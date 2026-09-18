Gặp làn đường xe máy có dải phân cách, ô tô tấp vào đón khách thế nào?

Vừa qua, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của tài xế thắc mắc về việc làn đường xe máy có dải phân cách với làn hỗn hợp thì ô tô có được vào đón trả khách?

Nhiều tài xế chạy xe dịch vụ cho rằng, nhiều hành khách thường có thói quen đứng sát vỉa hè và yêu cầu tài xế tấp vào ngay vị trí mình đang chờ. Tuy nhiên, với đặc thù đường Trần Hưng Đạo có dải phân cách cứng bằng bồn cây giữa làn đường xe máy và làn hỗn hợp, yêu cầu này của khách khiến tài xế rơi vào tình huống khó xử.

Đường Trần Hưng Đạo làn đường riêng cho xe máy ngăn cách với làn hỗn hợp bởi dải phân cách cứng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Một số tài xế sợ chạy vào làn đường xe máy để dừng xe đón khách là vi phạm, trong khi hành khách cho rằng tài xế không nhiệt tình vì không chạy vào tận nơi. Vậy trong tình huống này, tài xế nên đón, trả khách ở đâu?

Ô tô có được vào làn đường xe máy đón, trả khách?

Tại những khu vực nói trên có gắn biển R.403e - đường dành cho xe máy. Đây là biển nền xanh, có hình xe máy màu trắng, báo hiệu bắt đầu đoạn đường hoặc làn đường dành riêng cho xe máy lưu thông.

Do đó, nếu hành khách đang đứng trên vỉa hè phía trong làn dành riêng cho xe máy, ô tô không thể chỉ vì yêu cầu đón tận nơi mà chạy vào làn này rồi dừng lại đón, trả khách.

Ô tô khi đón trả khách cần dừng ở sát dải phân cách ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo CSGT, với cách tổ chức giao thông tại các tuyến đường này, ô tô muốn đón, trả khách phải dừng ở làn đường hỗn hợp, sát dải phân cách với làn dành riêng cho xe máy bằng bồn cây hoặc tại các điểm mở - thường nằm ở giao lộ với các đường nhánh.

Trường hợp cần vào nhà hoặc tòa nhà có chỗ đỗ xe, ô tô có thể di chuyển để vào khu vực đỗ xe, nhưng không được dừng, đỗ ngay trên làn đường dành cho xe máy gây cản trở giao thông.

Như vậy, tài xế ô tô cần nhớ: ở nơi có biển đường dành cho xe máy có dải phân cách cứng với làn hỗn hợp thì tài xế không được dừng, đỗ trên phần đường này. Tài xế chỉ được di chuyển vào phần đường này để vào nhà, vào điểm đón khách có bố trí nơi dừng, đỗ xe.

Ghi nhận trên đường Trần Hưng Đạo, vẫn có một số ô tô chạy vào làn dành riêng cho xe máy và dừng ngay trên phần đường này để đón, trả khách. Việc ô tô xuất hiện trong phần đường vốn dành cho xe máy cũng có thể gây cản trở dòng phương tiện đang lưu thông.

Biển R.403e ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tại đường Pasteur, làn dành riêng cho xe máy cũng nằm sát vỉa hè nhưng khá nhỏ, ô tô khó có thể đi vào. Vì vậy, người đi ô tô cần chú ý vị trí đón, trả khách phù hợp thay vì mặc định xe có thể tấp sát vỉa hè ở bất kỳ vị trí nào.

Nếu ô tô đi vào làn đường có biển R.403e dành riêng cho xe máy thì được xác định là đi không đúng làn đường quy định.



Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đường Pasteur cũng bố trí làn đường riêng cho xe máy, tuy nhiên vẫn ghi nhận các xe dừng đỗ sai quy định ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do đó, khi đón, trả khách trên những tuyến đường có làn dành riêng cho xe máy sát vỉa hè, tài xế cần quan sát biển báo và cách tổ chức giao thông tại vị trí đó.

Ngược lại, hành khách khi gọi xe tại những tuyến đường này cũng cần quan sát cách phân làn, chủ động di chuyển đến vị trí ô tô có thể tiếp cận.