Nộp phạt giao thông online thế nào để không phải đi lại? CSGT TP.HCM hướng dẫn

Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa có tài liệu hướng dẫn người dân thực hiện nộp phạt giao thông online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ với điện thoại thông minh có kết nối internet hoặc máy tính, người vi phạm có thể tra cứu quyết định xử phạt, lựa chọn hình thức nhận kết quả và thanh toán tiền phạt.

Theo hướng dẫn, quy trình nộp phạt giao thông online gồm 3 bước chính: đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, tra cứu thông tin xử phạt và thực hiện thanh toán.

Nộp phạt giao thông online thế nào?

Đầu tiên, người dân sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính truy cập địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để vào cổng dịch vụ công quốc gia. Nếu sử dụng điện thoại, người dân có thể nhập trực tiếp địa chỉ website vào trình duyệt, sau đó mở menu và chọn mục "Đăng nhập" ẢNH: PC08

Ngoài cách này, người dân có thể sử dụng camera điện thoại quét mã QR trên. Sau khi quét, nhấn vào đường dẫn hiển thị trên màn hình để truy cập trang tra cứu của cổng dịch vụ công quốc gia, rồi chọn "Đăng nhập" ẢNH: PC08

Ở bước đăng nhập, hệ thống chuyển đến giao diện xác thực tài khoản VNeID của Bộ Công an. Người dân nhập số điện thoại hoặc số định danh cá nhân cùng mật khẩu tài khoản VNeID đã đăng ký, sau đó chọn "Đăng nhập" ẢNH: PC08

Tiếp theo, hệ thống yêu cầu nhập mã xác nhận theo thông tin nhận được. Người dân thực hiện xác nhận để tiếp tục. Trong quá trình đăng nhập, màn hình có thể xuất hiện yêu cầu chia sẻ thông tin. Người dân tích chọn đồng ý, xác nhận chia sẻ và nhập mã passcode VNeID theo hướng dẫn để hoàn tất. Sau khi đăng nhập thành công, người dân có thể bắt đầu tra cứu và thực hiện nộp phạt ẢNH: PC08

Tại trang chủ cổng dịch vụ công quốc gia, người dân chọn mục "Thanh toán trực tuyến", sau đó chọn "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính". Tiếp tục chọn "Tra cứu, thanh toán vi phạm giao thông". Tại giao diện tra cứu, người dân nhập số quyết định xử phạt, mã bảo mật hiển thị trên màn hình rồi nhấn "Tra cứu". Sau khi tra cứu, hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ xử phạt để người dân kiểm tra, đối chiếu ẢNH: PC08

Sau khi chọn phương thức thanh toán, người dân lựa chọn đơn vị trung gian thanh toán hoặc ngân hàng phù hợp với phương thức giao dịch. Tiếp đó, nhấn "Tiếp tục thanh toán". Hệ thống sẽ tự động tạo mã QR chứa thông tin giao dịch và số tiền cần thanh toán. Người dân mở ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử trên điện thoại, sử dụng chức năng quét mã QR để thực hiện giao dịch ẢNH: PC08

CSGT hướng dẫn người dân có thể tìm số quyết định xử phạt từ hai nguồn:



Tin nhắn do tổng đài cổng dịch vụ công quốc gia gửi đến số điện thoại mà người vi phạm đã cung cấp khi CSGT lập biên bản vi phạm hành chính.



Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người dân nhận tại cơ quan CSGT.

Trước khi xác nhận chuyển tiền, cần kiểm tra lại thông tin thanh toán và số tiền hiển thị trên ứng dụng. Khi giao dịch được xử lý thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thanh toán thành công".

CSGT hướng dẫn người dân nên ghi nhận lại mã giao dịch để phục vụ việc tra cứu khi cần thiết.

Người dân có thể nộp phạt online mà không cần đến kho bạc ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, toàn bộ giao dịch được lưu tại mục "Lịch sử thanh toán" trên cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể truy cập mục này để kiểm tra thông tin những lần thanh toán đã thực hiện.

Theo CSGT TP.HCM, việc nộp phạt vi phạm giao thông online giúp người dân tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong thực hiện thủ tục và bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thanh toán.