Giao lộ TP.HCM: Đèn cho xe máy rẽ phải bật sáng, xe làn ngoài có được rẽ?

Tại trung tâm TP.HCM, một số tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Pasteur được bố trí làn riêng cho xe máy, ngăn cách với làn hỗn hợp bằng dải phân cách cứng. Đến các giao lộ, đèn tín hiệu cho phép xe máy rẽ phải chỉ được lắp ở phía trong sát vỉa hè.

Điều này khiến nhiều người đi đường thắc mắc: Xe máy đang lưu thông ở làn hỗn hợp, phía ngoài dải phân cách cứng, có được rẽ phải theo đèn tín hiệu lắp sát vỉa hè hay không?

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng đặt câu hỏi về việc chấp hành đèn tín hiệu tại những tuyến đường có dải phân cách cứng chia làn xe máy và làn hỗn hợp.

Vậy đèn này áp dụng cho tất cả xe máy hay chỉ những phương tiện đang lưu thông trong làn riêng sát vỉa hè?

Trao đổi về tình huống trên, một cán bộ CSGT cho biết, đèn tín hiệu cho phép xe máy rẽ phải được lắp ở phía trong sát vỉa hè chỉ áp dụng đối với xe máy đang lưu thông trong làn đường phía trong.

Đèn cho xe máy rẽ phải lắp ở sát vỉa hè thì chỉ xe đi bên trong dải phân cách cứng mới được rẽ phải ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, khi đèn tín hiệu chính chuyển sang màu đỏ nhưng đèn phụ cho phép xe máy rẽ phải bật sáng, các phương tiện đang lưu thông trong làn xe máy phía trong dải phân cách được phép rẽ phải theo tín hiệu này.



Ngược lại, xe máy đang lưu thông ở phía ngoài dải phân cách cứng, dù thuộc làn hỗn hợp hay làn dành cho xe 2 - 3 bánh, phải chấp hành đèn tín hiệu được lắp tại dải phân cách cứng phân chia làn đường.

Như vậy, không phải tất cả xe máy cùng lưu thông qua một giao lộ đều được phép rẽ phải khi thấy đèn phụ dành cho xe máy bật sáng.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Vì vậy, khi lưu thông qua các giao lộ có dải phân cách cứng chia làn xe máy và làn hỗn hợp, người điều khiển phương tiện cần quan sát vị trí lắp đặt đèn tín hiệu, xác định đúng đèn áp dụng cho làn đường mình đang đi.