Mưa lớn ở Đà Nẵng gây sạt lở, hàng trăm người dân phải sơ tán

Sáng 12.11, ông Trần Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Nam Trà My (thành phố Đà Nẵng), cho biết tính đến sáng nay, mưa lớn ở Đà Nẵng đã gây sạt lở tại 9 điểm trên các tuyến giao thông, với tổng khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.500 m³. Chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 36 hộ với 153 nhân khẩu ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao.

Mưa lớn khiến mực nước các sông, suối đang lên nhanh, tiềm ẩn nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Đáng chú ý, sạt lở tại khu dân cư trung tâm hành chính xã (thôn Trà Mai) đã ảnh hưởng khoảng 90 m² đất ở của một hộ dân. Đến thời điểm báo cáo, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp và công trình thủy lợi.

Mưa lớn ở Đà Nẵng khiến vùng cao xảy ra rất nhiều điểm sạt lở ẢNH: CTV

Trước tình hình trên, xã Nam Trà My đã huy động 15 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng xung kích cùng phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục sạt lở. Các điểm nguy hiểm được giăng dây, đặt biển cảnh báo, chốt chặn, không cho người và phương tiện qua lại.

Hiện một số điểm sạt lở nhẹ đã được khắc phục, trong khi những điểm có khối lượng đất đá lớn trên quốc lộ 40B tiếp tục được xử lý. Chính quyền địa phương cảnh báo nguy cơ sạt lở tiếp diễn tại thôn Trà Mai, làng Tak Teng, thôn Tak Pỏ và khu vực quốc lộ 40B gần thủy điện Sông Tranh nếu mưa lớn kéo dài.

Tại xã Trà Leng, tình hình sạt lở cũng diễn biến phức tạp. Đến 10 giờ ngày 12.11, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 30 hộ với 129 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mưa lớn ở Đà Nẵng chưa gây thiệt hại về người nhưng đã làm hư hỏng nặng 2 nhà dân, mức độ thiệt hại từ 30 - 50%. Nhiều tuyến giao thông, trong đó có các tuyến ĐH1, ĐH2 và đường vào khu dân cư thuộc các thôn Sar Chỉa, Moang Roang, Bằng Xim... xảy ra sạt lở đất đá, gây nguy cơ chia cắt giao thông.

Lực lượng chức năng đưa người dân đi sơ tán ẢNH: CTV

Riêng tuyến ĐH1 có nhiều điểm sạt lở, tổng chiều dài taluy bị ảnh hưởng khoảng 65 m, khối lượng đất đá ước tính 700 m³. Tại khu thể thao thôn Trà Dơn, sạt lở taluy dương dài 27 m, với khối lượng đất đá khoảng 648 m³. Một số vị trí khác bị đất đá vùi lấp mương thoát nước, làm hư hỏng cống và kè gia cố.

Để chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ gây cô lập, xã Trà Leng đã dự trữ tại 3 thôn có nguy cơ bị chia cắt, mỗi thôn 1 tấn gạo và 100 thùng mì ăn liền. Lực lượng chức năng cũng huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở.

Riêng tại Km 4+620 trên tuyến ĐH1, địa phương huy động 2 xe xúc lật, 2 xe đào và 6 ô tô chuyên dụng để thu dọn đất đá từ hai đầu tuyến, sớm khôi phục giao thông.

Hồ Phú Ninh, thủy điện Sông Tranh 2 điều tiết nước

Trong bối cảnh mưa lớn ở Đà Nẵng tiếp diễn tại nhiều khu vực miền núi, ngày 12.11, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng và Công ty thủy điện Sông Tranh đồng loạt thông báo vận hành điều tiết nước hồ Phú Ninh và thủy điện Sông Tranh 2.

Theo đó, hồ Phú Ninh bắt đầu điều tiết nước từ 14 giờ ngày 12.11, với lưu lượng qua tràn xả sâu từ 30 - 700 m³/giây.

Lúc 7 giờ cùng ngày, mực nước hồ Phú Ninh đạt 32,29 m, cao hơn 0,29 m so với mực nước cao nhất được quy định duy trì đến cuối tháng 11. Việc điều tiết nhằm kiểm soát mực nước hồ, chủ động ứng phó với diễn biến mưa lớn trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND xã Trà Leng chỉ đạo khắc phục các điểm sạt lở ẢNH: CTV

Trong khi đó, thủy điện Sông Tranh 2 dự kiến bắt đầu điều tiết qua tràn từ 15 giờ ngày 12.11, với lưu lượng từ 70 - 1.000 m³/giây, tùy thuộc lượng nước đổ về hồ.

Theo số liệu lúc 7 giờ, mực nước hồ Sông Tranh 2 đạt 172,49 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường (175 m). Lưu lượng nước về hồ đạt 1.123 m³/giây, trong khi lưu lượng qua tổ máy phát điện là 95 m³/giây và chưa xả qua tràn.

Công ty thủy điện Sông Tranh cho biết, việc vận hành nhằm bảo đảm mực nước hồ không vượt cao trình 175 m, tuân thủ quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Các đơn vị quản lý hồ chứa đã thông báo đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để phối hợp theo dõi, cảnh báo người dân vùng hạ du, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn.