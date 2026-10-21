Nộp phạt giao thông online thế nào để không phải đi lại? CSGT TP.HCM hướng dẫn

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Không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng để nộp phạt giao thông, người dân có thể thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của CSGT TP.HCM.
Đội CSGT Tân Sơn Nhất, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa có tài liệu hướng dẫn người dân thực hiện nộp phạt giao thông online thông qua cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ với điện thoại thông minh có kết nối internet hoặc máy tính, người vi phạm có thể tra cứu quyết định xử phạt, lựa chọn hình thức nhận kết quả và thanh toán tiền phạt.
Theo hướng dẫn, quy trình nộp phạt giao thông online gồm 3 bước chính: đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia, tra cứu thông tin xử phạt và thực hiện thanh toán.
Nộp phạt giao thông online thế nào?
CSGT hướng dẫn người dân có thể tìm số quyết định xử phạt từ hai nguồn:
Tin nhắn do tổng đài cổng dịch vụ công quốc gia gửi đến số điện thoại mà người vi phạm đã cung cấp khi CSGT lập biên bản vi phạm hành chính.
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà người dân nhận tại cơ quan CSGT.
Trước khi xác nhận chuyển tiền, cần kiểm tra lại thông tin thanh toán và số tiền hiển thị trên ứng dụng. Khi giao dịch được xử lý thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Thanh toán thành công".
CSGT hướng dẫn người dân nên ghi nhận lại mã giao dịch để phục vụ việc tra cứu khi cần thiết.
Đặc biệt, toàn bộ giao dịch được lưu tại mục "Lịch sử thanh toán" trên cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể truy cập mục này để kiểm tra thông tin những lần thanh toán đã thực hiện.
Theo CSGT TP.HCM, việc nộp phạt vi phạm giao thông online giúp người dân tiết kiệm thời gian, thuận tiện trong thực hiện thủ tục và bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thanh toán.
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