Kẹt xe đường Trường Chinh ở TP.HCM: Đi đường nào để tránh ùn tắc?

Những ngày qua, tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh, cửa ngõ phía tây bắc TP.HCM, khiến nhiều người mệt mỏi khi đi làm, trở về nhà. Không muốn mất hàng chục phút nhích từng mét trên đường lớn, nhiều người đi xe máy tìm cách len lỏi qua các con hẻm dân sinh. Tuy nhiên, không ít trường hợp đi đường vòng vẫn phải đối mặt với cảnh ùn ứ.

Đường Trường Chinh là một trong 28 điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông của TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Ghi nhận của Thanh Niên liên tục trong giờ cao điểm sáng, chiều từ ngày 14 đến 16.10, đoạn từ mũi tàu Cộng Hòa - Trường Chinh đến cổng khu công nghiệp Tân Bình đông nghẹt phương tiện ở cả hai hướng. Càng về cuối buổi chiều, lượng xe càng tăng, dòng người chen chúc, nhiều đoạn chỉ có thể nhích từng mét.

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh một phần mặt đường Trường Chinh được rào chắn phục vụ thi công metro số 2, khiến không gian lưu thông bị thu hẹp. Khi lượng phương tiện đổ về đông vào giờ cao điểm, việc di chuyển qua khu vực càng khó khăn.

Đường lớn kẹt xe, người dân đổ vào hẻm nhỏ

Để tránh cảnh chôn chân trên đường Trường Chinh, nhiều người đi xe máy chủ động tìm lối đi qua các tuyến đường nhánh, hẻm dân sinh xung quanh.

Từ đường Phạm Văn Bạch, thay vì chạy thẳng ra đường Trường Chinh, nhiều người rẽ vào đường Trần Thái Tông để đi vòng, tránh khu vực giao cắt thường xuyên ùn ứ.

Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa, chủ quán nước trên đường Trần Thái Tông, cho biết từ khi rào chắn thi công, lượng xe máy đổ vào tuyến đường này để tránh kẹt xe tăng gấp đôi so với trước.

Theo bà Hoa, xe đông nhất vào giờ đi làm buổi sáng và giờ tan tầm buổi chiều. Tuyến đường vốn phục vụ việc đi lại của người dân trong khu vực nay phải tiếp nhận thêm lượng lớn phương tiện từ đường Trường Chinh chuyển vào.

Người dân đi vào các hẻm để tránh kẹt xe ẢNH: TRẦN KHA

Tương tự, tại hẻm 505 đường Trường Chinh và hẻm 111 đường Tân Hải, lượng xe máy đi vào tăng đột biến trong khoảng 16 giờ 30 đến 18 giờ.

Một số người dân sống trong hẻm cho biết việc đi lại, sinh hoạt bị ảnh hưởng khi phương tiện qua lại đông hơn, tiếng ồn cũng tăng so với bình thường. Dù vậy, nhiều người vẫn chia sẻ, thông cảm vì thành phố đang thi công công trình hạ tầng và mong các đơn vị sớm hoàn thành để trả lại mặt đường thông thoáng.

Dù có "chui hẻm", người đi đường cũng chưa chắc tiết kiệm được thời gian khi chọn lộ trình vòng tránh.

Anh Nguyễn Văn Tiên (40 tuổi, ở quận 12 cũ) cho biết trước đây, quãng đường từ nhà đến công ty chỉ mất khoảng 30 phút, nhưng hiện nay có lúc kéo dài hơn một giờ. "Chỗ tôi làm nằm sát khu vực rào chắn, đường bị thu hẹp nên dù có luồn lách qua hẻm hay tìm đường tránh, cuối cùng vẫn phải đi qua đoạn kẹt xe", anh Tiên chia sẻ.

Bên cạnh ảnh hưởng đến việc đi lại, việc rào chắn cũng ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của các hộ kinh doanh mặt tiền đường Trường Chinh. Rào chắn thi công cùng dòng xe chen chúc trong giờ cao điểm khiến việc tiếp cận các cửa hàng gặp khó khăn.

Các lộ trình tránh kẹt xe đường Trường Chinh

Trước áp lực giao thông trên đường Trường Chinh, lực lượng CSGT, thanh niên xung phong và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã túc trực tại nhiều vị trí để điều tiết phương tiện.

Các điểm tập trung điều tiết gồm giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc, Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý và Trường Chinh - Tây Thạnh.

Người dân cần chú ý các bảng hướng dẫn lưu thông để tránh ùn tắc ẢNH: TRẦN KHA

Tại giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc, vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng thường đóng dải phân cách để buộc phương tiện đi thẳng. Tuy nhiên, trước tình trạng ùn tắc kéo dài, CSGT đã linh hoạt mở dải phân cách, hướng dẫn xe máy rẽ vào các tuyến đường nhánh nhằm phân tán dòng phương tiện, giảm áp lực cho đường Trường Chinh.

Bên cạnh việc điều tiết trực tiếp, người dân có thể tham khảo các tuyến đường thay thế để hạn chế đi qua khu vực rào chắn thi công.

Đối với hướng từ đường Trường Chinh, phường Đông Hưng Thuận, về khu vực trung tâm TP.HCM, một lộ trình là đi qua đường Nguyễn Văn Quá hoặc đường Phan Huy Ích, tiếp tục theo đường Quang Trung, đường Nguyễn Kiệm, đường Hoàng Minh Giám, đường Đào Duy Anh, đường Hồ Văn Huê và đường Hoàng Văn Thụ.

Một hướng khác là từ đường Trường Chinh rẽ vào đường Tây Thạnh, qua đường D9 hoặc đường Nguyễn Hữu Tiến, kết nối đường Chế Lan Viên, đường Lê Trọng Tấn và đường Tân Kỳ Tân Quý.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tính toán phương án đóng giao lộ Trường Chinh - Tây Thạnh và giao lộ Trường Chinh - Phan Huy Ích để xe di chuyển liên tục trên đường Trường Chinh.

Ở chiều ngược lại, từ khu vực trung tâm về đường Trường Chinh, người dân có thể tham khảo lộ trình qua đường Hai Bà Trưng, đường Phan Đình Phùng, đường Nguyễn Kiệm, đường Quang Trung rồi theo đường Nguyễn Văn Quá hoặc đường Đỗ Mười.

Khi lưu thông, người dân cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng điều tiết, đặc biệt tại những giao lộ đã thay đổi tổ chức giao thông trong thời gian gần đây.