Theo hướng dẫn được cung cấp, thời gian giải quyết không quá 2 ngày làm việc.

CSGT lưu ý, với những xe đã bán phế liệu từ lâu, chủ phương tiện cần xác định đúng tình trạng thực tế để thực hiện thủ tục phù hợp. Trường hợp giấy tờ chưa rõ ràng hoặc xe đã tháo dỡ hoàn toàn, không còn số khung, số máy để đối chiếu, chủ xe nên trao đổi trực tiếp với cán bộ đăng ký xe để được hướng dẫn cụ thể.